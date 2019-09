Calin Popescu Tariceanu a anuntat ca in urma afilierii la grupul ALDE a senatorilor Pro Romania Adrian Tutuianu, Vasile Ilea si Nicolae Marin, urmeaza ca grupul sa fie unul parlamentar mixt, care sa poarte denumirea „Democratia”. „Ca urmare a anuntului facut de colegii senatori Țutuianu, Vasile Ilea si Nicolae Marin, va aduc la cunostinta ca The post Grupul senatorilor ALDE – Pro Romania se va numi “Democrația” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .