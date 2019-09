Grupul MOL a demarat constructia unei fabrici de peste 1,2 miliarde de euro in Ungaria, cea mai mare investitie din istoria sa Grupul MOL a anuntat luni ca a demarat constructia unei fabrici de polioli (materie prima pentru productia de materiale plastice - n.red.) de peste 1,2 miliarde de euro in Ungaria, iar complexul este preconizat sa fie pus in functiune in 2021 si va crea 200 de noi locuri de munca in perioada de operare.



"Cu un buget de 1,2 miliarde de euro, sustinut si de guvernul ungar prin scutiri de impozite si ajutoare pentru investitii, acest proiect este cea mai mare investitie MOL (cea mai mare companie din Ungaria dupa cifra de afaceri), din resurse proprii", a informat luni grupul.



