- Fortele arabo-kurde care au pus capat ”califatului” gruparii Statul Islamic (SI) au indemnat luni la infiintarea unui tribunal international special in nord-estul Siriei, care sa judece jihadistii acuzati de crime, relateaza AFP potrivit news.ro”Indemnam comunitatea internationala sa infiinteze…

- Aproximativ 300 de sirieni suspectati ca apartin gruparii Stat Islamic au fost eliberati de autoritatile kurde pentru ca mainile lor „nu sunt patate de sange”, informeaza AFP citat de News.ro.Eliberarea lor a fost anuntata sambata seara de administratia semi-autonoma kurda din nordul Siriei.…

- În corturi sumare amplasate pe o câmpie arida din nord-estul Siriei, soțiile straine ale jihadiștilor din gruparea Stat Islamic (SI) ramân evazive asupra trecutului lor, stapânite de tensiunile dintre ele și de teama de a fi desparțite de copiii lor, scrie AFP.Într-o…

- Fortele Democratice Siriene (SDF) au demarat o operațiune asupra ultimului teritoriu controlat de militanții Stat Islamic in estul Siriei, menita sa elimine militanții teroriști, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de agerpres.Vezi și: Proteste de AMPLOARE in Madrid - Zeci de mii de…

- Cel putin 29 de copii au murit, in doua luni, din cauza frigului iernii, in Siria, in timp ce familii fugeau din ultima reduta a gruparii Statul Islamic (SI), devastata de lupte in estul tarii, a anuntat joi ONU, relateaza AFP preluata de news.ro.Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) s-a…

- Președintele Emmanuel Macron a declarat joi ca forțele franceze vor continua operațiunile militare în Levant împotriva rețelei teroriste Stat Islamic, în pofida retragerii anunțate a trupelor americane, informeaza postul CNBC. "Retragerea anunțata a aliatului nostru american…

- Cel putin cinci persoane, majoritatea civili, au fost ucise in Siria intr-un atentat sinucigas vizand sediul unei militii kurde la Raqa, a anuntat luni un ONG, atac revendicat de gruparea Stat Islamic (SI), informeaza France Presse, relateaza Agerpres.Orasul Raqa, fosta "capitala" de facto…

