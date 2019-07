Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe al Marii Britanii a anuntat deschiderea unei anchete in legatura cu notele ambasadorului in SUA ajunse in presa, calificand aceasta scurgere de informatii drept „rusinoasa“, relateaza The Guardian.

- Au mai fost scandaluri, certuri, amenintari mai putin voalate. Dar ceea ce publica azi publicatia britanica Mail On Sunday chiar este fara precedent si ridica întrebari extrem de grave, pe masura acuzatiilor teribile aduse administratiei Trump si presedintelui SUA personal de Sir Kim Darroch,…

- Un joc profund periculos de brinkmanship [termen consacrat în Razboiul Rece: a escalada o criza pâna pe buza prapastiei - n.trad.] se desfașoara în Golf. Doua atacuri asupra unor petroliere, la distanța de abia o luna, au fost atribuite de SUA Iranului. Deși Teheranul a negat ca e…

- SUA vor trimite inca 1.000 de militari in Orientul Mijlociu ca raspuns la „comportamentul ostil al fortelor iraniene si al gruparilor intermediare”, a anuntat luni Patrick Shanahan, ministrul interimar al Apararii, informeaza The Guardian potrivi news.roDecizia va mari cel mai probabil tensiunile…

- În ultimul numar al publicatiei Limes, Daniele Santoro, un apreciat analist al revistei de geopolitica, a subliniat cu înțelepciune ca "Turcia este singurul aliat al Ankarei" și ca acest fapt este cu atât mai evident cu cât era Erdogan se prelungeste si mai mult. Sultanul…

- Presedintele american Donald Trump va sosi luni in Marea Britanie pe fondul declaratiilor controversate ale ambasadorului american, care a sugerat ca NHS (National Health Service – sistemul britanic de sanatate) ar trebui sa faca parte din viitoarele negocieri comerciale intre cele doua tari, relateaza…

- Cea de-a 11-a runda de negocieri comerciale chino-americane va avea totuși loc in cursul acestei saptamani, la Washington. In ciuda anunțului facut de președintele Trump ca va proceda la noi majorari de taxe vamale (de la 10 la 25%) la noi marfuri importate din China, delegația chineza este gata de…

- Uniunea Europeana este gata sa initieze tratative comerciale «limitate» cu Statele Unite. Dupa ce a obtinut mandatul de negociere, comisarul pentru comert Cecilia Malmström a anuntat intentia de a încheia un acord «win-win» pâna la data de 1 noiembrie. Un optimism…