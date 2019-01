Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege promovat de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) prin care se doreste amendarea bancilor la cifra de afaceri, speram sa fie adoptat cat mai curand, a declarat,...

- Personalul cu atribuții de control din cadrul autoritații poate sa achiziționeze bunuri sau servicii in scopuri de testare, daca este necesar, sub o alta identitate (mystery shopping), inclusiv de a le inspecta și de a le observa, studia, dezasambla sau testa in scopul de a detecta incalcari sancționate…

- ​Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a publicat un proiect de Ordonanța de Urgența din care reiese ca amenzile pentru banci și retaileri ar putea crește de la 50.000 - 100.000 lei, la 4% din cifra de afaceri. Consulta aici proiectul Protecției Consumatorilor .

- Guvernul a adoptat, vineri seara, „taxa pe lacomie”, care presupune taxarea bancilor cu o marja fixa din activele financiare, daca dobanda ROBOR depaseste 2%. Proiectul initial prezentat de guvernul PSD prevedea ca taxarea sa porneasca de la nivelul ROBOR de 1,5%.

- Guvernul a adoptat vineri seara „taxa pe lacomie”, care presupune taxarea bancilor cu o marja fixa din activele financiare, daca dobanda ROBOR depaseste 2%. Proiectul initial prezentat de guvernul PSD prevedea ca taxarea sa porneasca de la nivelul ROBOR de 1,5%.

- Masurile prevazute in proiectul de ordonanta de urgenta, lansat in dezbatere publica de Ministerul Finantelor, nu vor duce la cresterea preturilor la energie si gaze pentru consumatorii casnici in perioada urmatoare – sustine Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie. Precizarea vine dupa ce…

- "Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) analizeaza prevederile Ordonantei de Urgenta privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene…

- Raportul Comisiei Juridice a Senatului privind numirea Ancutei Gianina Opre in functia de presedinte al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a primit 63 de voturi ''pentru'', 27 ''impotriva'' si o abtinere. Ancuta Gianina Opre este urmarita…