Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatii au votat joi, la Bruxelles, un proiect legislativ ce conditioneaza acordarea fondurilor europene de respectarea valorilor statului de drept si de combaterea eficienta a fraudelor si coruptiei, potrivit unui comunicat de presa al PE.Conform proiectului legislativ, Comisia Europeana…

- Comisarul european pentru Justitie si Protectia Consumatorilor, Vera Jourova, a declarat, joi, la București, ca anchetarea Laurei Codruta Kovesi reprezinta o piedica pusa acesteia in competiția pentru postul de procuror-sef european. Intrebata de jurnaliști cum comenteaza anchetarea fostei șefei DNA in…

- ”Domnule Frans Timermans, cu toata dragostea, Romania nu este colonia dumnavoastra. Partidul dumneavoastra social-democrat a obținut la ultimele alegeri europarlamentare doua fotolii in Parlamentul European, cu un numar total de alegatori comparabil cu cel obținut de PSD la ultimele alegeri locale…

- „Multe forțe politice din Europa, și implicit din Romania, folosesc Bruxelles-ul ca pe un țap ispașitor pentru neputințele domestice, iar conceptul de identitate europeana este deseori prezentat la nivel național ca o incercare a Bruxelles-ului de a submina identitatea naționala, ceea ce este fals”,…

- ”Nu vreau sa fiu cinic, dar sa-mi dați voie sa-l citez pe Churchill, care spunea: Dupa razboi traim pe timpul evenimentelor mari si al oamenilor mici”, și-a inceput discursul Adrian Nastase. ”Cred ca suntem intr-o situație in care avem nevoie de lideri și ca Uniunea Europeana nu mai este cea pe care…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Va trebui sa alegem 33 de persoane din diferite partide, care vor avea sarcina de a reprezenta Romania in Parlamentul Uniunii Europene. Un parlament in care vor exista 705 membri, dupa ultimele ajustari determinate de Brexit. In ce anume consta importanța acestei competiții…

- "Daca cineva îmi spune care sunt criteriile care definesc statul de drept, as fi pregatit sa descut despre acest lucru", a declarat Teodor Melescanu într-un interviu acordat Agentiei France-Presse. Parlamentul European a aprobat recent un proiect de rezolutie care prevede…

- Premierul Viorica Dancila a tinut sa-i dea o replica europarlamentarului Cristian Preda, in plenul Parlamentului European, dupa ce acesta a facut referire la protestele violente din Romania din 10 august 2018. Șeful Executivului roman, aflat in vizita oficiala la Strasbourg pentru a prezenta planurile…