Stiri pe aceeasi tema

- Robert Pongracz, vicepreședintele Ligii Profesioniste, a fost invitat in aceasta dimineața la emisiunea GSP Live, moderata de Costin Ștucan. Printre altele, acesta a vorbit despre posibilitatea implementarii sistemului VAR in Liga 1 in viitorul apropiat. "Am vazut la cel mai inalt nivel ca presiunea…

- Robert Pongracz, vicepreședintele Ligii Profesioniste, a fost invitat in aceasta dimineața la emisiunea GSP Live, moderata de Costin Ștucan. La sesiunea de Q&A de la finalul emisiunii, Pongracz a vorbit despre sfaturile pe care i le-ar da lui Gigi Becali, patronul celor de la FCSB. ...

- Vicepreședintele LPF Robert Pongracz a recunoscut faptul ca Liga a luat act de decizia data de Curtea de Apel Timișoara in cazul Craiovei. LPF va da curand un punct de vedere oficial in acest caz, unde Curtea de Apel neaga faptul ca echipa din Liga 1 este continuatoarea legendarului club oltean. Vezi…

- Robert Pongracz, vicepreședintele Ligii Profesioniste, a fost invitat in aceasta dimineața la emisiunea GSP Live, moderata de Costin Ștucan. Pe parcursul emisiunii, acesta a dezvaluit ca a incercat o cariera de fotbalist in tinerețe, evoluand inclusiv la juniorii lui Dinamo, unde l-a avut antrenor pe…

- Robert Pongracz, al doilea om in organigrama Ligii Profesioniste, va fi miercuri invitatul emisiunii GSP LIVE, de la ora 09:01 Robert Pongracz, vicepreședintele LPF, vine in studioul GSP pentru a sta de vorba cu jurnalistul Costin Ștucan despre situația fotbalului romanesc și pentru a raspunde intrebarilor…

- Ministrul Economiei si Infrastructurii, Chiril Gaburici, a facut o vizita de lucru in Romania.Oficialul vine in aceasta seara la Fabrika si va discuta cu realizatorul emisiunii, Cristian Tabara, despre proiectele comune moldo-romane aflate in desfasurare și despre planul de

- Mihaela Borcea simte fiorii iubirii, din nou! Femeia de afacei se iubește chiar cu fostul ei șofer, Sorin. De mult timp lumea banuia relația dintre cei doi, nu de puțin ori au fost momentele in care au fost surprinși in ipostaze apropiate. Mihaela l-a luat de multe ori cu ea la diferite evenimente…

- Antoine Griezmann a devenit campion mondial alaturi de naționala Franței, insa la conferința de presa de dupa finala cu Croația, la cererea unui fotograf, a purtat pe umeri drapelul Uruguayului. Relația lui Griezmann cu celeștii este una foarte cunoscuta, el declarand in numeroase randuri ca Uruguayul…