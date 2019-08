Grupurile civice solicita AEP si MAE sa-i informeze de urgenta pe romanii din diaspora despre alegerile prezidentiale

Mai multe grupuri si asociatii civice solicita AEP si MAE sa ia masuri de urgenta pentru ca romanii din diaspora sa fie informati in legatura cu noile prevederi legislative care le permit sa voteze mai usor la alegerile prezidentiale din noiembrie si cu termenele impuse.



Cele doua tururi ale alegerilor prezindentiale din acest an vor avea loc pe 10 si respectiv 24 noiembrie, conform calendarului stabilit de Guvern, iar romanii din strainatate se pot inscrie online pentru a vota, in sectii sau prin corespondenta, pana la data de 11 septembrie 2019.



"Va rugam sa actionati cu…