Revolutia continua in Venezuela. Opozantul Juan Guaido a lansat miercuri un apel la greva generala si continuarea manifestatiilor in Venezuela in speranta de a il alunga de la putere pe presedintele Nicolas Maduro, care a promis sa ii pedepseasca pe "tradatorii" responsabili de revolta militara esuata de miercuri, comenteaza AFP.

Cel putin 27 de persoane au fost ranite, dintre care una de gloante, in cursul noilor ciocniri intre fortele ordine si manifestanti, cu prilejul unui mars al partizanilor lui Juan Guaido de 1 Mai, la Caracas.

Cocteiluri Molotov, baricade incendiate, bolovani…