Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de la Lima - compus din 12 tari latinoamericane si Canada - a cerut marti comunitatii internationale sa faca "un mare efort" pentru a organiza alegeri in Venezuela, a carei criza ameninta "securitatea" planetei, informeaza France Presse. "In timp ce o dictatura este exercitata in Venezuela, toate…

- Guvernul Venezuelei a decis sa expulzeze sambata 59 de columbieni incarcerati din 2016 fara sa fi fost judecati, pentru ca au intentionat, potrivit presedintelui Nicolas Maduro, sa organizeze 'o lovitura de stat', transmite AFP, citand o organizatie venezueleana de aparare a drepturilor omului.…

- Statele membre in Grupul de la Lima au respins joi apelul facut de președintele venezuelean Nicolas Maduro la organizarea unor alegeri anticipate pentru Adunarea Naționala din Venezuela, care este condusa de opoziție, relateaza Mediafax itand site-ul agenției Reuters.

- Ministrul canadian de externe Chrystia Freeland a cerut marti Cubei sa se alinieze tarilor care fac parte din Grupul de la Lima si sa inceteze sprijinul acordat presedintelui venezuelean Nicolas Maduro, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Cuba nu trebuie sa fie parte a problemei din Venezuela,…

- Ministrul canadian de externe Chrystia Freeland a cerut marti Cubei sa se alinieze tarilor care fac parte din Grupul de la Lima si sa inceteze sprijinul acordat presedintelui venezuelean Nicolas Maduro, informeaza AFP. "Cuba nu trebuie sa fie parte a problemei din Venezuela, ci a solutiei", a declarat…

- Presedintele american Donald Trump a cerut joi sa se puna capat 'represiunii brutale' in Venezuela, unde presedintele Nicolas Maduro a indemnat armata sa 'lupte impotriva tuturor pucistilor', in contextul protestelor masive din ultimele doua zile impotriva sa, potrivit France Presse.'Rugaciunile…

- Juan Guaido (foto), autoproclamat presedinte al Venezuelei si recunoscut de peste 50 de state, ii indeamna pe venezueleni sa se mobilizeze pentru faza finala a "Operatiunii Libertate", in timp ce ministrul Comunicarii, Jorge Rodriguez, a scris pe Twitter ca este pusa la cale o lovitura de stat.

- Cel putin 15 persoane, printre care sase copii, au murit in cursul unui asalt al fortelor de securitate din Sri Lanka impotriva unor presupusi jihadisti,in noaptea de vineri spre sambata, a comunicat politia, transmite AFP, relateaza Agerpres.Citește și: Criza economica ia amploare in Venezuela:…