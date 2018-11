Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Șiman, 47 de ani, fostul patron al echipei Sportul Studențesc, vine joi la GSP LIVE. Emisiunea incepe la ora 09:01. Vasile Șiman va vorbi cu moderatorul Costin Ștucan despre situația din fotbalul romanesc, despre perioada in care Sportul facea spectacol in Liga 1 și va raspunde intrebarilor puse…

- Startul Cupei Romaniei la rugby, editia 2018, se amana cu o saptamana, in urma unei Hotarari a Colegiului Director al FRR din 24 octombrie, precizeaza Federatia de profil pe pagina de Facebook.

- Claudiu Vaiscovici, 56 de ani, a fost atacant la Dinamo in perioada in care si Ilie Balaci, decedat duminica la doar 62 de ani, a evoluat in "Stefan cel Mare". La ProSport LIVE acesta a vorbit despre ceea ce a insemnat "Minunea Blonda" pentru fotbalul romanesc.

- Mirel Radoi, 37 de ani, vine luni dimineața in emisiunea GSP LIVE, de la ora 09:01. In direct din redacția Gazetei, selecționerul de la U21 va discuta cu moderatorul emisiunii, Costin Ștucan, și cu redactorul-șef al Gazetei, Catalin Țepelin, despre calificarea la Euro 2019 și obiectivele naționalei,…

- Ionuț Chirila (52 de ani) vine luni dimineața in emisiunea GSP LIVE, de la ora 09:01. In direct din redacția Gazetei, fostul antrenor de la ASA Tg. Mureș, Poli Iași, UTA, Jiul, Chiajna și moderatorul emisiunii, Costin Ștucan, vor comenta șocanta dispariție a lui Ilie Balaci, la numai 62 de ani, prima…

- GSP LIVE, emisiunea moderata de Costin Ștucan din redacția Gazetei Sporturilor, il are ca invitat pe Ionel Danciulescu, fostul director general de la Dinamo! Intr-o perioada de haos pentru clubul din Ștefan cel Mare, Danciu vine sa dea carțile pe fața despre relația cu Ionuț Negoița, care e atmosfera…

- Constantin Anghelache, fost presedinte al lui Dinamo, și-a spus parerea referitoare la conflictul dintre Dan Nistor, capitanul ros-albilor, si Florin Bratu, cel care a condus pana acum echipa.Florin Bratu l-a atacat public pe Nistor, despre care a spus ca a vrut sa plece la rivala FCSB. Conflictul…

- Un iesean a prezentat pe pagina sa de Facebook cateva "gravuri, litografii, stampe de epoca si alte reprezentari grafice ale unui Iasi demult apus". Scena din Ulita Mare (actualmente Bvd. Stefan cel Mare). In plan secund turnurile manastirii Sf. Trei Ierarhi si turnul cu ceas de la poarta acesteia (demolat…