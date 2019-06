Grupul GRAMPET – Grup Feroviar Român, în finala Premiilor Emerging Europe 2019 Liderul industriei transportului feroviar de marfa din Europa de Sud-Est concureaza la categoria Campionul Regional al Anului Grupul GRAMPET este nominalizat alaturi de alte 9 finaliste la categoria Campionul Regional al Anului (categorie deschisa companiilor care și-au consolidat operațiunile și/ sau s-au extins in țarile din Europa emergenta in mod organic sau prin achiziții). Cu o prezența in 10 țari europene (harta atașata), Grupul GRAMPET – Grup Feroviar Roman este prima multinaționala cu capital romanesc si cel mai mare operator privat de transport feroviar de marfa și logistica… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

