”Grupul Monaco” s-a reunit la Penitenciarul Rahova

- Inalta Curte de Casație și Justiție, printr-un complet condus de judecatorul Ionuț Matei, a confirmat mandatul de arestare emis inițial, in lipsa, pe 10 ianuarie 2018, pe numele fostului primar al Municipiului Constanța, Radu Mazare. Adus in fața instanței dupa extradarea din Madagascar, Radu Mazare…

- Fostul primar al municipiului Constanta, Radu Mazare a fost incarcerat in Penitenciarul Rahova acolo unde va sta in carantina timp de 21 de zile.Avocatul fostului edil, Lizeta Haralambie a declarat pentru Digi24 ca acesta si a petrecut noaptea singur in celula."Nu s a plans de nimic si este sanatos.…

- Ministrul afacerilor externe din Madagascar, Naina Andriantsitohaina, a declarat pentru “Libertatea”, ca fugarul Radu Mazare nu a evadat, fiind in continuare in custodia autoritaților malgașe. “Nu e adevarat ca Radu Mazare a evadat!”, a spus Andriantsitohaina. “Cetațeanul roman e in custodia noastra”,…

- Ministrul afacerilor interne Carmen Dan a avut, sambata, o intalnire cu femeile social – democrate, in comuna Cumpana, județul Constanța, condusa de 19 ani de o femeie-primar. “M-am incarcat cu energie pozitiva astazi la Cumpana și am plecat dupa o vizita care a durat mai bine de 3 ore cu sentimentul…

- “Adunarile electorale cu mii de participanți pot arata și firesc: oameni zambind, oameni crezand intr-o viața mai buna, oameni care pricep ca importanța cuvantului dat și apoi respectat este una uriașa. (…)Normalitatea exista și nu este izolata” – este mesajul ministrului afacerilor interne, Carmen…

- UPDATE Inspectoratul General al Poliției Romane (IGPR) confirma, intr-un comunicat de presa transmis miercuri, ca Radu Mazare a fost arestat in Madagascar pentru 6 zile. “Autoritațile din Madagascar au comunicat Inspectoratului General al Poliției Romane, prin Centrul de Cooperare Polițieneasca Internaționala,…

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti l-au condamnat, marti, pe fostul sef ANAF, Sorin Blejnar, la 5 ani de inchisoare cu executare, in dosarul in care era condamnat pentru trafic de influenta. Decizia este definitiva. In prima instanta, Blejnar a primit o pedeapsa de 6 ani de inchisoare. Sorin Blejnar…