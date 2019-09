Grupul ceh PPF ar putea plăti două miliarde de dolari pentru operatorul de televiziune CME Compania americana AT&T detine 64% din actiunile obisnuite ale CME dar controleaza efectiv 75% din CME cand se iau in calcul actiunile preferentiale. Citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, Hlidacipes.org a anuntat ca AT&T vrea sa obtina aproximativ 47 de miliarde de coroane cehe (doua miliarde de dolari) pentru CME. Un purtator de cuvant al PPF a declarat ca firma nu comenteaza asupra speculatiilor de pe piata. Reprezentantii CME nu au fost disponibili imediat pentru declaratii. CME este prezent in Cehia, Slovacia, Bulgaria si Romania si Slovenia.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, IT-istii care lucreaza in Romania incaseaza un salariu mediu net de 805 euro pe luna, mai putin decat specialistii in domeniu din Ungaria, Bulgaria, Croatia, Serbia, Estonia, Slovenia, Cehia sau Slovacia, potrivit comparatorului salarial Paylab, lansat in Romania de eJobs.ro. Cele mai mari salarii…

- Angajatii din sectorul IT care lucreaza in Romania au cele mai mici salarii comparativ cu specialistii din acest domeniu care activeaza in celelalte tari din Europa de Est, potrivit rezultatelor unei analize realizate de eJobs.ro si publicate marti. Astfel, IT-istii care lucreaza in Romania…

- Angajatii din sectorul IT care lucreaza in Romania au cele mai mici salarii comparativ cu specialistii din acest domeniu care activeaza in celelalte tari din Europa de Est, potrivit rezultatelor unei analize realizate de eJobs.ro si publicate marti. Astfel, IT-istii care lucreaza in Romania incaseaza…

- Astfel, IT-istii care lucreaza in Romania incaseaza un salariu mediu net de 805 euro pe luna, mai putin decat specialistii in domeniu din Ungaria, Bulgaria, Croatia, Serbia, Estonia, Slovenia, Cehia sau Slovacia, potrivit comparatorului salarial Paylab, lansat in Romania de eJobs.ro. Bulgaria,…

- Cele mai mari salarii din regiune pentru cei care lucreaza in IT le incaseaza specialiștii din Estonia, a caror medie salariala neta este de 1.567 de euro pe luna, potrivit comparatorului salarial Paylab, lansat in Romania de eJobs.ro. Sunt urmați de cei Slovenia, cu 1.341 de euro lunar, cei din Cehia,…

- Romania ocupa penultimul loc din randul statelor mai noi intrate in UE in ceea ce privește alocarile de fonduri europene la numarul de locuitori, reiese din Raportul Anual 2018 al Consiliului Fiscal. Conform documentului, marea majoritate a acestor state (inclusiv Romania) au primit pentru perioada…

- Inegalitatea a fost calculata sub forma unui raport intre veniturile celor mai avuti 20% cetateni ai unei tari si veniturile celor mai putin avuti 20% cetateni, pe baza venitului disponibil echivalent. In anul 2017, in Uniunea Europeana acest raport era de 5,2. In randul statelor membre, Cehia si…

- Romania se afla pe locul 3 in privinta numarului de incalcari ale securitatii datelor sesizate autoritatilor nationale responsabile cu aplicarea Regulamentului european general privind protectia datelor (GDPR), releva un studiu efectuat de reteaua Deloitte Legal in Romania, Bulgaria, Croatia, Cehia,…