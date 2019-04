Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Psaltic Tronos al Patriarhiei Romane, unul dintre cele mai indragite coruri de catre creștinii de pretutindeni, va concerta, pe 11 aprilie, la Parlamentul European. Potrivit Basilica.ro, concertul va avea loc in cadrul evenimentului ExpoRomania Bruxelles, organizat in contextul președinției Romaniei…

- Banii stranși vor ajunge la Centrul de consiliere pentru parinți și copii “Sfanta Alexandra Imparateasa” A cincea ediție a „Crosului pentru viața“ a avut loc sambata, 16 martie, in Parcul „Alexandru Ioan Cuza“, fost IOR, din București. Evenimentul organizat de membrii Asociației „Studenți pentru Viața“,…

- Grupul Psaltic Tronos al Patriarhiei Romane va sustine un concert in 11 aprilie la Parlamentul European, informeaza Basilica.Citește și: Doliu in lumea artistica: a murit fondatorul Teatrului Mic Concertul va avea loc in cadrul evenimentului ExpoRomania Bruxelles, organizat in contextul…

- Biserica ”Sfinții Imparați Constantin și Elena” gazduiește, pe 30 martie, de la ora program 19, un concert caritabil pentru copiii și tinerii bolnavi de cancer care sunt internați la Institutul Oncologic ”Prof.dr. Alexandru Trestioreanu”, din București.Pentru ca atunci cand viața iți da o…

- Inspectorii sanitari continua verificarile la toate unitațile sanitare. Neregulile constatate i-au obligat pe inspectori sa inchida o clinica și sa suspende activitatea altor trei, in doar cateva zile de verificari. In plus, aceștia au aplicat sancțiuni contravenționale in valoare de 72.200 de lei.…

- Grație voluntarilor Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului (CMN), care le-au donat aparatura medicala moderna, esențiala in secții extrem de importante, specialiștii Spitalului Clinic „Dr. Victor Babeș”, din București pot acum sa salveze și sa imbunatațeasca semnificativ calitatea vieții a numeroși…

- 60% dintre cuplurile care fac un copil nu iși fac analizele necesare inainte de a obtine sarcina, potrivit unui sondaj realizat de o clinica de specialitate din București. Totodata, aproape jumatate dintre viitorii parinti spun ca nu și-au planificat sa faca un copil, iar sarcina a fost o intamplare.…

- Biserica Ortodoxa Romana a proclamat, anul 2019 drept Anul Omagial al satului romanesc (al preoților, invațatorilor și primarilor gospodari). In acest context, elevii Seminariilor si Liceelor Teologice Ortodoxe din cuprinsul Patriarhiei Romane vor avea ocazia sa-și etaleze cunoștințele intr-un nou concurs…