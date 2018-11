Grupul parlamentar al PNL din Senat are un nou lider

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii au luat, miercuri, la ședința de plen, act asupra deciziei prin care liberalul Florin Cițu devine liderul de grup al senatorilor PNL, in urma demisiei din funcție a liberalului Iulian Dumitrescu.De asemenea, senatorul Mario Oprea a devenit viceliderul grupului PNL. Anunțurile au…

- Iulian Dumitrescu a demisionat luni de la conducerea grupului PNL din Senat si va fi inlocuit de Florin Citu, liderul liberal Ludovic Orban declarand cu privire la dispute avute cu senatorul demisionar ca existenta unor diferente de opinie de-a lungul timpului nu inseamna ca exista conflicte. "Decizia…

- Senatorul PNL Iulian Dumitrescu și-a anunțat demisia din funcția de lider al grupului sentorilor liberali in ședința Biroului Executiv al PNL de PNL, au precizat surse politice pentru HotNews.ro, dupa o discuție avuta inaintea ședinței cu Ludovic Orban. Locul sau va fi luat de senatorul Florin Cițu,…

- Iulian Dumitrescu a demisionat azi din functia de lider al senatorilor PNL. In locul sau, Ludovic Orban l-a propus de Florin Citu, sustin surse politice pentru Adevarul. Iulian Dumitrescu e unul dintre rivalii lui Orban in PNL si a fost criticat in partid pentru apropierea fata de PSD.

- Pensie pentru cainii si caii jandarmeriei, politiei si armatei. Senatorii au dat unda verde unui proiect de lege, initiat de liberalul Florin Citu. Potrivit initiativei, fiecare animal iesit din activitate va beneficia de 300 de lei pe luna, pensie pentru ingrijirea medicala. Suma va putea fi decontata…