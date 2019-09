Stiri pe aceeasi tema

- Grupul ceh CEZ a lansat o testare de piata cu privire la procesul de transfer al activelor din Romania, care include parcul eolian din Dobrogea si compania de distributie din Oltenia, potrivit unui comunicat al companiei, remis, luni, AGERPRES. Interesul confirmat in scris de potentialii…

- In an interview for AGERPRES, former Minister of Agriculture and current head of the Academy for Agricultural Science Valeriu Tabara said that in Romania, the ongoing, undisputable climate change has brought along a gradual rise in temperatures in the last 15-20 years, by 2 - 2.5 degrees Celsius…

- Surse: Enel a inceput vanzarea activelor din Romania. Marile companii de utilitați se gandesc sa plece, din cauza concurenței Hidroelectrica Grupul italian Enel, cea mai mare companie europeana de utilitati, a demarat procesul de vanzare a operatiunilor din Romania, au declarat, pentru Reuters, surse…

- Grupul energetic ceh CEZ, unul dintre marii vanzatori de electricitate din Romania, a stabilit sfarsitul anului 2022 ca termen pentru vanzarea activelor din Romania. Directorul financiar al CEZ, Martin Novak, anunțase in iunie ca ar putea incepe procesul de vanzare la sfarșitul anului. Atunci CEZ a…

- ANM (Administrația Naționala de Meteorologie) a emis cod galben de vreme rea, cu fenomene de instabilitate atmosferica accentuata. Pana la ora 18.00, regiuni aflate sub alerta meteo de furtuni, vijelii și grindina sunt Transilvania, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Vezi județe afectate de vreme severa

- Compania italiana Enel ar lua in calcul vanzarea activelor sale din Romania, in valoare de circa un miliard de euro, fiind interesate trei fonduri de investiții, transmite publicația money.it, citata de presa romaneasca. Surse din piața au explicat pentru HotNews.ro ca nu ar fi vorba despre vanzarea…

- Grupul CEZ in Romania lanseaza primul program de promovare a rolului pe care aceste construcții le-au avut pentru dezvoltarea culturala și sociala a Olteniei. Construcții rezidențiale fortificate din piatra, cu doua sau trei etaje, ridicate in secolele XVIII - XIX pentru adapost și aparare in fața invaziilor…

- Pana duminica seara, caldura naucitoare va pune stapanire pe Romania. Vremea va fi calduroasa, chiar caniculara, in regiunile vestice si sudice, iar disconfortul termic va fi ridicat. Pana sambata seara, va fi in vigoare un cod galben de ploi torentiale si furtuni, in cea mai mare parte a Moldovei si…