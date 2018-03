Grupul farmaceutic Merck: Investitii de 2,1 miliarde de euro in cercetare si dezvoltare in 2017

Stiri pe aceeasi tema

- Compania farmaceutica Merck a inregistrat o crestere a vanzarilor in Romania, anul trecut, cu 17%, in conditiile in care in ultimele 18 luni numarul angajatilor a crescut cu 50%. Merck Group a investit in anul 2017, la nivel mondial, 2,1 miliarde de euro in cercetare si dezvoltare. Compania…

- Grupul spaniol Inditex, cel mai mare retailer de imbracaminte din lume, a raportat miercuri o crestere de 7% a profitului net anual. Compania a realizat in anul financiar februarie 2017- ianuarie 2018 un profit net de 3,37 miliarde euro, potrivit Agerpres.

- Gral Medical a inregistrat in anul 2017, la nivel de grup, venituri de 123 milioane lei (27 milioane euro), in crestere cu 17% fata de anul anterior. Compania isi mentine ritmul de crestere cu doua cifre in contextul in care piata serviciilor medicale inregistreaza o crestere cu o singura cifra.…

- Grupul energetic E.ON va depune, in trimestrul doi din 2018, o oferta publica voluntara de preluare pentru actionarii minoritari ai Innogy, a anuntat marti directorul financiar al RWE, Markus...

- Statele Unite si-au consolidat pozitia de cel mai mare exportator de arme din lume in ultimii cinci ani, asigurand aproximativ o treime din armele comercializate la nivel global, conform unui studiu prezentat luni de Institutul International de Cercetare pentru Pace (SIPRI) de la Stockholm, citat de…

- Tribunalul Dambovita a decis miercuri incetarea procesului penal pornit impotriva fostului primar al municipiului Buzau Constantin Boscodeala, inculpat pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave, constatand intervenita prescriptia raspunderii penale, potrivit…

- Vanzarile nete ale producatorul american de chimicale DowDuPont au inregistrat o crestere de 14% in al patrulea trimestru, depasind astfel estimarile Wall Street-ului, datorita economiei globale puternice care a dus la o crestere a cererii si a preturilor pentru produsele lor, scrie Reuters.…

- "In total, limita de finantare in cadrul garantiilor Uniunii Europene a fost suplimentata cu 5,3 miliarde de euro. Din acestea, 3,7 miliarde de euro sunt destinate proiectelor in domeniile public si privat care furnizeaza un raspuns strategic la cauzele imigratiei", precizeaza Consiliul Uniunii Europene.Proiectele…

- Compania CFR Marfa ar putea avea in acest an un proiect de investitii de 81 milioane lei, potrivit proiectului de HG privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al societatii. Veniturile totale ale companiei sunt estimate la 925,233 milioane lei, la fel ca si cheltuielile. Cheltuielile…

- OMV Petrom, singurul producator de petrol si gaze local, propune un dividend in valoare de 0,020 lei pe actiune pentru anul financiar 2017, in crestere cu 33% fata de anul anterior, ceea ce implica o rata de distribuire a profitului net de 45%. "Propunerea finala privind dividendul va fi…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) intentioneaza sa aloce mai multe credite in valoare de pana la 1,2 miliarde de euro pentru gazoductul Trans-Adriatic Pipeline (TAP), a declarat, marti, un oficial al BERD, informeaza Reuters. La începutul acestei luni, Banca Europeană…

- Traderul de materii prime aflat in impas Noble Group a avertizat ca ar putea inregistra o pierdere neta de pana la 5 miliarde de dolari pe 2017, in conditiile in care acesta si-a crescut sperantele de supravietuire dupa ce si-a asigurat finansare de pana la 700 milioane de dolari, relateaza Financial…

- Guvernul a discutat despre Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii si sper ca in urmatoarele saptamani sa avem un punct de vedere foarte clar, a declarat Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, la inaugurarea anului bursier 2018. "Sper ca in urmatoarele zile, saptamani sa avem…

- Volumul total al imprumuturilor acordat Romaniei de Banca Europeana de Investitii (BEI) a depasit 13 miliarde de euro, de la inceputul operatiunilor in tara noastra, in 1992, si pana in prezent, releva un raport al institutiei bancare, prezentat, luni, intr-o conferinta de presa organizata la Palatul…

- Rompetrol Rafinare, compania care administreaza rafinaria Petromidia, cea mai mare unitate de procesare a petrolului din Romania, a terminat anul trecut, conform rezultatelor preliminare, cu un business, la nivel individual, de circa 11,2 miliarde de lei (2,4 miliarde de euro), cu 27,5% mai mare…

- "Inainte de a ne gandi la noi achizitii, trebuie sa consolidam ce am facut anul trecut", a explicat Marco Lavazza. Acesta a adaugat ca se asteapta la o crestere a vanzarilor anul acesta, dar va fi dificil sa-si majoreze prezenta in Italia, unde compania are o cota de piata de aproape 50%.…

- Conpet Ploiesti (COTE), transportator national de titei prin conducte si cai ferate, a raportat anul trecut afaceri de 376,66 milioane lei, in scadere cu 1,3% comparativ cu 2016, iar profitul net a crescut cu 3%, la 73,66 milioane lei, potrivit raportului fianciar preliminar. Veniturile…

- In media de peste ocean circula informatia despre China care ar lucra la un tun electromagnetic. Cunoscut sub denumirea de railgun. Si SUA au dezvoltat un astfel de experiment dar, din date recente, arata ca au renuntat.

- BRD-Groupe Societe Generale a inregistrat anul trecut un profit net de 1,415 miliarde lei, in crestere cu 85,3% fata de anul anterior. Venitul net bancar a ajuns la 2,786 miliarde lei, in crestere cu 4,9% fata de anul trecut, in timp ce cheltuielile operationale au atins valoarea de 1,473 miliarde lei,…

- Grupul BRD a incheiat anul trecut cu un profit net de 1,4 miliarde de lei, cu 85% mai mare fața de nivelul inregistrat in anul anterior, pe fondul unor venituri mai mari cu aproape 5%, se arata in raportul trimis BVB de catre BRD.

- CTP, cel mai mare dezvoltator si administrator pe termen lung de parcuri industriale si logistice premium din Romania si Europa Centrala si de Est, si DSV, companie aflata pe locul cinci la nivel mondial pe piata de transport si logistica, au incheiat un acord pentru inchirierea a aproximativ 40.000…

- ”Anul 2017 a adus 8.256 proceduri noi de insolventa, in crestere cu 3% fata de 2016, cand s-au inregistrat 8.053 de noi proceduri. In ciuda minimului din ultimii 15 ani, Romania raporteaza un nivel mediu al companiilor insolvente raportat la 1.000 de firme active de 2,4%, ceea ce inseamna de aproape…

- Ion Sterian, director general Transgaz: Avem proiecte de investiții de peste 1,6 miliarde de euro care, odata finalizate, vor face din Transgaz una dintre primele patru companii din Europa in domeniul energetic Dumitru Chirița, președinte ANRE: Proiectul BRUA și interconectarea cu Republica Moldova…

- O crestere a numarului de plati cu cardul sustinuta pe plan global de increderea din ce in ce mai mare a consumatorilor a ajutat compania Visa sa intreaca predictiile pentru primul trimestru din anul fiscal, potrivit Wall Street Journal. Veniturile Visa pentru trimesturl incheiat la data…

- Rata de supravietuire in caz de cancer la nivel mondial este in crestere, desi cifrele sunt influentate in mod disproportionat de rezultatele optimiste inregistrate in grupul restrans al tarilor bogate, potrivit unui studiu publicat in revista medicala The Lancet, citeaza

- Grupul sud-coreean Samsung Electronics a raportat miercuri o crestere de 73% a profitului net pentru trimestrul patru 2017, gratie cererii puternice pentru chipurile sale de memorie si display-uri, transmite AFP. De asemenea, pentru intregul an 2017, compania a realizat un profit net in crestere cu…

- Renault-Nissan a vandut cele mai multe automobile in 2017, lucru facilitat si de includerea in cifra totala a volumelor realizate de Mitsubishi. Renault – Nissan – Mitsubishi au vandut 10,61 milioane unitati, in timp ce grupul VW a comercializat 10,53 milioane unitati in 2017.

- In anul 2017 s-au eliberat 41603 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in crestere cu 7,6% fata de anul 2016, arata datele Institutului National de Statistica, publicate marti. Pe regiuni de dezvoltare, situatia sta in felul urmator: Nord-Est (+851 autorizatii), Bucuresti-Ilfov (+799),…

- Startup-urile europene din tehnologie au primit, anul trecut, investitii de peste 25 miliarde de euro, in peste 3.400 de tranzactii, arata datele unui raport realizat de Tech.eu. Marea Britanie ramane pe primul loc in topul tarilor cu cele mai mari finantari acordate firmelor mici aflate la inceput…

- Peste opt miliarde de euro vor intra in economia Romaniei in urmatorii trei ani, prin Fondul suveran de dezvoltare si investitii, a declarat, luni, ministrul propus pentru portofoliul Economiei, Danut Andrusca, in cadrul audierilor din comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului. …

- Noul program de guvernare: TVA scade, salariul minim si punctul de pensie cresc, familiile incurajate sa faca mai multi copii Vineri, coalitia pentru guvernare PSD-ALDE a publicat noul program de guvernare pe care se va baza guvernul Viorica Dancila, prin care TVA scade de la 19% la 18%, salariul…

- În urma publicarii clasamentului anual al celor mai inovatoare 50 de companii din întreaga lume în 2018, Orange a fost desemnata drept cea mai inovatoare companie europeana, ocupând locul #19, fiind si singurul operator de telecomunicatii din Europa prezent în top.…

- In timp ce mai multi investitori parasesc compania, un fond de investitii care gestioneaza asset-uri in valoare de 140 de miliarde de dolari pariaza pe o revenire in forta a retailerului H&M. Harris Associates LP si-a crescut portofoliul de actiuni in cadrul H&M, de patru ori anul trecut,…

- Oficialii companiei spun ca durata reducerii de putere va fi de aproximativ 16 ore, reactorul ramanand conectat la Sistemul Energetic National in toata aceasta perioada. "Lucrarile de remediere si reducerea de putere nu vor avea niciun impact negativ asupra personalului, populatiei si mediului…

- Romania este din nou criticata la nivel international. Grupul de state impotriva coruptiei (GRECO) publica, astazi, raportul privind coruptia din tara noastra. Expertii arata ca autoritatile...

- British American Tobacco (BAT) a anuntat miercuri ca, din 2012, a investit peste 2,5 miliarde dolari la nivel global in cercetare si dezvoltare pe segmentul de produse de noua generatie in industria tutunului, cu potential de risc redus la fumatul traditional.La nivel global, peste 1.500 de…

- Franta a inregistrat putin peste 100.000 de cereri de azil in anul 2017, un nivel 'istoric', cu o crestere masiva a numarului dosarelor depuse de cetatenii albanezi si ce cei din Africa Occidentala, a anuntat luni directorul Biroului francez pentru protectia refugiatilor si a apatrizilor (OFPRA),…

- Companie din Turda caracterizata de crestere dinamica si dezvoltare, angajeaza: Operatori CNC – strunguri automate – 2 posturi Taietor rectificator/ Lacatus mecanic/ Strungar universal – 2 posturi Operator stand incercari

- Google, parte a grupului Alphabet, a transferat in 2016 suma de 15,9 miliarde de euro (19,2 miliarde dolari) intr-o firma paravan inregistrata in Insulele Bermude, pentru a economisi in anul respectiv taxe de cel putin 3,7 miliarde de dolari, potrivit declaratiilor oficiale depuse de companie in Olanda.…

- Walt Disney Company a detinut si in anul 2017 suprematia. Compania a realizat in anul 2017 incasari de 6 miliarde de Dolari, iar aceasta reusita se datoreaza in special productiilor "The Beauty and The Beast" si "Guardians Of The Galaxy Vol. 2".

- Trei dintre lungmetrajele lansate la nivel mondial anul acesta au depasit cifra de 1 miliard de dolari incasari la nivel global, cu „The Beauty and The Beast" pe primul loc. Clasamentul celor mai profitable filme, la nivel global, pe 2017: „The Beauty and The Beast", 1,26 de miliarde de dolari „The…

- Trei dintre lungmetrajele lansate la nivel mondial anul acesta au depasit cifra de 1 miliard de dolari incasari la nivel global, cu „The Beauty and The Beast” pe primul loc. Walt Disney Company este cea care detine suprematia si anul acesta. Compania a depasit, in 2017, cifra de 6 miliarde de dolari…

- Grupul chinez CEFC, care deține majoritatea acțiunilor la fostul Rompetrol, a facut o oferta de aproximativ 2 miliarde de dolari impreuna cu fondul Penta Investments pentru preluarea Central European Media Enterprises (CME), compania-mama a Pro TV. Presa a mai scris ca CEFC este interesata de preluare…

- Grupul chinez CEFC si compania est-europeana Penta Investments au avansat o oferta comuna pentru preluarea Central European Media Enterprises (CME), compania mama a Pro TV, in timp ce fondul PPF s-a retras din cursa, au declarat surse citate de Reuters.Central European Media Enterprises face…

- Grupul rus Gazprom a decis sa majoreze semnificativ fondurile alocate pentru proiectele sale de gazoducte spre Europa, in conditiile in care SUA ameninta cu impunerea de sanctiuni si in paralel vrea sa livreze mai mult combustibil spre Europa via nave care transporta LNG, informeaza Bloomberg.…

- ​Compania franco-olandeza Gemalto, furnizor de solutii de securitate digitala, va fi preluata de grupul aerospatial Thales pentru 5,6 miliarde euro, dintre care 800 milioane euro reprezinta datorii. Genalto, lider in domeniul cartelelor SIM, a refuzat pe 13 decembrie o oferta de preluare venita din…

- Liderii a 25 de state din Uniunea Europeana au celebrat joi, la Bruxelles, o "zi istorica" pentru relansarea apararii europene, ei aproband, joi seara, in cursul summitului de la Bruxelles, planul de Cooperare Structurata Permanenta (PESCO), un proiect prin care sunt intensificate activitatile de cooperare…

- Liderii a 25 de state din Uniunea Europeana au celebrat joi, la Bruxelles, o "zi istorica" pentru relansarea apararii europene, ei aproband, joi seara, in cursul summitului de la Bruxelles, planul de Cooperare Structurata Permanenta (PESCO), un proiect prin care sunt intensificate activitatile de cooperare…

- Grupul german Volkswagen anticipeaza iesiri de capital de 4-5 miliarde de euro in 2018, legate de scandalul manipularii testelor de poluare ale vehiculelor diesel, a declarat directorul financiar al producatorului auto, Frank Witter, transmite NEWS.RO, citand Reuters.”Nu sunt deloc relaxat…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3.5 grade pe scara Richter s-a produs in aceasta dimineața in judetul Vrancea la 127.4km, la ora 05:24:22. Reamintim ca Vrancea a fost zguduita de un seism și iero, dar și luni, potrivit Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). In…