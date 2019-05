Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile europarlamentare au adus rezultate dezamagitoare partidelor aflate la guvernare in Franta si Germania, considerate cele doua motoare ale Europei, spre deosebire de premierul spaniol Pedro Sanchez, a carui victorie clara a asigurat socialistilor spanioli un rol important in UE, transmite EFE.…

- Verzii germani si-au dublat procentul de voturi duminica la alegerile europene, ocupand locul doi dupa conservatorii cancelarului Angela Merkel, care desi sunt in frunte inregistreaza o scadere istorica, in timp ce social-democratii ajung pe pozitia a treia, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Conform…

- Blocul conservator format din Uniunea Crestin-Democrata (CDU) si Uniunea Crestin-Sociala (CSU) a castigat cele mai multe voturi, 28%, in alegerile pentru Parlamentul European desfasurate duminica in Germania, conform sondajului la iesirea de la urne publicat de postul de televiziune ARD si agentia de…

- In ajunul celor patru zile ale scrutinului european, partidul de extrema dreapta FPOe a scazut in sondaje in Austria dupa scandalul care a afectat imaginea liderilor sai, Adunarea Nationala a lui Marine Le Pen devanseaza partidul lui Emmanuel Macron in Franta, in timp ce in Germania conservatorii…

- "Yanis Varoufakis indeplineste conditiile pentru a fi candidat in Germania. Este inscris in Germania, unde dispune de un domiciliu'', potrivit anturajului sau. Legea prevede ca trebuie sa fii cetatean al unei tari din UE si sa locuiesti cel putin sase luni in Germania pentru a fi candidat in aceasta…

- El este creditat cu primul loc, cu 27- din intentiile de vot, devansand Partidul Laburist (22-), Partidul Conservator (15-) si Verzii (10-), potrivit unui sondaj de miercuri al Institutului YouGov, realizat in perioada 15-16 aprilie pe un numar de 1.855 de britanici. In urma cu o saptamana, partidul…

- Vicepremierul italian si ministru de interne, Matteo Salvini, isi lanseaza campania pentru alegerile europene la inceputul saptamanii viitoare alaturi de colegi politicieni populisti de dreapta din Europa, relateaza miercuri agentia DPA. Reprezentanti ai Partidului Libertatii din Austria (FPOe, extrema…

- Cele doua partide care formeaza alianta conservatoare din Germania, Uniunea Crestin-Democrata (CDU) si Uniunea Crestin-Sociala din Bavaria (CSU), au afirmat ca au renuntat la diferendele lor de lunga durata si au prezentat luni o abordare comuna, inaintea alegerilor europarlamentare din luna mai,…