- Traderul de materii prime aflat in impas Noble Group a avertizat ca ar putea inregistra o pierdere neta de pana la 5 miliarde de dolari pe 2017, in conditiile in care acesta si-a crescut sperantele de supravietuire dupa ce si-a asigurat finansare de pana la 700 milioane de dolari, relateaza Financial…

- Oficialii sucursalei din Slatina a TMK Artrom, companie controlata de grupul rusesc TMK, au inaugurat oficial vineri, 16 februarie, o investitie de 36 milioane de dolari realizata la fabrica din Olt, la eveniment participand si ambasadorul Rusiei la Bucuresti, Valery Kuzmin.

- ​Uber a avut trimestrul trecut pierderi de 1,1 miliarde dolari si venituri totale de 11 miliarde dolari din rezervari de curse, investitorii fiind insa de parere ca lucrurile merg intr-o directie pozitiva, mai ales ca pierderile, desi au ramas mari, s-au redus. Compania a avut un 2017 plin de controverse,…

- Serviciul de rezervari de automobile Uber Technologies a transmis miercuri ca anul trecut pierderi sale au crescut pana la 4,5 miliarde dolari, de la 2,8 miliarde dolari in 2016, la o cifra de afaceri de 7,4 miliarde dolari, a transmis Agerpres.

- Broadcom Ltd a anuntat luni ca va luat un credit sindicalizat record, de pana la 100 de miliarde de dolari, pentru a finanta propusa achizitie de 121 de miliarde de dolari a producatorului de chipuri pentru smartphone-uri Qualcomm Inc, aceasta urmand sa fie cea mai mare achizitie realizata vreodata…

- Compania aeriana Emirates a semnat duminica un contract ferm cu Airbus pentru achizitia a pana la 36 de avioane A380 in valoare de pana la 16 miliarde de dolari la preturile din lista, confirmand o comanda care este esentiala pentru viitorul celui mai mare avion de pasageri din lume, transmite Reuters.Comanda,…

- Cei mai bogati oameni ai lumii au pierdut 93 de miliarde de dolari, iar 20 dintre ei au pierdut cel putin un miliard de dolari fiecare, dupa ce turbulentele de pe Wall Street s-au extins pe plan global, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Conform indicelui Bloomberg Billionaires, fondatorul Amazon,…

- Grupul BRD a innregistrat anul trecut un profit net de 1,415 miliarde lei, in crestere cu A85,3% fata de anul precedent, datorat veniturilor solide din activitatea de baza si costului de risc pozitiv, in timp ce venitul net bancar s-a majorat cu 4,9%, la 2.7 miliarde lei, excluzand elementele…

- Rezervele valutare ale Bancii Naționale a Moldovei (BNM) au atins un nou maxim istoric absolut, apropiindu-se de cifra de 2,9 miliarde de dolari SUA. Potrivit BNM, rezervele s-au ridicat la 2 miliarde 893,73 milioane de dolari pe 26 ianuarie 2018, crescind fața de saptamina anterioara de raportare cu…

- Broadcom a lansat inca o oferta pentru preluarea producatorului de chip-uri Qualcomm, punand pe masa 146 de miliarde de dolari, suma in care sunt incluse si datoriile companiei, potrivit Financial Times. In cadrul ofertei „finale” a Broadcom, actionarii Qualcomm vor primi 82 de dolari per…

- Fondul de investitii american Blackstone va achizitiona, pentru 17 miliarde de dolari, 55% din actiunile in divizia de date si terminale financiare ale Thomson Reuters, devenind concurent direct al Bloomberg, transmite AFP. De asemenea, Blackstone s-a angajat sa vireze, timp de trei decenii,…

- Presedintele american Donald Trump va cere un buget de 716 miliarde de dolari pentru Aparare în 2019, în crestere cu 7% fata de bugetul pentru anul 2018, au anuntat vineri doi oficiali americani citati de site-ul agentiei Reuters. Cele 716 miliarde de dolari ar acoperi…

- Creatorul Tesla, Elon Musk, va primi cel mai mare pachet salarial din lume, acesta ajungand la suma de 50 de miliarde de dolari, daca va reusi sa isi atinga tintele de profit si de crestere a valorilor actiunilor, relateaza Financial Times, scrie Ziarul Financiar.

- Antreprenorul Elon Musk ar putea caștiga un bonus uriaș de 55 de miliarde de dolari de la producatorul de mașini electrice Tesla, al carei director general și acționar este, potrivit Reuters . Bonusul este legat de performanțele financiare și operaționale ale Tesla. Mai exact, cu cat aceasta produce…

- Microsoft ar putea pierde miliarde de dolari daca va decide sa isi reduca vanzarile in Rusia din cauza sanctiunilor Statelor Unite, a declarat marti ministrul rus al comunicatiilor Nikolai Nikoforov, citat de agentiile de presa ruse. Agentia Reuters a anuntat luni ca doi dintre distribuitorii oficiali…

- Celgene a ajuns la un acord de achizitie cu Juno Therapeutics, o companie care produce medicamente pentru tratarea cancerului, valoarea tranzactiei fiind de 9 miliarde de dolari, potrivit Business Insider. Celgene, un gigant farmaceutic, pionier in dezvoltarea tratamentelor pentru…

- Apple are de gand sa-si aduca banii raspanditi in lume inapoi acasa, dar pentru asta va trebui sa plateasca zeci de miliarde de dolari impozit. Apple a anuntat recent ca isi va repatria profiturile obtinute in ultimii ani si aflate in prezent in diverse conturi offshore. Compania…

- Grupul informatic american Apple a anuntat miercuri seara ca va plati un impozit de 38 de miliarde de dolari pentru repatrierea profiturilor realizate in strainatate si de asemenea a promis ca va crea peste 20.000 de locuri de munca si va deschide un nou campus in SUA, in cadrul unui plan de investitii…

- Grupul elventian Nestle isi vinde fabrica de dulciuri din SUA companiei italiene Ferrero, intr-o tranzactie de 2,8 miliarde de dolari. Aceasta este prima mare miscare a lui Mark Schneider din pozitia de CEO si un alt pas catre productia de alimente mai sanatoase, scrie Reuters. 0 0 0 0…

- Investitiile globale in energiile regenerabile au urcat anul trecut cu 3%, pana la 333,5 miliarde de dolari, dar sub nivelul record de 360 miliarde de dolari in 2015, arata un studiu publicat marti de analistii de la Bloomberg New Energy Finance (BNEF), transmite Reuters.

- Cea mai bogata femeie din China, Yang Huiyan, si-a marit averea cu 6,1 miliarde de dolari în sapte zile de tranzactii bursiere, cresterea fiind a doua ca marime în acest an dupa cea înregistrata de fondatorul Amazon.com, Jeff Bezos. Începând cu luna ianuarie,…

- Cresterea Dogecoin si a altor descendente ale bitcoin se datoreaza faptului ca sunt percepute ca fiind ieftine comparativ cu bitcoin sau etherum, a explicat Dave Chapman, analist la compania de trading Octagon Strategy din Hong Kong. Unul dintre fondatorii Dogecoin a declarat pentru un site care publica…

- Volumul investitiilor in sectorul IT din Europa a scazut la 35 de miliarde de dolari in 2017, in comparatie cu tranzactiile americane care depasesc 200 miliarde de dolari in 2016-2017, potrivit datelor colectate de Bloomberg. Cel mai mare acord european privind tehnologia, din acest an,…

- Datoria externa bruta a Republicii Moldova in trimestrul trei al anului 2017 a constituit aproximativ 6 miliarde 743 milioane de dolari americani, majorindu-se cu peste 454 milioane de dolari fața de aceeași perioada a anului 2016, conform datelor Bancii Naționale a Moldovei. Astfel, datoria externa…

- Banca de investitii Goldman Sachs Group Inc a estimat vineri ca rezultatele sale pe trimestrul al patrulea vor fi mai mici cu aproximativ cinci miliarde de dolari din cauza reformei fiscale promulgata recent de presedintele SUA, Donald Trump, transmite Reuters. Intr-un comunicat remis Autoritatii…

- Grupul informatic american Apple si-a cerut joi scuze fata de utilizatorii de telefoane iPhone, dupa ce anterior a recunoscut ca incetineste, in mod intentionat, performantele modelelor mai vechi, informeaza Reuters, transmite AGERPRES . “Stim ca unii dintre voi considerati ca Apple v-a dezamagit. Ne…

- Dezastrele naturale au provocat pierderi de 306 miliarde de dolari, in 2017, dupa cum estimeaza o companie elvețiana. Suma este in creștere cu 63% fața de anul precedent. Uragane, cutremure și incendii de vegetație sunt doar cateva dintre catastrofele care au facut ravagii in acest an. Pierderile economice…

- Softbank, unul dintre cei mai mari investitori in tehnologie, a parafat cu Uber o intelegere despre care se vorbeste de mult timp si va cumpara cel putin 15% din actiunile companiei, scrie Wall Street Journal. Tranzactia arata ca Uber este evaluata la 48 miliarde dolari, cu 30% sub evaluarea din iunie…

- Potrivit informatiilor dezvaluite miercuri de Apple, bonusurile acordate lui Tim Cook in exercitiul fiscal incheiat la 30 septembrie 2017 s-au ridicat la 9,33 milioane de dolari. La acestea s-au adaugat un salariu de 3,06 milioane de dolari si beneficii in actiuni in valoare de 89,2 milioane de dolari,…

- O femeie din statul american Pennyslvania a avut parte de un șoc atunci cand a citit factura electricitate. Pe hartie scria ca are de platit nu mai puțin de … 284 de miliarde de dolari, iar data scadenta pentru intreaga suma este noiembrie 2018, relateaza BBC News, scrie libertatea.

- Grupul chinez CEFC, care deține majoritatea acțiunilor la fostul Rompetrol, a facut o oferta de aproximativ 2 miliarde de dolari impreuna cu fondul Penta Investments pentru preluarea Central European Media Enterprises (CME), compania-mama a Pro TV. Presa a mai scris ca CEFC este interesata de preluare…

- Grupul elvetian de reasigurari Swiss Re a estimat miercuri ca in 2017 pierderile suferite de companiile globale de asigurari de pe urma catastrofelor naturale sau a dezastrelor provocate de om se vor ridica la...

- Departamentul Apararii al Statelor Unite a confirmat comanda pentru doua aparate Boeing 747-8 pentru a fi livrate in configurația necesara utilizarii lor de catre Președintele SUA. Prețul de...

- Vanzarile internationale de echipamente si servicii militare ale celor mai mari 100 de producatori de armament au crescut in 2016, dupa cinci ani consecutivi de scadere, arata datele publicate luni de Institutul International de Cercetari asupra Pacii (Sipri, cu sediul la Stockholm). Potrivit…

- Grupul britanic Cineworld Group Plc, companie care detine si Cinema City, cel mai mare operator de cinematografe din Romania, a anuntat marti ca a ajuns la un acord de preluare a rivalului american Regal Entertainment pentru 3,6 miliarde de dolari in numerar in ideea de a da nastere celui de-al doilea…

- Conform pretului actiunilor Daimler, o participatie de 5% ar fi evaluata la 4,5 miliarde de dolari. La cererea Geely, reprezentanti ai celor doi producatori auto s-au intalnit in ultimele saptamani la Beijing.Geely a solicitat preluarea unei participatii de 3-5% daca Daimler va…

- China va acorda finantare in valoare de peste trei miliarde de dolari pentru proiecte de dezvoltare si investitii in Europa Centrala si de Est (CEE), a anuntat, luni, premierul Li Keqiang, transmite Reuters.

- Averea lui Jeff Bezos, fondatorul Amazon.com, a crescut cu 2,4 miliarde de dolari, la 100,3 miliarde de dolari, dupa ce actiunile retailerului online au urcat vineri cu peste 2% datorita optimismului investitorilor legat de vanzarile de Black Friday, relateaza Bloomberg. Cumpărăturile online…

- Datoria externa a Republicii Moldova va creste cu inca un miliard de dolari. Guvernul spune ca va continua sa contracteze imprumuturi in urmatorii trei ani, astfel incat la sfarsitul anului 2020 datoria de stat externa va ajunge la peste 2,6 miliarde de dolari, de la 1,6 miliarde cat este in prezent,…

- Comunitatea internationala a promis marti aproximativ 1,4 miliarde de dolari pentru a ajuta tarile din Caraibe sa se recupereze dupa trecerea devastatoarelor uragane Irma si Maria si pentru a-si ameliora protectia in fata unor noi catastrofe naturale, relateaza EFE, conform agerpres.ro. Suma…