- Actiunile Nissan au scazut marti cu aproape 6% dupa socul provocat la nivel mondial de arestarea presedintelui companiei, Carlos Ghosn, care pune sub semnul intrebarii viitorul celui de-al doilea mare producator auto japonez si al aliantei in care se afla cu grupul francez Renault si compania japoneza…

- Carlos Ghosn, cel care se afla in fruntea alianței Renault-Nissan-Mitsubishi, a fost arestat luni la Tokyo ! Ancheta vizeaza malversațiuni financiare pentru a ocolirea plații impozitelor pe caștigurile...

- Președintele Nissan și CEO-ul Renault a fost arestat ieri in Japonia, pentru fals in declarații privind veniturile sale, iar vestea a zguduit constructorul japonez și industria auto. Procurorii japonezi l-au reținut pe Carlos Ghosn, dupa ce acesta a mințit in declarațiile financiare din ultimii ani…

- Franta va cauta sa mentina stabilitatea Renault si a aliantei cu Nissan, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron dupa ce fabricantul japonez a anunta demiterea presedintelui Carlos Ghosn in urma unor nereguli financiare, informeaza Reuters.

- "Parchetul din Tokyo l-a arestat pe Carlos Ghosn fiind banuit de incalcarea legislatiei financiare", sustine NHK. Informatia a fost confirmata si de cotidianul nipon Yomiuri. Anterior, constructorul auto japonez Nissan Motor Co a organizat o conferinta de presa la sediul sau de la Yokohama,…

