- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a apreciat miercuri ca mai este timp sa se ajunga la un armistitiu in Libia si sa se evite o mare confruntare pentru Tripoli, ceea ce ar fi "ce e mai rau" pentru aceasta tara, transmite EFE. "Este clar ca suntem in fata unei situatii foarte periculoase si…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, s-a intalnit vineri la Benghazi, in Libia, cu maresalul Khalifa Haftar, omul forte din estul tarii, ale carui forte au lansat in urma cu o zi o ofensiva in directia Tripoli - capitala libiana unde se afla guvernul recunoscut de comunitatea internationala…

- Cel putin 21 de angajati ai ONU se numarau printre pasagerii avionului prabusit in Etiopia, a anuntat luni secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, transmit dpa si AFP. "Este o zi trista pentru organizatia noastra", a declarat Guterres in deschiderea unei conferinte anuale consacrate…

- Rusia si China si-au exercitat joi dreptul de veto in Consiliul de Securitate al ONU impotriva proiectului de rezolutie propus de SUA, care sprijinea o solutie politica a crizei din Venezuela, informeaza agentiile de presa internationale, potrivit agerpres.ro.Citește și: Inregistrare BOMBA…

- Consiliul UE a propus astazi o serie de masuri pentru contracararea campaniilor care au scopul dezinformarii, subliniind ca este necesara o abordare sistemica pentru respingerea riscurilor hibride si cibernetice asupra proceselor electorale.

- Tarile americane din Grupul de la Lima au indemnat luni armata venezueleana sa se alinieze in spatele opozantului Juan Guaido, autoproclamat presedinte interimar, lansand un apel la o schimbare de regim "fara folosirea fortei" in aceasta tara confruntata cu o grava criza politica si economica, relateaza…

- Statele Unite au indemnat sambata, la ONU, toate tarile "sa fie alaturi de fortele libertatii" ale lui Juan Guaido in Venezuela, incurajate de o sustinere europeana mai ferma si la o impingere in minoritate a Rusiei, care continua sa-l apere pe Nicolas Maduro, relateaza AFP.

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite discuta, la New York, despre criza din Venezuela, o reuniune organizata la cererea Statelor Unite si pe care Rusia a incercat sa o impiedice, dar fara succes. Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a chemat toate statele membre ONU sa fie de partea fortelor…