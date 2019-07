GSP: Angajații Telekom Sport au fost anunțați prin mail că vor fi concediați. Ce spune conducerea Telekom Mai mulți angajați ai postului TV Telekom Sport au primit mail-uri în aceasta dimineața din partea sindicatului în care au fost înștiințați ca vor fi concediați, scrie GSP. Mail-urile conțin mai multe tabele cu posturile restructurate, dar și numarul exact de oameni care urmeaza sa fie disponibilizați: în total 130 de posturi, scrie publicația. Contactati de HotNews.ro, oficialii Telekom România au spus ca sunt în negocieri cu sindicatele în legatura cu cei 692 de angajați care vor fi concediați, iar ca în privința canalelor Telekom Sport, acestea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- In aceasta dimineața, mai mult angajați ai postului TV TelekomSport au primit mail-uri din partea sindicatului Telekom Sport in care au fost inștiințați ca vor fi concediați. Acestora li s-a adus la cunoștința ca au fost disponibilizați: „Soluția organizarii pe aceasta activitate nu e una eficienta…

