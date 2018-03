Stiri pe aceeasi tema

- Grupul israelian Elbit Imaging, principalul actionar al dezvoltatorului imobiliar Plaza Centers, care se ocupa de multi ani de transformarea Casei Radio intr-un centru comercial, a acceptat sa plateasca o amenda civila de 500.000 de dolari in SUA, dupa ce autoritatile americane au decis ca israelienii…

- “Intre 2007 si 2012, Plaza Centers a platit consultantilor, direct si indirect, aproximativ 14 milioane de dolari. Directorii din conducerea Plaza Centers au autorizat aceste plati, desi documentele aduse in sprijinul platilor nu au identificat serviciile furnizate de consultanti conform contractelor”,…

- Morgan Stanley, una dintre cele mai mari banci de investitii la nivel mondial, care gestioneaza active de circa 2.000 mld. dolari, adica de zece ori cat produce intreaga economie romaneasca intr-un an, si-a redus expu­ne­rea la BVB cu 9 mil. dolari in S2/2017. Doar doua dintre pietele de…

- Directorii generali din România sunt mai putin optimisti, fata de anul trecut, cu privire la cresterea numarului de angajati în urmatoarele 12 luni, comparativ cu omologii lor de la nivel global, se arata într-un studiu realizat de PwC.

- Documentul constata "anularea imprumutului in valoare de 465 milioane euro, acordat Romaniei de catre Banca Europeana de Investiții (BEI) pentru finanțarea Proiectului de modernizare a metroului din București – etapa a V-a, magistrala 5 Drumul Taberei – Pantelimon, tronsonul Universitate-Pantelimon,…

- Modelul de business promovat prin intermediul platformei de comert online Amazon a ajuns sa valoreze in Romania minimum 50 de milioane de dolari pe an, arata estimarile din piata, publicate de catre reprezentantii comunitatii amazon-seller.ro. Conform datelor, numai vanzatorii din Top…

- Marian Paun a fost eliberat, miercuri, din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii pentru Reforma Feroviara, in locul lui fiind numit Gigi Gavrila, conform deciziilor premierului Viorica Dancila, publicate miercuri in Monitorul Oficial. 'Avand in vedere propunerea formulata…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca in Romania se incearca acreditarea ideii ca procurorii sunt inamicii societatii si a subliniat ca acestia sunt de aceeasi parte a "baricadei" cu cei care doresc aplicarea legii. "Observam in unele discursuri politice si mediatice o tot…

- Avertisment crunt pentru romani venit din partea președintelui Camerei de Comerț Romano-Germane. Toate masurile luate de guvernele Romaniei in ultima perioada o sa se rasfranga puternic asupra mediului privat de afaceri.

- UiPath, o companie fondata in Bucuresti in 2015 de romanii Daniel Dines si Marius Tirca si care s-a specializat in ultimii ani in cea mai in voga tehnologie la nivel global - dezvoltarea de roboti software care automatizeaza procesele de lucru din companii, a devenit primul “unicorn” al industriei locale…

- Consiliul Concurentei va finaliza in acest an o investigatie pe partea de servicii financiare, unde se suspecteaza un schimb de informatii la nivelul Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR), a anuntat, marti, presedintele autoritatii de concurenta, Bogdan…

- ♦ Reteta start-up-urilor nu este despre a te imbogati rapid, ci despre a construi niste produse care vor avea impact in economie. Dezvoltarea tot mai accelerata a tehnologiei, precum si o serie de masuri legislative initiate la nivel european reprezinta factori determinanti…

- Potrivit MApN, in prezenta secretarului de stat Mircea Dusa si a sefului Statului Major al Apararii, general Nicolae Ciuca, la sediul Ministerului Apararii Nationale a fost finalizata, luni, procedura legala de achizitie a primelor trei sisteme de rachete HIMARS, prin semnarea scrisorii de oferta…

- Daca un conducator auto circula cu 20 de km/h intr-o localitate unde limita este de 50 de km/h și in preajma nu exista niciun indicator cu o limita minima de viteza, acesta nu incalca nicio lege. Doar pe cea a bunului simț, caci e posibil sa-i incurce pe ceilalți participanți la trafic. COD…

- Gabriel Liiceanu a declarat in timpul emisiunii "In fața ta" de la Digi24, ca Laura Codruța Kovesi, ar putea fi un bun candidat la alegerile prezidențiale. "Banuiesc ca ar fi cel mai bun președinte", este de parere Liiceanu. "M-am gandit cum ar arata Romania cu un asemenea om care prin comportamentul…

- Romania este una din puținele țari reprezentate la nivel european in dezvoltarea inovațiilor tehnologice in asigurari prin participarea lui Calin Rangu, Director ASF, in cadrul Comitetului InsurTech Task Force organizat de Autoritatea Europeana de Asigurari și Pensii (EIOPA), cel care a explicat…

- Producatorul francez investeste 4,8 milioane de euro in redeschiderea fabricii de vata minerala Isover din Ploiesti, reluarea productiei fiind programata pentru trimestrul al treilea din 2018. Stocul de locuinte din Romania construite inainte de 1989 este unul dintre factorii care ar putea…

- Uniunea Liceenilor Maghiari din Romania i-a cerut, vineri, presedintelui Klaus Iohannis, printr-o scrisoare deschisa, sa nu intarzie promulgarea legii privind infiintarea liceului romano-catolic din Targu Mures. Senatul, in calitate de for decizional, a adoptat miercuri, cu 71 voturi „pentru", 20 voturi…

- „Modificarea cadrului legislativ si fiscal care reglementeaza schimbarea si completarea Ordonantei Guvernului 26/2000, initiata de social democrati, nu face decat sa puna piedici si sa descurajeze buna desfasurare a organizatiilor non-profit care traiesc din donatiile oamenilor si directionarea a…

- Legea preventiei, publicata luni in Monitorul Oficial, cuprinde 70 de acte normative si mai multe prevederi pentru care prima amenda in cazul incalcarii acestora se anuleaza daca cei vizati corecteaza greselile. Printre acestea, in domeniul fiscal se numara nedepunerea unor declaratii fiscale, dar…

- Doua treimi dintre intreprinzatorii mici si mijlocii din Romania nu au renegociat salariile angajatilor inainte de 1 ianuarie 2018, cand contributiile sociale au trecut in sarcina angajatului, de teama ca legislatia se va modifica din nou, a declarat, marti, presedintele Consiliului National pentru…

- Romania a castigat procesul cu Chevron, iar gigantul american trebuie sa plateasca, 73 de milioane de dolari, Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, in urma rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune, fara respectarea obligațiilor financiare prevazute de Legea

- ♦ Brandurile din cea mai puternica economie din regiune au devenit tot mai vizibile in Romania, unele ajungand in top cinci cei mai importanti jucatori pe segmentul lor. La polul opus, Romania este aproape invizibila pe piata poloneza, un singur retailer local operand acolo un magazin, si anume…

- Curtea Constitutionala ii ajuta pe parlamentarii acuzati de conflict de interese pana-n 2013. CCR a declarat constitutionala legea care prevede exonerarea acestor alesi de orice vina, potrivit digi24.ro Judecatorii constituționali au respins astfel o sezisare a liberalilor. Curtea a stabilit ca nu exista…

- ArcelorMittal, cel mai mare producator de oteluri din lume, nu a platit dividende in ultimii ani din cauza unei combinatii toxice de datorii si unor pierderi masive. Miercuri, el a luat decizia de a restabili platile, relateaza Bloomberg Gadfly. Actionarii vor primi doar 0,10 dolari pe actiune…

- Investitorul imobiliar Atrium European Real Estate, controlat de unul dintre cele mai mari grupuri imobiliare din Israel, a scos la vanzarea centrul comercial Militari Shopping din Bucuresti, la 14 ani de la achizitia sa, potrivit brokerilor imobiliari din Romania. Pretul pe care l-ar putea obtine se…

- ♦ Crearea contrapartii centrale autohtone, reinfiintarea pietei derivatelor, stimularea retailului, noi emisiuni de obligatiuni, continuarea programelor de educatie financiara ♦ Adrian Tanase va conduce BVB pentru urmatorii patru ani cruciali pentru piata de capital din Romania intrucat…

- ”De la 20 mai 2019 pachetele de tigarete si tutun de rulat vor fi marcate cu un identificator unic pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor retail, in conformitate cu Sistemul Track&Tracing -T&T, vizat de Art. 15…

- Mașinile inmatriculate sau inregistrate in Romania pot circula și pot fi utilizate pe drumurile publice din Romania numai daca starea lor tehnica este conforma cu prevederile legale in materie, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 81/2000. Mai multe modificari au fost adoptate anul trecut pentru acest…

- FSLI: Secretare si soferi din primarii, platiti mai bine decat profesorii Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) atrage atentia ca angajatii din Educatie au printre cele mai mici salarii din sistemul bugetar, precizand ca sunt profesori care sunt platiti cu mult mai putini bani decat secretarele…

- A lucrat in Guvenul Romaniei, a fost vicepreședinte al Autoritații de Valorificare a Activelor Statului, a fost CEO la World Trade Center București și, la un moment dat, a decis sa faca o schimbare majora in viața ei. Cristina Chiriac este femeia care a renunțat la postul de director pentru a promova…

- Contactat de Profit.ro, Cristian Muntean a aratat ca, in pofida pozițiilor tranșante pe care le-a avut la adresa firmelor de asigurare (obiect al plangerilor adresate ASF) și a apartenenței sale din trecut la un grup cu interese total opuse firmelor de asigurare, prezența sa pe postul de consilier al…

- 2017 a fost un an bulversant in ceea ce priveste modificarile legislative si fiscale aduse societatii romanesti. Sectorul neguvernamental nu a ramas neatins: un proiect de lege al deputatului Liviu Plesoianu ameninta temelia de functionare a ONG-urilor, iar modificarile aduse Codului Fiscal prevad…

- Acesta nu a primit tratament pentru cancerul de care suferea. Povestea lui Cezar Dutca, care a murit pe 2 ianaurie, la Rahova, este spusa de avocatul Alexandru Enache, informeaza Observator. La data de 16.11.2017, Dutca este extradat din Marea Britanie in Romania pentru executarea unei pedepse…

- Astfel, un fost administrator de rețea a fost condamnat pentru acces ilegal la un sistem informatic, transfer neautorizat de date informatice și frauda informatica (21 de acte materiale), in ceea ce, dupa cum rezulta din documentarea Profit.ro, este primul caz de acest tip din Romania. La inceputul…

- Ambasada Germaniei la Bucuresti a precizat, vineri, intr-un raspuns la solicitarea News.ro , ca nu a primit de la Ministerul roman al Afacerilor Externe traducerea legilor justitiei, dar ca in cadrul ambasadei lucreaza ”numerosi diplomati cu cunostinte de limba romana, care au fost in masura sa efectueze…

- Clujul este pe lista destinațiilor mondiale de vizitat in 2018 Site-ul britanic de calatorii Skyscanner, cu 60 milioane de turiști, a inclus Clujul pe lista destinațiilor de interes pentru 2018. Lista cuprinde destinațiile de zbor ce au devenit semnificativ mai atractive pentru turiști in ultimele 12…

- Artistele de la Amadeus au cantat la o nunta de milioane de dolari in Qatar Astfel se face ca in cercurile exclusiviste a inceput sa se vorbeasca din ce in ce mai mult despre cele patru fete frumoase si talentate din Romania care canta muzica de calitate si ofera concerte de clasa perfecte pentru evenimentele…

- Dupa o absenta de 5 ani, ING Romania a decis sa redevina participant la piata de capital locala. In urma hotararii Consiliului Bursei de Valori Bucuresti din 11 decembrie 2017, s-a aprobat acordarea calitatii de Participant la sistemul de tranzactionare al BVB pe piata reglementata la vedere si inscrierea…