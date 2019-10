Grupul Zentiva cumpara Alvogen in Europa, inclusiv fabrica Labormed Pharma din Romania

Family Hope on Bike 2019: Plimbare cu bicicleta pe strazile din Baia Mare (FOTO)

Sambata, 26 octombrie, de la ora 11.00, Hope and Homes for Children si Ski & Bike Centre au organizat evenimentul Family Hope on Bike 2019, la care au luat parte mai multi copii, parinti si nu numai. Acestia au facut o plimbare cu bicicleta… [citeste mai departe]