Stiri pe aceeasi tema

- Victor Becali, 57 de ani, a petrecut apoape 5 ani in spatele gratiilor ca urmare a condamnarilor primite in Dosarul Transferurilor si in Dosarul „Mita pentru Judecatoare". Invitat azi la GSP Live, acesta a vorbit despre cum a acceptat pedeapsa si despre conditiile pe care le avea in penitenciar, marturisind…

- Invitat in aceasta dimineata la emisiunea GSP Live, Victor Becali (57 de ani) a vorbit despre implicarea pe care el si fratele sau Giovanni au avut-o in alegerile FRF din 2014, pierdute de Gica Popescu in favoarea lui Razvan Burleanu. Victor Becali se apara in fata celor care acuza ca Gica Popescu a…

- Gica Popescu a incercat, in 2014, sa devina presedintele FRF, dar planul sau a esuat, iar mai apoi, in 2018, l-a sustinut pe Ionut Lupescu in lupta impotriva actualului presedintele al FRF, Razvan Burleanu.

- Gica Popescu a candidat la alegerile pentru presedentia Federatiei Romane de Fotbal din 2014, dar nu a mai intrat in cursa finala. Cu putin timp inaintea zilei decisive a fost condamnat la 3 ani si o luna de inchisoare cu executare, de catre instanta Curtii de Apel Bucuresti, fiind acuzat de spalare…

- Președintele Parlamentului Andrian Candu a invitat membrii Senatului și ai Camerei Reprezentanților SUA sa monitorizeze alegerile parlamentare din Republica Moldova pentru a se convinge de corectitudinea procesului electoral și al scrutinului.

- Adunarea Generala a Asociatiei Judetean de Fotbal (AJF) si-a desemnat sambata conducerea pentru urmatorii patru ani. Scrutinul ar fi putut foarte bine sa nu mai aiba loc fiindca noii sefi sunt tot aceiasi care s-au aflat in fruntea fotbalului botosanean si in precedentii patru ani.

- Invitat în aceasta seara la emisiunea „Audiența în direct“, moderata de Mariuca Androne, consilierul județean PSD și președintele organizație de seniori PSD Constanța a anunțat în premiera numele candidaților PSD la alegerile locale din 2020. Potrivit acestuia,…

- O batrana din nordul statului Texas, in varsta de 82 de ani, a votat pentru prima data in viața ei, apoi, peste cateva zile, a murit. Garcie Lou Phillips a folosit joia trecuta dreptul sau de a vota in avans, apoi a ajuns acasa, a dansat și și-a ridicat pumnul in aer și a strigat tare ”Am votat!”.…