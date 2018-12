Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri 12 decembrie, la Biroul Francez din Suceava va fi organizat un Targ de Craciun in scop caritabil. Evenimentul va incepe la ora 18.00. Vor fi scoase la vanzare obiecte confecționate manual, create in spiritul sarbatorilor de iarna, cum ar fi felicitari, globuri, ingerași și ornamente din materiale…

- Evenimentul este organizat de Clubul Rotary Galati Donaris in parteneriat cu Asociatia Culturala ”Cavaleria” Galati. Spectacolul are loc la Teatru National „Nae Leonard”, marti, 4 decembrie 2018, de la orele 19,00.

- Echipa Rotaract Craiova organizeaza duminica, 9 decembrie, de la ora 19:00, concertul caritabil „Let me see“, susținut de Mash Up Band la restaurantul Smart Pub. Fondurile stranse in urma evenimentului vor fi direcționate catre proiectul „Let me see“, in vederea ...

- Dorina Stoica o poeta din Barlad se numara printre cistigatorii concursului „Pelerinii Luminii – 100 pentru Catedrala Nationala”, organizat de „Ziarul Lumina” impreuna cu Sectorul Pelerinaje al Patriarhiei Romane. Aceasta a avut privilegiul de a participa pe 25 noiembrie 2018 la sfintirea Catedralei…

- „Așadar, haideți sa va spun cum stateau lucrurile la fondurile astea de garantare: vine un IMM care nu s-ar fi calificat in veci pentru un credit, i-l garanteaza in schimb, Fondul de Garantare, dupa cateva luni firma intra in faliment și banca executa banii Statului. Dar ce ziceți cand sute de firme…

- Elevii Colegiului National „B. P. Hasdeu” organizeaza, joi, 22 noiembrie, un spectacol caritabil dedicat Centenarului Marii Uniri. Banii obtinuti din vanzarea biletelor la spectacolul „Hasdeieni pentru Romania” vor fi donati elevilor din Republica Moldova, pentru care elevii hasdeieni deruleaza, de…

- Banii stranși cu ocazia evenimentului caritabil vor asigura timp de patru luni funcționarea policlinicilor sociale Regina Maria și serviciile medicale de care au nevoie peste 5.000 de pacienți. Principalul eveniment caritabil organizat de fundatia Inovații Sociale Regina Maria, a atras, anul acesta,…

- Fondurile stranse din vanzarea biletelor vor fi folosite pentru asigurarea gratuita de servicii paliative in cadru Hospice Casa Speranței. Fundația Hospice Casa Speranței va organiza, la inceputul lunii viitoare, un nou eveniment caritabil, in scopul strangerii de fonduri necesare asigurarii gratuite…