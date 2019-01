Stiri pe aceeasi tema

- Spas Rusev si Elvin Guri au cumparat Telekom Albania cu 50 de milioane de euro. Rusev se uita si la telecomunicatiile OTE din Romania si Macedonia. Actionarul principal al BTC, Spas Rusev si antreprenorul bulgar de origine albaneza Elvin Guri au cumparat Telekom Albania. Anuntul a fost facut de operatorul…

- Pe fondul intrarii in vigoare a controversatei ordonanțe a "taxei pe lacomie", sectorul bancar romanesc ar deveni neprofitabil incepand cu anul 2019 și ar inregistra o pierdere estimata de 680 de milioane de lei in acest an și de aproape 3,4 miliarde de lei in 2020. In aceste condiții, doar patru banci…

- ​Cerințele de capital cerute pentru administratorii fondurilor de pensii Pilon II vor duce la distrugerea sistemului de pensii administrate privat. Prin OUG au fost introduse diverse prevederi care vizeaza sectorul, precum reducerea comisioanelor. Nimic din toate modificarile nu conteaza, potrivit reprezentanților…

- Membrii Consiliului ASF au luat act astazi de demisia deputatului PSD Marius Bota din funcția de vicepreședinte al ASF, responsabil pentru piața de capital, au declarat pentru HotNews.ro mai multe surse din cadrul autoritații. Demisia ar fi fost depusa in Parlament dupa validarea numirii sale in Monitorul…

- Compania financiara ADW Capital Management, unul dintre acționarii minoritari ai Alianței Fiat-Chrysler, a trimis o scrisoare consiliului de administrație in care are cateva propuneri radicale pentru a imbunatați situația financiara a Grupului. Acționarul susține ca cea mai buna decizie ar fi ca Alianța…