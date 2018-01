Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii si deputatii PSD si ALDE se reunesc, duminica, la Palatul Parlamentului, la intalnire urmand sa participe si premierul desemnat Viorica Dancila, printre temele care vor fi abordate numarandu-se programul de guvernare si prioritatile legislative.

- Premierul desemnat și miniștrii propuși sa preia portofoliile in noul guvern se pregatesc pentru audierile și votul de luni din Parlament. Urmeaza discuții cruciale intre Viorica Dancila și viitorii membrii ai echipei sale, dupa ce ieri a fost anunțata lista oficiala.

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, discuta sambata cu ministrii in functie si cu cei validati de conducerea PSD pentru un nou portofoliu, urmand ca duminica conducerea PSD sa se intalneasca cu grupurile parlamentare, precum si cu liderii de filiale, a precizat, pentru Agerpres, secretarul general…

- Premierul desemnat Viorica Dancila discuta sambata cu ministrii in functie si cu cei validati de conducerea PSD pentru un nou portofoliu, urmand ca duminica conducerea PSD sa se intalneasca cu grupurile parlamentare, precum si cu liderii de filiale, a precizat pentru Agerpres secretarul general adjunct…

- Intalnirea de sambata are ca obiectiv principal stabilirea strategiei de comunicare pentru perioada urmatoare. "Astazi are loc o intalnire condusa de doamna Viorica Dancila, prim-ministru desemnat, la care participa noii ministri desemnati si ministrii care au fost inlocuiti. Este o intalnire…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, discuta sambata cu ministrii in functie si cu cei validati de conducerea PSD pentru un nou portofoliu, urmand ca duminica conducerea PSD sa se intalneasca cu grupurile parlamentare, precum si cu liderii de filiale, a precizat pentru AGERPRES secretarul general…

- Este ședința cruciala, sâmbata, la Parlament. Premierul desemnat, Viorica Dancila, discuta cu miniștrii propuși din viitorul sau cabinet. Sunt discuții pregatitoare, bazate pe puncte din programul de guvernare care revin fiecarui ministru. Luni dimineața, vor avea loc audieri…

- Premierul desemnat a anuntat înfiintarea postului de vicepremier pentru implementarea parteneriatelor internationale ale tarii, în special parteneriatul cu Statele Unite. Totodata, atributiile ministerului pentru Dialog Social vor fi preluate de o alta structura guvernamentala. Lista…

- PSD a votat vineri lista cu ministri ai Guvernului Dancila si a modificat structura executivului, aceasta fiind cu patru vicepremieri, dintre care unul pentru implementarea parteneriatelor internationale ale tarii. La finalul sedintei, premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat care vor fi ministrii…

- PSD a votat vineri lista cu ministri ai Guvernului Dancila si a modificat structura executivului fata de cea condusa anterior de Mihai Tudose. La finalul sedintei, premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat care vor fi ministrii cabinetului sau. In total, 17 posturi din 28 de ministere au nume noi.

- Premierul desemnat Viorica Dancila a prezentat vineri, la finalul sedintei Comitetului National Executiv, lista validata a noului Guvern. Cabinetul Dancila va avea patru vicepremieri - Paul Stanescu (PSD), Ana Birchall (PSD), Gratiela Gavrilescu (ALDE) si Viorel Stefan (PSD) - fara portofoliu. …

- *** Social-democratii s-au reunit în sedinta Comitetului Executiv National pentru a valida componenta Cabinetului Dancila. Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat ca vor fi si nume noi de ministri, dar si din vechiul Cabinet. * Înaintea sedintei, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila: Am evaluat propunerile de miniștri, vor fi și nume noi dar și din vechiul Guvern, a spus aceasta, la intrarea in ședința Comitetului Executiv Național. Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat, vineri, ca in noul Guvern vor fi si nume noi, dar si ministri din…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat, vineri, ca în noul Guvern vor fi si nume noi, dar si ministri din vechiul Cabinet. "Am participat la evaluarea, analiza propunerilor privind viitorul Cabinet PSD-ALDE. Împreuna cu liderii PSD-ALDE am evaluat propunerile facute…

- Premierul desemnat Viorica Dancila va participa duminica la sedinta Biroului Politic Central al ALDE, nu vineri, cum era initial programat, a afirmat presedintele partidului, Calin Popescu-Tariceanu, la Parlament. Citeste si: Gabriela Firea, sfaturi pentru premierul desemnat inainte de CEx:…

- Premierul desemnat Viorica Dancila va participa duminica la sedinta Biroului Politic Central al ALDE, nu vineri, cum era initial programat, a afirmat presedintele partidului, Calin Popescu-Tariceanu, la Parlament. El a explicat ca la sedinta de duminica, care se va desfasura in format…

- Biroul Politic Central al ALDE se va reuni vineri, de la ora 10,00, la sedinta fiind invitat si premierul desemnat, Viorica Dancila, a anuntat presedintele partidului, Calin Popescu-Tariceanu. El a precizat ca in ultimele zile s-a intalnit cu Viorica Dancila pentru a discuta anumite aspecte…

- Premierul interimar Mihai Fifor a ținut sa ii ureze succes, in ultima ședința de guvern prezidata de catre acesta, Vioricai Dancila, adaugand ca este convins „ca echipa guvernamentala ii va oferi tot sprijinul”.„Este ultima ședința de guvern in aceasta formula. (...) Incepand de saptamana…

- Liderii PSD se reunesc, vineri, de la ora 11.00, in cadrul Comitetului Executiv, in care va fi votata componența Guvernului. Ulterior, se va intra in procedurile parlamentare, pentru validarea Guvernului.Dupa ședința Comitetului Executiv, Viorica Dancila va depune lista miniștrilor la Parlament,…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a declarat, pentru AGERPRES, ca pozitia venita miercuri, de la Comisia Europeana, arata ca premierul desemnat, Viorica Dancila, a mintit public cand a afirmat ca prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, sustine modificarile facute…

- Cu o frizura noua și strajuita pe rand de Liviu Dragnea și secretarul general al PSD, premierul desemnat Viorica Dancila s-a intalnit cu liderii UDMR și ai minoritaților naționale din Parlament.

- Premierul desemnat Viorica Dancila sustine ca va asculta cerintele protestatarilor si va incerca sa gaseasca solutii pentru nemultumirile acestora. Dupa o discutie cu reprezentantii minoritatilor, Dancila le-a marturisit jurnalistilor ca face un apel ca protestele sa fie pasnice, lipsite de violenta.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat, marti, dupa intalnirea pe care social-democratii au avut-o cu reprezentantii UDMR, ca nu au avut loc negocieri si ca a fost o discutie in care premierul desemnat, Viorica Dancila, a raspuns la intrebari. „Nu au fost negocieri. Viorica Dancila a primit foarte…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, si premierul desemnat Viorica Dancila au avut o discutie cu liderii UDMR, la Parlament. Cei doi s-au intalnit si cu reprezentantii minoritatilor nationale. Premierul desemnat vrea sa stie pe cine se poate baza la votul de saptamana viitoare și cine ar putea sustine proiectele…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, ca a fost placut impresionat dupa discuția avuta cu premierul desemnat, Viorica Dancila. Hunor a precizat ca i-a placut la premierul desemnat, Viorica Dancila, faptul ca a raspuns la toate intrebarile fara sa se uite la liderul PSD, Liviu Dragnea. „Mi-a…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, a declarat, marti, dupa intalnirea cu UDMR, ca a prezentat programul de guvernare, precizand ca nu s-au discutat aspecte referitoare la intrarea la guvernare a UDMR.

- Dragnea si Dancila se intalnesc astazi cu reprezentantii UDMR Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si premierul desemnat, Viorica Dancila, vor avea o intalnire, marti, cu reprezentantii UDMR, au declarat surse PSD. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, declara, luni, ca va urma o intalnire cu Dancila. Întrebat,…

- "Avem intalnire cu grupurile parlamentare duminica, la ora 13,00, la Parlament", a declarat Liviu Dragnea, luni, dupa sedinta Comitetului Executiv National al PSD, intrebat daca Mihai Tudose va primi vreo functie in Camera Deputatilor.Intrebat cum va fi relatia dintre partid si premierul…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a asigurat fara niciun fel de ezitare ca, in prima sedinta de Guvern, din 31 ianuarie, va adopta ordonanta de amanare a termenului de depunere a Declaratiei 600, a afirmat luni presedintele PSD, Liviu Dragnea. "Am discutat cu premierul desemnat Viorica…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, considera oportuna cooptarea UDMR la guvernare, dar spune ca respecta optiunea reprezentantilor Uniunii care s-au pronuntat deja în acest sens. El a adaugat ca asteapta totusi concluziile care vor rezulta din discutiile pe care…

- Intr-un interviu difuzat de RomaniaTV, premierul desemnat Viorica Dancila a criticat modul in care a acționat fostul premier, Mihai Tudose, reamintind ca toate deciziile legate de guvern, inclusiv remanierea, trebuie discutate mai intai in forurile de conducere...

- Deputatul UDMR spune ca formatiunea sa este in expectativa. "E prea devreme sa ne asumam o pozitionare. Suntem in expectativa. Vrem sa adunam informatii, sa cunoastem mai bine situatia, sa cunoastem persoanele care vor defini viitoarea echipa guvernamentala si programul, adica ce doresc sa faca fata…

- Presedintele Klaus Iohannis a desemnat-o pentru functia de prim ministru pe Viorica Dancila, propunerea PSD-ALDE. Pentru a-si incepe oficial mandatul, Dancila trebuie sa-și formeze cabinetul și sa fie validata si de Parlament. Ionuț Gheorghe ne explica procedura pas cu pas.

- „In ultimii ani am simtit ca se intampla lucruri bizare, in sensul ca cei care castiga alegeri si doresc sa-si promoveze colegii, cu cat sunt mai vocali impotriva statului paralel, cu atat primesc avize negative si fara explicatii si nu se spune care sunt problemele pentru ca sunt secrete de stat.…

- CExN al PSD a decis, la ultima sedinta, ca viitorul premier PSD, respectiv Viorica Dancila, sa nu mai solicite avize de la serviciile de informatii in ceea ce priveste ministrii din Cabinet, a precizat, joi, pentru MEDIAFAX, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu.

- CExN al PSD a decis, la ultima sedinta, ca viitorul premier PSD, respectiv Viorica Dancila, sa nu mai solicite avize de la serviciile de informatii in ceea ce priveste ministrii din Cabinet, a precizat, joi, pentru MEDIAFAX, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea s-a intalnit, joi, in jurul pranzului, cu premierul desemnat Viorica Dancila si cu alti lideri social democrati, Partidul Social Democrat urmand sa decida luni, in sedinta Comitetului Executiv, care este componenta noului Cabinet.

- Premierul interimar Mihai Fifor spune ca PSD nu putea avea o optiune mai buna pentru functia de premier decat Viorica Dancila, precizand ca aceasta are "un profil european incontestabil" si "o solida experienta politica si administrativa". "Romania are, de ieri, un nou premier desemnat, doamna…

- Invitat în emisiunea „Punctul de întâlnire”, Codrin Ștefanescu și-a laudat colegele de partid, despre care a spus ca sunt mai barbați decât barbații. „S-a dovedit, avem colege de 100 de ori mai barbați decât barbații. Am avut barbați în…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a afirmat miercuri ca sunt importante punerea in practica a programului de guvernare, 2018 – Anul Centenarului si pregatirea preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene la 1 ianuarie 2019. Dancila a multumit presedintelui ...

- Președintel PSD, Liviu Dragnea, a facut, miercuri, impreuna cu premierul desemnat Viorica Dancila o serie de declarații: Liviu Dragnea: Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna Dancila premier. Presedintele a ales stabilitatea, in ciuda presiunilor partidelor din opozitie.…

- Ministrii care l-au sustinut Mihai Tudose, inainte ca acesta sa demisioneze din functia de premier, au absentat de la sedinta Executivului de miercuri, care a fost prezidata de premierul interimar, Mihai Fifor.

- Ministrii care l-au sustinut Mihai Tudose, inainte ca acesta sa demisioneze din functia de premier, nu au fost prezenți la sedinta de Guvern de miercuri, care a fost condusa de interimarul Mihai...

- Premierul interimar, Mihai Fifor, a precizat, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca este ”o sedinta absolut normala” si ca este important sa fie dat un semnal romanilor ca ”Guvernul isi face datoria fara niciun fel de problema”.Citeste si: Klaus Iohannis, intalnire de ULTIM MOMENT…

- Mihai Fifor va conduce miercuri prima sedinta de Guvern in calitate de premier interimar, desemnat cu o zi in urma de catre presedintele Klaus Iohannis, dupa demisia lui Mihai Tudose, caruia PSD i-a retras sprijinul politic. Sedinta de Guvern este programata de la ora 13.00, titreaza News.ro. Ministrul…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat marti seara ca este prima oara in istoria PSD cand un candidat pentru functia de premier, Viorica Dancila, ia toate voturile in Comitetul Executiv National al partidului, iar desemnarea unei femei in functia de prim-ministru va schimba…

- Premierul interimar Mihai Fifor a venit marti la Palatul Victoria, dupa ce a fost desemnat in aceasta functie de presedintele Klaus Iohannis, in urma demisiei lui Mihai Tudose. "Premierul Tudose mi-a inaintat demisia si am acceptat-o. (...) Dupa demisia premierului Tudose, l-am desemnat…

- Ședința decisiva in PSD. Miniștrii lui Dragnea ar putea amenința cu demisia, in CExN, pentru a forța plecarea lui Tudose, au relatat surse politice, pentru Libertatea. Pe de alta parte, caderea Guvernului condus de Mihai Tudose, prin depunerea de catre PSD a unei moțiuni de cenzura, are in acest moment…

- Pe fondul disputei publice dintre Gabriela Firea si Mihai Tudose, presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat de urgenta, duminica seara, la sediul partidului, pe liderii din teritoriu. Conducerea PSD a decis, la propunerea insistenta a lui Codrin Stefanescu, sa organizeze, la weekend-ul viitor, mitinguri…

- Comisia comuna pentru integrare europeana dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul Romaniei se intrunește in ședința comuna la București in perioada 20-21 noiembrie, informeaza NOI.md. Pe agenda discuțiilor figureaza subiecte precum interconectarea rețelelor de gaze naturale, energie electrica,…