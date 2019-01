Grupul Renault produce in premiera motoare pentru Nissan la Mioveni

Grupul Renault a inceput sa produca, in premiera, la Mioveni, un motor folosit la automobilele Nissan Micra. Este pentru prima oara cand fabrica argeseana produce componente si pentru alte masini in afara de Dacia.



Noul motor, a carui productie a inceput deja in luna decembrie, se numeste IG-T 100, are greutate redusa si 100 de CP. Este folosit, in prezent, la fabricarea automobilelor Nissan Micra, dar ar putea in curand fi inclus si in dotarea altor masini de clasa mica si medie, fabricare de alianta Renault Nissan.



Directorul general al Group Renault Romania, Christophe Dridi,…