Grupul CITIC vrea o parte din activitatile din Europa ale CEFC China Energy

- Rachetele nord-coreene pot fi acum echipate cu arme nucleare si ar putea ajunge in Germania si Europa centrala, a declarat parlamentarilor in aceasta saptamana un oficial de top din Agentia de informatii externe a Germaniei, scrie ziarul Bild am Sonntag, citat duminica de Reuters și Agerpres. Directorul…

- Compania aeriana irlandeza Ryanair, cel mai mare operator aerian low-cost din Europa , scoate și Craiova din programul de iarna, dupa ce a luat aceeași decizie și in legatura cu Oradea și a inchis baza de la Timișoara, scrie Profit.ro. Decizia de a nu mai opera pe aeroportul din Oradea a fost luată…

- Conglomeratul CEFC China Energy se confrunta cu o criza severa de numerar, fiind pregatita sa plateasca rate anuale de pana la 36% pentru finantare pe termen scurt, au declarat pentru Reuters persoane apropiate situatiei.

- Europa a elaborat o lista de produse fabricate in SUA, de la bourbon la motociclete Harley Davidson si blugi marca Levis, la care se vor aplica tarife de import, daca presedintele Donald Trump va urmari pana la capat planul de a impune saptamana viitoare taxe de 25% la importurile de otel si de 10%…

- Vestul Europei este afectat de un front de aer rece supranumit „Bestia din Est”, urmat de furtuna Emma, care a dus la cresterea semnificativa a preturilor la gazele naturale, transmite Reuters. Vineri, pe...

- CEFC China Energy spune ca functioneaza in mod normal chiar daca actiunile grupului au inregistrat scaderi semnificative dupa ce in presa au aparut informatii potrivit carora presedintele companiei este investigat de autoritatile chineze pentru presupuse infractiuni economice, transmite Reuters.

- "Pentru Austria, acesta este un proiect pozitiv", a declarat Kurz, dupa o intalnire cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, la Moscova. Rusia livreaza gaze naturale Germaniei printr-o serie de conducte amplasate in Marea Baltica, denumite Nord Stream. In 2015, Gazprom si un grup de companii…

- In aceste conditii, "existenta unor arme nucleare tactice ale SUA gata de utilizare in Europa nu reprezinta doar o relicva a razboiului rece, ci si o pozitie foarte agresiva", a insistat Serghei Lavrov, vorbind la o conferinta privind dezarmarea la Geneva. Ministrul rus a acuzat SUA ca au decis sa mentina…

- Grupul chinez Geely, care deține in Europa constructorul de lux Volvo, a anunțat ca a acumulat o cota de aproape 10% din acțiunile Daimler, grupul german care deține marcile Mercedes și Smart, pentru care a dat 9 miliarde de dolari, scrie Reuters, citeaza libertatea.ro.

- Ungaria doreste ca macar jumatate din suma de peste un miliard de euro pe care a cheltuit-o pentru protejarea frontierelor sale in fata valului de migranti sa-i fie rambursata de Uniunea Europeana si va propune blocului comunitar o procedura prin care sa fie consolidat rolul parlamentelor nationale,…

- Liderii europeni vor discuta mai multe optiuni pentru urmatorul buget pe termen lung 2021-2027 la un summit care va avea loc vineri, insa varianta majorarii taxelor nu se numara printre propunerile avansate de executivul comunitar inainte de reuniunea liderilor. In schimb, Comisia Europeana a propus…

- Grupul sud-coreean Samsung Electronics va reduce productia de ecrane OLED (organic light-emitting diode) ca raspuns la decizia clientului sau Apple de reducere a productiei noilor telefoane iPhone X, din cauza cererii slabe, a anuntat marti publicatia nipona Nikkei , transmite Reuters. Ecranele OLED…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a respins vineri preocuparile exprimate de premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, care a avertizat ca gazoductul Nord Stream 2 risca sa genereze un conflict militar deschis intre Rusia si Ucraina. "Am avut puncte diferite de vedere in problema gazoductului…

- Cel mai puternic ritm de crestere a fost inregistrat in Romania, a anuntat joi Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/, informeaza Reuters. Un numar de 1,286 milioane de autoturisme au fost inmatriculate in prima luna a acestui an in Uniunea Europeana si tarile EFTA, in crestere…

- Europa se va confrunta in scurt timp cu probleme in a-si satisface necesitatile in crestere de gaze naturale, daca va incerca sa se bazeze pe importurile din SUA, in loc sa majoreze achizitiile din Rusia, a declarat, vineri, pentru Reuters, un oficial de la Gazprom. Administraţia Trump şi-a…

- Grupul american Ford a solicitat obtinerea unei licente bancare in Germania, pentru a se asigura ca isi va putea finanta in continuare afacerile in Europa dupa ce Marea Britanie va iesi din Uniunea Europeana, a relatat o publicatie germana, transmite Reuters, conform news.ro.Cererea a fost…

- Guvernul Statelor Unite a intrat in blocaj administrativ pentru a doua oara in mai putin de o luna, dupa ce senatorul republican Rand Paul a cerut o dezbatere asupra unui amendament, blocand votul privind finantarea Executivului, scrie NEWS.RO, citand Reuters.Citeste si: Expertii trag SEMNALUL…

- Compania mytaxi, grup care detine aplicatia Clever Taxi, a anuntat astazi ca Marc Berg va fi noul director executiv, incepand cu data de 16 aprilie 2018, dupa ce Andrew Pinnington a decis sa renunte la pozitia de CEO dupa achizitionarea Hailo, Clever Taxi si Beat. Andrew Pinnington ramane…

- Moscova a reorientat fluxurile masive de țiței dinspre vest spre est, pentru a-și consolida poziția de lider pe piața din China, motiv pentru care calitatea principalului sortiment de petrol exportat de Rusia in Occident – Urals – a scazut brusc, potrivit unui articol exclusiv al Reuters. Opt surse…

- Dubai si-a mentinut in 2017 titlul de cel mai aglomerat aeroport din lume pentru pasagerii internationali, desi ritmul de crestere al traficului de pasageri a fost cel mai lent din ultimii noua ani. Traficul anual a crescut cu 5,5% anul trecut, la 88,2 milioane de pasageri, fata de 83,6 milioane…

- Compania britanica Vodafone confirma ca se afla in stadiul preliminar al discutiilor cu Liberty Global privind achizitionarea unor active din Europa continentala detinute de aceasta companie. Nu sunt negocieri privind o combinare a celor doua firme, a anuntat compania britanica, raspunzand…

- Starbucks Corp, cel mai mare lant de cafenele din lume, a inceput vineri recrutarea unui numar de 150 de persoane pentru prima sa unitate din Italia, la Milano, transmite Reuters. Cafeneaua va fi deschisă într-o clădire istorică spaţioasă, care a fost înainte oficiu…

- Proiectul gazoductului Nord Stream 2 a mai depasit un obstacol dupa ce compania responsabila de acest proiect a primit autorizatia necesara pentru constructia si operarea conductei in apele teritoriale ale Germaniei, precum si in zona de coasta din jurul orasului Lubmin, a anuntat miercuri operatorul…

- Cota de piata a Gazprom pe piata europeana a gazelor, unde genereaza majoritatea veniturilor sale, a crescut anul trecut la nivelul record de peste 35%, de la aproximativ 33% in 2016, a afirmat marti presedintele companiei ruse, Viktor Zubkov, la o conferinta pe teme energetice care se desfasoara la…

- Viitorul guvern al Germaniei trebuie sa respecte angajamentul de a creste cheltuielile pentru aparare pana la 2% din PIB, a declarat luni, la Wiesbaden, secretarul armatei americane, Mark Esper, citat de Reuters. In timpul unei vizite a contingentului american din garnizoana de langa Frankfurt, el…

- Studiile pe oameni si maimute ale efectelor emisiilor de gaze de esapament ale masinilor, dezvaluite in ultimele zile de presa, sunt considerate ”nejustificabile” de guvernul german, relateaza Reuters, citat de News.ro . ”Aceste teste pe maimute si chiar pe oameni nu sunt justificabile in vreun fel…

- Grupul sud-coreean Samsung Electronics a anuntat sambata ca isi va consolida operatiunile de productie de televizoare din Slovacia prin inchiderea uneia dintre cele doua uzine pe care le detine in aceasta tara, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Samsung are în prezent două facilităţi…

- In cursul unei reuniuni organizate vineri in Budapesta, liderii Ungariei, Poloniei, Slovaciei si Cehiei au adoptat o pozitie comuna privind necesitatea reformarii Uniunii Europene in contextul iesirii Marii Britanii (Brexit). Grupul Visegrad nu este de acord cu planul Germaniei, Frantei si Comisiei…

- Kaufland Romania deschide miercuri cel de-al doilea magazin din Satu Mare, acesta fiind cel de-al 117-lea hipermarket al retelei pe piata local. Investitia medie intr-un astfel de magazin este de 7-10 milioane euro, suma acoperind si achizitia terenului. Pana in martie, retailerul…

- Gigantii Orange si Deutsche Telekom au discutat anul trecut posibilitatea de a forma un colos franco-german care sa domine industria mult prea fragmentata a comunicatiilor din Europa si care saa-i permita noii entitati sa concureze mai bine cu rivalii de pe alte continente, insa negocierile s-au…

- Regulile Uniunii Europene privind dreptul de azil, conform carora tara membra de intrare a solicitantului este responsabila pentru procesarea cererii de azil, provoaca adevarate ''rupturi'' în Europa, a declarat luni, la Sofia, premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara asigura…

- Mișcarile de strada de sambata seara din Romania impotriva corupției au fost prezentate de pe larg de marile instutuții de presa din Europa și SUA. Potrivit HotNews.ro, manifestațiile au fost surprinse de EuroNews, care a și transmis protestul live, sambata, toata ziua, ABC News, The Guardian, New York…

- Activitatile guvernului american au fost oprite in mod oficial, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce republicanii si democratii din Senat nu au reusit sa ajunga la un acord de ultim moment pentru continuarea finantarii bugetare, din cauza neintelegerilor majore legate de imigratie si securitatea…

- Autoritatile din Somalia au anuntat ca au salvat joi 32 de copii care se aflau intr-o scoala condusa de al-Shabaab (Tineri), dupa ce acestia au fost recrutati de gruparea islamista terorista afiliata Al-Qaida, scrie Reuters. „Cei 32 de copii sunt in siguranta, in grija guvernului. Este regretabil…

- Facebook a anunțat ca investigheaza propaganda serviciilor secrete ruse in cadrul campaniei pentru referendumul pentru Brexit, derulat in Marea Britanie in vara anului 2016, scrie Reuters . Mai mulți parlamentari britanici s-au plans ca Facebook face foarte puține in vederea cercetarii dovezilor care…

- Dolarul american a inregistrat miercuri o scadere puternica in raport cu celelalte valute, dupa ce agentia de presa Bloomberg a publicat un articol conform caruia China ar putea sa inceteze sa mai achizitioneze obligatiuni americane, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Citând surse din apropierea…

- Samsung intra in industria auto și vrea sa fie furnizor de componente. Gigantul coreean lanseaza o platforma pentru mașinile care se conduc singure și spera sa vanda constructorilor componente pentru sistemele autonome și soluții de infotainment, scrie Reuters . Samsung Electronics a dezvaluit la CES…

- Opt oameni au murit, alti 84 au fost salvati si cateva zeci sunt dati disparuti in primul naufragiu din acest an implicand migranti care au incercat sa ajunga in Europa prin Marea Mediterana, transmite Reuters.Migrantii au fost vazuti sambata dimineata pe o ambarcatiune in largul coastelor Libiei, a…

- In mai multe țari din Europa, rafalele violente au avut miercuri consecințe devastatoare. Condițiile dure au dus la moartea unei persoane, au produs deraierea unui tren, au perturbat traficul aerian și au lasat mii de locuințe in intuneric, potrivit Reuters și AFP.

- Preturile de consum in principala economie europeana au crescut, in medie, cu 1,7% in anul 2017, acesta fiind cel mai mare avans inregistrat dupa 2012, cand inflatia a fost de 2,1%, arata datele preliminare publicate vineri de Oficiul federal de statistica (Destatis), informeaza Reuters. In…

- Grupul informatic american Apple si-a cerut joi scuze fata de utilizatorii de telefoane iPhone, dupa ce anterior a recunoscut ca incetineste, in mod intentionat, performantele modelelor mai vechi, informeaza Reuters, transmite AGERPRES . “Stim ca unii dintre voi considerati ca Apple v-a dezamagit. Ne…

- Rusia vrea sa isi mentina exporturile de gaze naturale spre Europa la un nivel ridicat in anul 2018, in conditiile in care grupul de stat Gazprom estimeaza ca, in 2017, livrarile sale spre Europa au atins un nivel record, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Directorul general adjunct de la Gazprom,…

- Activitatile frecvente ale fortelor militare chineze provoaca insatibilitate in regiune, a declarat Tsai Ing-wen, presedintele Taiwanului, care a precizat ca autoritatile de la Taipei tin sub observatie manevrele Beijingului, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Compania aeriana low-cost Ryanair nu a reusit sa evite prima greva a pilotilor din istoria sa, dupa ce vineri pilotii din Germania au oprit activitatea timp de patru ore, transmit Reuters si DPA. Joi, sindicatul pilotilor Vereinigung Cockpit (VC) informase ca vor avea loc vineri miscari…

- Grupul chinez CEFC si grupul financiar Penta au facut o oferta comuna pentru a cumpara, cu aproximativ 2 miliarde de dolari, intreprinderile media ale Central European Media Enterprises (CME), proprietarul Pro TV, de la Time Warner, in timp ce alt licitator, PPF, si-a retras oferta, scrie Reuters.

