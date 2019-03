Grupuri chaviste atacă mașina care îl transporta pe Guaidó Sustinatori guvernului chavist au înconjurat Adunarea Naționala (AN) și au atacat deputați de opoziție și ziaristi marți dupa-amiaza în capitala venezueleana, Caracas. Acestia au aruncat cu pietre și dispozitive explozive în momentul în care parlamentarii paraseau cladirea. Unul dintre explozibili, potrivit unor relatari, a lovit mașina care îl transporta pe președintele interimar autoproclamat al țarii, Juan Guaidó, provocând stricaciuni ușii vehiculului. Guaidó nu a fost ranit, potrivit O Globo, citat de Rador.



