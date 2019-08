Guardian: La început Putin a îmbrăţişat Occidentul. Acum vrea răzbunare La 9 august 1999, când Boris Eltîn l-a numit premier pe Vladimir Putin, putini rusi stiau câte ceva despre el. În primele aparitii televizate, el parea sfios, timid si ciudat, un barbat neobisnuit cu lumina reflectoarelor de care îl ferise cariera lui anterioara din KGB. Dar dupa câteva saptamâni, si-a dezvaluit o trasatura de caracter care va deveni definitorie pentru regimul lui - cruzimea. Prima lui fraza memorabila a fost amenintarea de a-i anihila pe teroristi "chiar daca ar fi în latrina" si în curs de câteva saptamâni… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

