Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea tranzacției nu a fost facuta publica. Holzindustrie Schweighofer va ceda companiei suedeze subsidiara Cascade Empire, precum și divizia de management forestier Ocol Silvi Cascade Empire. Firma componenta a grupului austriac deține 14.283 hectare de paduri, localizate in regiunile…

- Partile contractante au decis sa nu faca publica valoarea tranzactiei si detaliile contractuale. Padurile detinute de Cascade Empire insumeaza 14.283 hectare, localizate in judetele Hunedoara, Gorj, Vrancea, Prahova, Buzau, Neamt si Suceava. Cascade Empire achizitionase padurile respective intre anii…

- Grupul austriac Schweighofer a anuntat, luni, ca vinde subsidiara Cascade Empire, care detine peste 14.000 de hectare de paduri, si divizia de management forestier, Ocol Silvic Cascade Empire, catre compania suedeza GreenGold Group.

- Grupul austriac Schweighofer vinde padurile din Romania. Subsidiara Cascade Empire, care detine peste 14.000 de hectare de paduri, și divizia de management forestier, Ocol Silvic Cascade Empire, vor fi cedate companiei suedeze GreenGold Group. Valoarea tranzactiei nu a fost facuta publica, noteaza Digi24.ro…

- Grupul Schweighofer, specializat în prelucrarea lemnului, face o schimbare de strategie si a vinde compania subsidiara Cascade Empire S.R.L. si divizia de management forestier - Ocol Silvic Cascade Empire S.R.L.

- Grupul austriac Schweighofer a anuntat luni ca vinde subsidiara Cascade Empire, care detine peste 14.000 de hectare de paduri, si divizia de management forestier, Ocol Silvic Cascade Empire, catre compania suedeza GreenGold Group. Valoarea tranzactiei nu a fost facuta publica, scrie NEWS.RO.Citeste…

- Grupul austriac Schweighofer a anuntat luni ca vinde subsidiara Cascade Empire, care detine peste 14.000 de hectare de paduri, si divizia de management forestier, Ocol Silvic Cascade Empire, catre compania suedeza GreenGold Group. Valoarea tranzactiei nu a fost facuta publica.

- Grupul austriac Schweighofer a anunțat vinderea catre Green Gold, o companie suedeza, a peste 14 mii de hectare de padure pe care le deține in Romania. Valoarea tranzacție nu a fost facuta publica. Grupul austriac Schweighofer a anunțat ca va vinde subsidiara Cascade Emprie, inclusiv divizia de mangement,…

- Grupul Schweighofer, specializat in prelucrarea lemnului, face o schimbare de strategie si a vinde compania subsidiara Cascade Empire S.R.L. si divizia de management forestier - Ocol Silvic Cascade Empire S.R.L. catre compania suedeza GreenGold Group, a anuntat grupul austriac Schweighofer.

- Grupul Schweighofer, specializat in prelucrarea lemnului, face o schimbare de strategie si a vinde compania subsidiara Cascade Empire S.R.L. si divizia de management forestier - Ocol Silvic Cascade Empire S.R.L. catre compania suedeza GreenGold Group, a anuntat grupul austriac Schweighofer. Partile…

- ”Padurile detinute de Cascade Empire insumeaza 14.283 hectare, localizate in regiunile Hunedoara, Gorj, Vrancea, Prahova, Buzau, Neamt si Suceava”, se arata in comunicat.Cascade Empire achizitionase padurile respective intre anii 2003-2011 si are in prezent 19 angajati, incluzand personalul…

- Grupul Schweighofer, specializat in prelucrarea lemnului, face o schimbare de strategie si a vinde compania subsidiara Cascade Empire S.R.L. si divizia de management forestier - Ocol Silvic Cascade Empire S.R.L. catre compania suedeza GreenGold Group, a anuntat grupul austriac Schweighofer.

- Grupul Schweighofer, unul dintre liderii europeni in prelucrarea lemnului, face o schimbare de strategie și vinde compania subsidiara Cascade Empire SRL (Cascade Empire), precum și divizia de management forestier, Ocol Silvic Cascade Empire SRL,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Grupul Schweighofer, specializat in prelucrarea lemnului, face o schimbare de strategie si a vinde compania subsidiara Cascade Empire S.R.L. si divizia de management forestier - Ocol Silvic Cascade Empire S.R.L. catre compania suedeza GreenGold Group, a anuntat grupul austriac Schweighofer.

- Holzindustrie Schweighofer, unul dintre cei mai mari jucatori din industria lemnului din Romania, a vandut cele 14.283 hectare pe care le detine in Romania, companiei suedeze GreenGold Group. Padurile cumparate de suedezii de la GreenGold Group sunt localizate in judetele Hunedoara, Gorj, Vrancea,…

- Grupul Schweighofer, specializat in prelucrarea lemnului, face o schimbare de strategie si a vinde compania subsidiara Cascade Empire S.R.L. si divizia de management forestier - Ocol Silvic Cascade Empire S.R.L. catre compania suedeza GreenGold Group, a anuntat grupul austriac Schweighofer.

- In contextul evenimentelor dedicate Zilei Mondiale a Persoanelor cu Sindrom Down, peste 20 de copii cu aceasta afectiune, impreuna cu insotitorii lor, au vizitat joi, 22 martie a.c. sediul Ministerului Afacerilor Interne. Ministrul Afacerilor Interne, Carmen DAN, i-a primit in biroul sau, iar copiii…

- Președintele PSD Vrancea, Marian Oprișan, a fost ales vicepreședinte al Partidului Social Democrat pentru regiunea de Sud-Est, la Congresul extraordinar al partidului, care a avut loc sambata, la Sala Palatului din București. Marian Oprișan a fost ales cu 623 voturi…

- Premierul Viorica Dancila a devenit sambata presedinte executiv al PSD, fiind votata de 2.880 de delegati prezenti la Congresul extraordinar al PSD. S-au inregistrat 939 de voturi 'impotriva'. Pentru aceeasi functie, Ecaterina Andronescu a obtinut 541 de voturi 'pentru', 'impotriva fiind inregistrate…

- In cadrul Congresului extraordinar au fost validati vicepresedintii pe regiuni de dezvoltare: Regiunea Nord-Est (Bacau, Botosani, Vaslui, Iasi, Neamt, Suceava): Doina Fedorovici (PSD Botosani) si Gabriel Vlase (PSD Bacau). Doina Fedorovici s-a angajat in 1994 la cabinetul de parlamentar al Vioricai…

- Sedinta are loc de la ora 11,00, la Palatul Parlamentului. Joi, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca in cadrul Comitetului Executiv National vor fi aprobate sau respinse dosarele de candidatura pentru functiile de conducere care vor fi alese la Congresul de sambata. "In…

- Compania Nationala Posta Romana anunța ca isi extinde portofoliul de servicii cu un produs de nisa, tintit pe un segment de public urban, care cauta “livrari rapide, eficiente si discrete”. Noul serviciu este diponibil in 17 orașe. Potrivit unui comunicat remis Libertatea, noul serviciu al Poștei Romane…

- Compania Nationala Posta Romana isi extinde portofoliul de servicii cu un produs de nisa, tintit pe un segment de public urban, care cauta livrari luxury: rapide, eficiente si discrete. „Luxury Post Express” se adreseaza persoanelor care au pretentii foarte clare de la serviciile de curierat. Posta…

- Comitet Executiv Național, la PSD; Social-democrații stabilesc ultimele detalii ale Congresului Extraordinar de sambata. Conducerea formațiunii se reunește incepand cu ora 11.00, la Palatul Parlamentului, iar principala decizie vizeaza daca vor fi organizate sau nu alegeri si daca se va schimba structura…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de ninsori puternice și viscol valabila in Iași și in alte 13 județe din Centrul și Nord-estul țarii. Atenționarea ANM este valabila pana joi, la ora 11, pentru județele Arges, Dambovita, Prahova, Buzau, Vrancea, Covasna, Brasov, Bacau,Vaslui,…

- Potrivit meteorologilor, in aceste zone vor fi ninsori temporar insemnate cantitativ, cu depunere de strat de zapada consistent in estul Carpatilor Meridionali, in Carpatii Orientali, in cea mai mare parte a Moldovei si local in nordul Munteniei. Cele 14 judete care se vor afla sub cod galben de vreme…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, doua atentionari cod galben de ninsori abundente, ambele vizand si judetul Brasov. Prima atentionare cod galben de ninsori abundente, local viscolite, depunere de strat consistent de zapada a intrat intra in vigoare marti seara, la ora 22.00…

- Paisprezece judete se vor afla, de miercuri, de la ora 11.00, pana joi, la aceeasi ora, sub atentionare cod galben de ninsori abundente si vant puternic, iar alte douasprezece judete sunt deja sub cod galben de vreme rea. Potrivit meteorologilor, pana joi dupa-amiaza vor fi precipitatii insemnate…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari de COD GALBEN de ninsori abundente, local viscolite și depunere de strat consistent de zapada. Prima, valabila de astazi 13 februarie, incepand cu ora 22.00 pana maine, 14 februarie, ora 11.00 vizeaza 12 județe: Caraș-Severin, Mehedinți,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, azi, doua atenționari cod galben de ninsori, prima vizând Banatul, Oltenia și Muntenia, iar a doua vizeaza cea mai mare parte a Moldovei și nordul Munteniei. Atenționarile expira joi, la ora 11.00. Prima atenționare cod galben de ninsori…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, doua atentionari cod galben de ninsori, prima vizand Banatul, Oltenia si Muntenia, iar a doua vizeaza cea mai mare parte a Moldovei si nordul Munteniei. Atentionarile expira joi, la ora 11.00. Prima atentionare cod galben de…

- Preturile terenurilor agricole se situeaza intre 2.500 de euro si 10.000 de euro/ha, in functie de zona, iar tendinta de tranzactionare se va mentine ridicata si in 2017, dupa ce anul trecut s-au tranzationat 100.000 de hectare, a declarat Robert Rekkers, directorul general Credit IFN. …

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari de tip nowcasting de vreme rea. Meteorologii se aștepta la intensificari ale vantului, ninsori și ceața densa. Sub avertizare de cod galben se afla noua județe din țara. Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari…

- Din ce judete provin tinerii admisi la Scoala de Politie din Cluj Candidații declarați admiși vor incepe stagiul de pregatire in 29 ianuarie, urmand sa il finalizeze in 2 noiembrie 2018. Cel mai mare punctaj obținut la concursul de admitere sesiunea ianuarie 2018, organizat de Scoala de Agenti…

- Centrul INFOTRAFIC din IGPR informeaza ca nu sunt drumuri naționale sau autostrazi unde circulația sa fie oprita. Cu toate acestea precizeaza ca la aceasta ora ninge pe mai multe sectoare de drumuri naționale și autostrazi de pe raza județelor Dolj, Caraș - Severin, Mehedinți, Olt, Gorj,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile. La aceasta ora ninge pe mai multe sectoare de drumuri naționale și autostrazi…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 21.028 locuri de munca, in data de 19 ianuarie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti - 4.517,…

- CNAIR precizeaza ca toata reteaua de drumuri nationale si autostrazi este deschisa circulatiei. In 16 judete, duminica se circula in conditii de ceata si nu este niciun sector de drum national sau autostrada inchis ori cu circulatia ingreunata din cauza fenomenelor meteorologice din Romania. Toate…

- Cod galben de ninsori și viscol, in intervalul 21-22 ianuarie. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o informare meteorologica de vreme rea. Potrivit meteorologilor, un nou val de ninsori abundente si ger va afecta Romania Potrivit ANM, in intervalul 21 ianuarie, ora 16:00…

- Vreme nefavorabila in nordul si nord-vestul tarii Din cauza vremii nefavorabile, cursurile sunt suspendate vineri în 30 de scoli din judetele Tulcea, Iasi, Galati si Prahova. Orele vor fi recuperate pe parcursul semestrului I, conform graficului stabilit de fiecare unitate de…

- "In zona se intervine cu autofreze si sararite pentru a debloca si cealalta banda de circulatie. Drumarii vor lucra toata noaptea pentru a indeparta zapada de pe tronsoanele afectate de ninsori si viscol", a precizat purtatorul de cuvant al CJ Iasi. In prezent, alte sase drumuri judetene…

- Este haos in trafic pe Valea Prahovei, unde peste 130 de tiruri si camioane sunt oprite. DC 134 Cota 1400 Sinaia este inchis din pricina zapezii abundente. De asemenea, tot in judetul Prahova din cauza conditiilor meteo nefavorabile a fost instituita…

- Mai multe drumuri din județele avertizate cu cod portocaliu și galben de ninsori și viscol sunt inchise, joi, iar pe alte drumuri sunt restricții de trafic pentru mașinile de mare tonaj. De asemenea, zeci de drumuri naționale sunt acoperite cu un strat de zapada de 1-3 centimetri, șoferii circuland…

- Dupa un week-end plin pentru salvamontistii din intreaga tara, cu peste 140 de actiuni de salvare, astazi, pe langa activitatile normale de asigurare a asistentei in toate statiunile din tara, in bazele, posturile si cabinetele medicale si pe domeniile de practicare a sporturilor de iarna in care vor…

- Depozitele de medicamente au vandut in anul 2016 produse de peste 26 miliarde lei, in crestere de la 23 de miliarde de lei. Din acestea, produse in valoare de 16 miliarde sunt vandute catre populatie prin intermediul farmaciilor, iar restul in valoare de 10 miliarde de lei ajung la populatie prin alte…

- "Sfatuim conducatorii auto care se deplaseaza pe drumurile nationale din judetele Maramures, Botosani si Vrancea sa ruleze cu prudenta sporita, sa mareasca distanta de siguranta fata de vehiculele dinainte si sa nu efectueze manevre periculoase in trafic, intrucat pe multe tronsoane se circula in…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de viscol in Neamț și alte șase județe. Avertizarea este valabila pentru zona montana pana duminica la ora 21. Avertizarea cod galben a fost emisa pentru judetele Vrancea, Bacau, Buzau, Prahova, Dambovita, Neamt si Suceava. In zona montana…

- Zona montana din sapte judete este, duminica, pana la ora 18.00, respectiv 21.00, sub avertizare cod galben de viscol, anunta Mediafax. Avertizarea cod galben a fost emisa pentru judetele Vrancea, Bacau, Buzau, Prahova, Dambovita, Neamt si Suceava. In zona montana ...

- Nici Regiunea Vest nu exceleaza fiind clasata pe locul 240 din 262 de regiuni clasificate. La nivel mondial cea mai competitiva regiune este considerata New York, urmata de Los Angeles, Singapore, Londra și San Francisco. Dupa cum se vede, Londra e cea mai buna regiune europeana, iar Romania…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu exista accidente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe vreun drum national sau autostrada care tranziteaza tara si nici probleme majore de fluenta a traficului pe arterele principale. Reamintim…