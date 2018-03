Grupul OMV vrea sa investeasca sapte miliarde de euro in trei rafinarii printre care si Petrobrazi Compania austriaca OMV vrea sa investeasca in urmatorii sapte ani un miliard de euro in cele trei rafinarii ale grupului - Schwechat, Burghausen si Petrobrazi, in perspectiva intentiei de a dubla capacitatea de rafinare pe termen lung, potrivit Agerpres, care citeaza dintr-un comunicat al OMV referitor la strategia companiei de dezvoltare pana in 2025. Strategia include si livrarea in reteaua europeana de transport a unor cantitati suplimentare de gaze din Norvegia si Romania. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul petrolier austriac OMV AG, actionarul majoritar al OMV Petrom, a anuntat marti ca pana in 2025 intentioneaza sa isi majoreze profitul operational cu 70% pana la peste cinci miliarde euro, datorita achizitiilor externe, extinderii activitatilor de rafinare si unor noi reduceri de costuri.…

- Compania petroliera OMV vorbeste deja, in strategia sa pana in 2025, de o productie de gaze semnificativa si pe termen lung din perimetrul Neptun din Marea Neagra, aceasta desi decizia finala de a investi in acest perimetru va fi luata abia in a doua parte a acestui...

- Grupul petrolier austriac OMV AG, actionarul majoritar al OMV Petrom, a anuntat marti ca pana in 2025 intentioneaza sa isi majoreze profitul operational cu 70% pana la peste cinci miliarde euro, datorita achizitiilor externe, extinderii activitatilor de rafinare si unor noi reduceri de costuri.…

- Industria modei la Cluj: firme multe, afaceri mici Clujul este in imediata vecinatate a Bucureștiului ca numar de societați, insa cifrele de afaceri generate de acestea nu ii confera dreptul sa ocupe vreun loc intre primele județe ale țarii. Comertul de profil din tara noastra este controlat…

- Serviciul de muzicE online Spotify se va lista la Bursa din New York, compania mizand pe o valoare de piatE de 23 de miliarde de dolari, in cadrul unei oferte care incalcE regulile clasice. Serviciul de streaming muzical suedez ixi va lista actiunile direct in piatE, ocolind oferta publicE initialE,…

- Compania aeriana Wizz Air, liderul pietei locale, a transportat anul trecut circa 700.000 de pasageri pe rutele operate din si spre Timisoara, dintr-un total de patru milioane de clienti inregistrati din 2008, atunci cand operatorul a inceput zborurile pe acest aeroport. Wizz Air a deschis…

- "Aveam nevoie de o lege care sa niveleze unele inegalitați sociale perpetuate in ultimii ani. La munca egala, pe același post, cu aceeași pregatire, cu aceeași vechime, evident ca trebuie sa te aștepți la un nivel egal de salarizare. Este un principiu care a fost statuat prin legea salarizarii unitare.…

- 'Cand vor functiona la maximum, vor fi 9-10 miliarde de metri cubi de gaze pe an care vor veni din Marea Neagra, timp de 20 de ani, care vor aduce statului roman redevente de 2,8 miliarde de euro in 20 de ani. (...) Exista circa 200 de miliarde de metri cubi rezerve in Marea Neagra doar pe ceea ce s-a…

- Rezervele de gaze din Marea Neagra se ridica la 200 de miliarde de metri cubi in perimetrele unde au fost efectuate foraje, ceea ce ar insemna ca productia totala a tarii sa se dubleze timp de 20 de ani, a declarat Sorin Gal, director general in cadrul Agentiei Nationale de Resurse Minerale (ANRM),…

- Grupurile petroliere ExxonMobil și Petrom vor extrage 6 miliarde de metri cubi de gaze pe an din blocul Neptun din Marea Neagra incepand cu 2020-2021, iar Romania va produce in total 18-20 de miliarde de metri cubi de gaze, daca vor fi dezvoltate toate proiectele din Marea Neagra, a declarat Sorin Gal,…

- Romani la Jocurile Olimpice de iarna 2018. Dupa ultimele ajustari, echipa olimpica a Romaniei pentru PyeongChang 2018 numara 28 de sportivi, dintre care o rezerva, și 27 de tehnicieni și oficiali. Romani in concurs pe 16 februarie Schi fond – finala (masculin, 15 km freestyle; 7.45, Eurosport 1); Paul…

- Rompetrol Rafinare, compania care administreaza rafinaria Petromidia, cea mai mare unitate de procesare a petrolului din Romania, a terminat anul trecut, conform rezultatelor preliminare, cu un business, la nivel individual, de circa 11,2 miliarde de lei (2,4 miliarde de euro), cu 27,5% mai mare…

- UPC Romania, parte a grupului Liberty Global, si-a majorat anul trecut veniturile cu 6,5%, la 734 milioane lei, si a ajuns la pragul de 2,4 milioane abonamente (RGU), inregistrand cresteri pe toate segmentele de business, determinate in principal de extinderea ariei de acoperire a serviciilor si…

- Consumul de ciocolata a urcat semnificativ pe fondul cresterii puterii de cumparare a romanilor, astfel ca piata de profil va atinge in acest an un nivel istoric, ce ar putea depasi granita de 5 miliarde de lei (aproximativ un miliard de euro), conform unui studiu de specialitate remis miercuri AGERPRES.…

- Datele Bancii Naționale a Romaniei arata ca la finalul anului 2016, datoria publica a Romaniei a fost de 32,3 miliarde euro, in crestere cu 629 milioane euro fata de finalul lui 2015. Datele bancii centrale arata ca in perioada ianuarie – decembrie 2017, datoria externa totala a crescut cu 1,044 miliarde…

- Federatia Patronala Petrol si Gaze (FPPG) dezaproba decizia Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) de stabilire a pretului de referinta la gaze naturale in functie de preturile de tranzactionare de pe hub-ul CEGH din Viena, care nu reflecta realitatile pietei din Romania, potrivit unui comunicat…

- Investitiile straine directe au crescut cu 1,5%, in perioada ianuarie - decembrie 2017, comparativ cu perioada similara din 2016, la 4,586 miliarde euro, de la 4,517 miliarde de euro, se arata intr-un comunicat al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). "Investiţiile directe ale nerezidenţilor…

- Piata din Romania a medicamentelor fara prescriptie medicala, a suplimentelor alimentare si dispozitivelor medicale pentru ingrijire personala (OTC) a atins, in 2017, o valoare de 3,104 miliarde de lei, in crestere cu 18,8% fata de anul precedent, arata datele unui raport de specialitate, publicat joi.

- Orange Group a decis sa realizeze o serie de trei noi teste in Europa, dintre care unul in Romania, pentru a pregati lansarea tehnologiei 5G, care va permite dezvoltarea unor noi modalitati de utilizare, potrivit comunicatului din partea companiei. Strategia 5G a Orange se bazeaza pe trei…

- Comisia Nationala de Prognoza (CNP) a publicat proiectia principalilor indici macroeconomici, varianta de iarna, din care reiese ca economia Romaniei ar fi crescut cu 7,1% in 2017 si va creste cu 6,1% in 2018, dupa ce in varianta de toamna estimase cresteri de 6,1% in 2017 si 5,5% in 2018.Citeste…

- Ion Sterian, director general Transgaz: Avem proiecte de investiții de peste 1,6 miliarde de euro care, odata finalizate, vor face din Transgaz una dintre primele patru companii din Europa in domeniul energetic Dumitru Chirița, președinte ANRE: Proiectul BRUA și interconectarea cu Republica Moldova…

- Compania petroliera Chevron va plati Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) suma de 73.450.000 de dolari, in urma rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune, fara respectarea obligatiilor financiare prevazute de Legea petrolului, anunta Guvernul.

- Romania s-a indatorat, in data de 1 februarie 2018, cu 2 miliarde de euro de pe pietele financiare internationale printr-o emisiune de obligatiuni in euro, in doua transe, dintre care una cu scadenta la 12 ani (750 milioane de euro) si una la 20 de ani (1,25 miliarde de euro). "Emisiunea…

- Romania s-a indatorat, in data de 1 februarie 2018, cu 2 miliarde de euro de pe pietele financiare internationale printr-o emisiune de obligatiuni in euro, in doua transe, dintre care una cu scadenta la 12 ani (750 milioane de euro) si una la 20 de ani (1,25 miliarde de euro). "Emisiunea…

- cu maturitați de 12 ani și 20 ani, inregistrand cele mai mici marje de risc de credit pentru aceste maturitați Ministerul Finanțelor Publice a imprumutat, in data de 1 februarie 2018, 2 miliarde euro de pe piețele financiare internaționale printr-o emisiune de euroobligațiuni in euro, in doua tranșe,…

- Potrivit Profit.r, PHI Group, fond american de investiții in domeniul resurselor naturale și in agricultura, vrea sa cultive cannabis medicinal in zona de vest a Romaniei, alaturi de alte plante considerate curative. Totodata, compania are in plan sa deschida, in aceeași zona, un centru de wellness…

- ArcelorMittal, cel mai mare producator de oteluri din lume, nu a platit dividende in ultimii ani din cauza unei combinatii toxice de datorii si unor pierderi masive. Miercuri, el a luat decizia de a restabili platile, relateaza Bloomberg Gadfly. Actionarii vor primi doar 0,10 dolari pe actiune…

- Potrivit unui raport al ”fericirii mondiale” - ”World Happiness Report”, o inițiativa a ONU, statul cu cea mai fericita populație este Norvegia. Țara nordica a obținut cel mai bun scor la toate aspectele luate în considerare de analiști, printre care venitul real…

- Veniturile guvernamentale din taxele de mediu in statele membre ale Uniunii Europene s-au ridicat la 364,4 miliarde de euro in 2016, comparativ cu 296,5 miliarde de euro in 2006, iar in aceasta perioada ponderea taxelor de mediu in totalul taxelor si contributiilor a scazut de la 6,4% in 2006 la…

- ♦ Guvernul a incasat anul trecut 251,8 miliarde lei la bugetul consolidat al statului, cu aproape 30 de miliarde de lei mai mult decat in 2016, dar cu 3 miliarde sub tinta de venituri conform bugetului pe 2017. Nerealizarea se datoreaza in­ca­sarii sub estimari din im­po­zitul pe profit…

- Comisia Europeana a aprobat un grant in valoare de 27,09 milioane de euro pentru Transelectrica, in vedere construirii liniei electrice de 400 kV Cernavoda – Stalpu, a anuntat joi Transelectrica.Acesta este primul dintre cele sase proiecte ale Transelectrica, incluse pe lista revizuita in…

- Rock Star Construct, sub care opereaza brandul Piatra Online, a incheiat 2017 cu afaceri de 24 mil. lei (aprox. 5,3 mil. euro) in crestere cu peste 7% fata de 2016, pentru anul in curs planurile companiei vizeaza continuarea investitiilor in dezvoltare precum si consolidarea brandului. „In…

- Compania farmaceutica franceza Sanofi a confirmat luni achizitionarea rivalei americane Bioverativ cu suma de 11,6 miliarde de dolari, intr-o tranzactie care va majora castigurile Sanofi si va intari prezenta sa in domeniul tratamentului bolilor rare, transmite Reuters. Sanofi va achizitiona…

- Romania a primit 203 recomandari cu privire la drepturile omului, de la 78 de state. Acestea acopera toate subiectele de drepturile omului, iar nivelul de detaliu al declarațiilor majoritații statelor și al recomandarilor arata ca situația drepturilor omului in Romania este bine cunoscuta și ca eșecul…

- Depozitele pe termen mediu si lung ale nerezidentilor sunt in prezent cu peste cinci miliarde de euro sub varful istoric atins in 2011, cand acestea depaseau 8 miliarde de euro. Strainii, in cea mai mare parte grupuri bancare, detineau la sfarsitul lunii noiembrie a anului trecut depozite…

- Numarul de autoturisme noi inmatriculate a crescut anul trecut in Romania cu 10,7%, la un total de 105.083 unitati, piata locala plasandu-se pe locul 17 in UE, potrivit datelor ACEA (Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile) si ACAROM (Asociatia Constructorilor de Automobile din…

- Estimarile principalilor jucatori din comertul electronic romanesc impreuna cu GPeC, anuntate miercuri, arata ca valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016, cand s-au inregistrat 1,8-2 miliarde de euro. Astfel ca romanii…

- Endava, companie IT cu o creștere rapida în Europa, America de Nord și America Latina, a anunțat fuziunea cu Velocity Partners, o companie de dezvoltare software cu o prezența puternica în America Latina. Aceasta acțiune strategica va crea un jucator IT global, capabil sa ofere clienților…

- Mariana Gheorghe pleaca de la șefia OMV Petrom, a anunțat compania, prin inetrmediul BVB. OMV Petrom este una dintre cele mai mari companii din Romania, in care statul este acționar minoritar important, cu 20,6%. In locul Marianei Gheorghe va fi instalata Christina Verchere, pana in prezent Regional…

- Compania de armament Raytheon a primit din partea US Air Force doua contracte, in valoare de 659,9 milioane de dolari, pentru livrarea in Romania si in alte tari a unor sisteme de rachete aer-aer si a unor echipamente de testare

- Veniturile la bugetul general consolidat au crescut cu 11% pe primele 11 luni ale anului, pana la 228 miliarde de lei, arata datele Finantelor publicate ieri, iar intrebarea este daca vor atinge tinta de 255 miliarde de lei pentru tot anul. Cu alte cuvinte, iese sau nu bugetul propus la…

- Intr-un vot acordat de administratorii deținatorilor de obligațiuni, Moti Ben-Moshe a caștigat cu o majoritate clara in fața miliardarului Naty Saidoff. Doar doi dintre cei 15 deținatori de obligațiuni au votat pentru Saidoff. Compania deținuta de miliardarul Lev Leviev, supranumit "regele diamentelor",…

- Compania NEPI Rockcastle, cel mai mare investitor imobiliar din Romania dupa valoarea activelor gestionate, a pus astazi in vanzare pe Bursa de Valori București un pachet de obligațiuni in valoare de 500 mil. euro, parte a unui program total de un miliard de euro.

- Activitatea Uber nu este contestata doar in Romania. Curtea Europeana de Justitie trebuie sa decida, miercuri, daca aceasta este o firma de transport sau o aplicatie digitala. Activitatea companiei fondate in San Francisco, Statele Unite, a fost interzisa in Germania inca din 2015. Anul acesta, Uber…

- Grupul chinez CEFC si compania est-europeana Penta Investments au avansat o oferta comuna pentru preluarea Central European Media Enterprises (CME), compania mama a Pro TV, in timp ce fondul PPF s-a retras din cursa, au declarat surse citate de Reuters.Central European Media Enterprises face…

- Am sa va relatez o istorie pe cât de dramatica, pe atât de reala, despre cum s-a insinuat statul paralel în sistemul de sanatate. Cum șantajeaza și cum ucide din dorința de a câștiga pe seama cetațenilor cât mai mulți bani. Și vorbim de miliarde de euro. Și pentru a intra…

- Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes” (Programul MTN) va fi modificat astfel incat plafonul finantarilor va creste in 2018-2019 de la 20 la 27 de miliarde de euro, arata un proiect de Hotarare de Guvern lansat in dezbatere de Ministerul Finantelor Publice - MFP.

- Compania petroliera OMV Petrom, unul dintre cei mai mari angajatori din Romania, se afla in discutii cu sindicatul reprezentativ cu privire la compensarea veniturilor dupa transferul contributiilor, conducerea companiei propunand acordarea unor indemnizatii lunare, astfel incat salariile nete ale…

- Ministerul Finantelor propune extinderea cu 7 miliarde euro a programului privind Medium Term Notes (MTN) de emisiuni de titluri de stat pe pietele externe, de la 20 miliarde de euro, cat este prevazut in HG 1264/2010, la 27 miliarde de euro, pentru finantarea deficitului bugetar si refinantarea datoriei…