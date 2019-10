Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Financiar Banca Transilvania achiziționeaza 100% din Certinvest Pensii, extinzandu-si serviciile in domeniul pensiilor administrate privat, potrivit unui document prezent pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, potrivit Mediafax.“Am preluat in anul 2015 compania de administrare a fondului…

- Vicepresedintele Sectorului Asigurari – Reasigurari din cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) dl. Cristian Rosu, a declarat: „Prin modificarile legislative privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto, aprobate prin Legea 132/2017 au fost introduse o serie de elemente cum ar…

- Asociatia Societatilor de Service Auto Independente (ASSAI) sustine ca City Insurance este in mare dificultate financiara, in ciuda declaratiilor Autoritatii de Supraveghere Financiara privind solvabilitatea companiei, iar cifrele prezentate de societate "ar trebui sa provoace insomnii oricarei persoane…

- Conform unui comunicat, remis miercuri Agerpres, in perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2019, City Insurance a raportat prime brute subscrise in valoare de 239 de milioane de euro, echivalentul a 1,132 miliarde de lei, iar numarul politelor emise s-a ridicat la 4,07 milioane. Datele oferite de…

- Grupul de firme AutoCar, format din trei firme care administreaza unitati service, cer falimentul City Insurance si a notificat Autoritatea de Supraveghere Financiara cu privire la cererea de faliment a societatii. "Grupul de firme AutoCar, format din trei firme care administrează unităţi…