Grupul Thomas Cook, cea mai veche firmă de turism din lume, a intrat în FALIMENT 'In pofida eforturilor considerabile, discutiile dintre diferitele parti participante la grup si noile surse de finantare posibile nu au dus la niciun acord. Consiliul de Administratie a ajuns prin urmare la concluzia ca nu are alta optiune decat sa ia masurile pentru a intra in lichidare judiciara cu efect imediat', a explicat comunicatul. Compania infiintata in anul 1841 infiintata in anul 1841 Compania infiintata in anul 1841 se lupta pentru supravietuire dupa ce creditorii amenintasera ca se vor retrage dintr-un acord de salvare care a fost negociat timp de mai multe luni. Afectat de datoriile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai veche agenție de turism din lume anunta intrarea in faliment și declanseaza cea mai ampla operatiune de repatriere pe timp de pace din istoria Marii Britanii Operatorul britanic Thomas Cook, cea mai veche firma de turism din lume, a anuntat luni intrarea in faliment dupa ce a esuat in cursul…

- Șefii Thomas Cook se întâlnesc duminica cu banci și investitori pentru a decide daca cea mai veche firma de turism din lume va supraviețui pâna luni sau va intra într-un colaps haotic cu efecte în întreaga lume, transmite Reuters. Operator de hoteluri, stațiuni,…

- O inregistrare video in care se poate vedea cum Boris Johnson este acuzat de un tata de familie furios, care denunta lipsa cronica de cadre in sistemul public de sanatate NHS, a devenit virala pe internet, barbatul reprosandu-i premierului ca a organizat in acest context o vizita insotit de mass-media.…

- ''Indiferent ce forma ia, nu vom permite ca Brexitul sa poata periclita Acordul din Vinerea Mare, inclusiv frontiera omogena dintre Republica Irlanda si (provincia) Irlanda de Nord'', a mentionat democrata Pelosi intr-o declaratie.In acordul negociat de fostul premier Theresa May cu Uniunea…

- Londra, 7 aug /Agerpres/ - Campioana Angliei al fotbal, Manchester City, a anuntat transferul tanarului portughez Felix Correia (18 ani), aripa celor de la Sporting Lisabona, scrie Reuters. Detaliile financiare ale acordului nu au fost dezvaluite, dar presa sportiva din Marea Britanie…

- 'Acesti 2,1 miliarde de lire suplimentari vor garanta ca vom fi gata sa iesim din UE pe 31 octombrie, cu acord sau fara', a declarat noul ministru de finante, Sajid Javid, citat intr-un comunicat al Trezoreriei, in care subliniaza ca nu au mai ramas decat '92 de zile' pana la data-limita pentru Brexit,…

- Tranzactia vine la mai putin de un an dupa ce fondul de investitii Blackstone a achizitionat o participatie majoritara in Refinitiv de la Thomson Reuters, evaluand la acel moment compania la 20 de miliarde de dolari, inclusiv datoria.LSE a anuntat ca va finanta tranzactia prin emiterea…

- Prim-ministru britanic Theresa May a declarat miercuri ca oricare va fi calea prin care Marea Britanie parasește Uniunea Europeana, aceasta trebuie sa fie sustenabila pe termen lung, relateaza Mediafax citând Reuters. Theresa May a transmis ca singura metoda de rezolvare a problemei Brexit…