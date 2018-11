Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Neaga a explicat ce probleme a intampinat cand a ajuns la Steaua, in 2001, cand a fost cumparat de la FC Argeș. Fostul atacant recunoaște ca viața din București i-a afectat cariera. Vezi in VIDEO reacția lui Adrian Neaga cand a fost intrebat despre problemele extrasportive: "Am avut probleme…

- Mel B (43 de ani) a facut o serie de dezvaluiri socante in volumul autobiografic „Brutally Honest“. Cantareata a marturisit ca in anul 2014 a fost la un pas de moarte, dupa ce a incercat sa se sinucida, dar si ca ajunsese sa-si inceapa fiecare zi consumand cocaina.

- Medicul care l-a operat pe Florin Busuioc, Paul Trașca, a declarat ca actorul a ajuns in stare foarte grava la spital, unde a mai suferit inca 3 stopuri cardiace. Acesta a confirmat ca șeful secției avea telefonul inchis, deși spune ca nu avea neaparat nevoie de acord.(CITEȘTE ȘI: EL E ȘMECHERAȘUL…

- Barbat reținut dupa ce și-a lasat vecina sa moara inecata intr-un lac din Arges. Polițiștii Formatiunii Investigatii Criminale Topoloveni au reținut un barbat de 36 de ani, din Morteni, Dambovița, banuit de savarșirea infracțiunii de lasare fara ajutor a victimei aflate in dificultate. Acesta este banuit…

- Gigi Becali (60 de ani) si Dumitru Dragomir (72 de ani) au avut de-a lungul timpului o relatie controversata. S-au certat, s-au impacat, au ramas prieteni, iar duminica dimineata a venit timpul ca fostul sef al Ligii Profesioniste de Fotbal sa spuna exact ce crede despre finantatorul...

- Nicolae Dica (38 de ani) a rememorat cum a decurs prima incursiune in vestiarul FCSB-ului. Se intampla in 2004, dupa transferul de la FC Arges, cand Sorin Paraschiv juca un rol important pentru noul mijlocas ofensiv din Ghencea.

- Femeie moarta în accident, la Baiculești, miercuri, pe DN 7 C, șoseaua Pitești-Curtea de Argeș. Tragedia s-a petrecut dupa ce șoferul vinovat a mers pe contrasens și s-a lovit frontal cu un TIR. Un participant la trafic a filmat în direct accidentul.