Stiri pe aceeasi tema

- Romania are, in prezent, 181 de baraje de importanta exceptionala, respectiv de importanta deosebita (categoriile A si B), precum si alte 2.223 de categorie C si D (importanta normala si importanta redusa), arata datele Administratiei Nationale "Apele Romane" (ANAR), publicate miercuri. …

- Articolul publicat de reteaua internationala de jurnalisti de investigatie OCCRP, pe baza unor scurgeri de documente, arata ca tranzactii in valoare de peste 470 miliarde de dolari au fost trimise prin intermediul a 1,3 milioane transferuri bancare de la 233.000 de companii. Procurorii anti-coruptie…

- Va prezentam integral scrisoarea SNTM: ”Catre, Grupul TELEKOM ROMANIA subsidiare OTE - DEUTSCHE TELEKOM AG Domnule director general, Majoros MiroslavSNTM - Sindicatul Național Telecomunicații Mobile reclama, prin prezenta, modul defectuos de conducere al companiei,…

- # OMV detine 51% din actiunile Petrom, iar statul roman mai detine 20,6% Grupul austriac OMV, actionarul majoritar al Petrom, cea mai valoroasa companie din Romania, a anuntat ca va investi, alaturi de grupul italian Eni, 5,8 miliarde de dolari pentru a cumpara 35% dintr-o rafinarie din Abu Dhabi, detinuta…

- Zece regiuni ale Europei, din opt țari, lucreaza impreuna in cadrul proiectul „Devise – IMM-uri din tehnologia digitala in sprijinul Strategiilor Regionale de Specializare Inteligenta”. Prin intermediul acestuia se dorește stimularea aplicarii tehnologiilor digitale in activitatea intreprinderilor…

- Liceul Teoretic "Traian", reprezentat de dir. prof. Caracoti Constantin, dir. adj prof. Chivu Dorina si de prof. psiholog Silvia Boruga, a participat la Proiectul European Erasmus Youth Exchange Project "A Healthy Generation for a Happy Society", care s a desfasurat in Kahramanmaras, Turcia in perioada…

- Doar 59 de comune din 21 de judete erau cadastrate in proportie de suta la suta, la finalul anului trecut, desi prin Programul National de Cadastru, sustinut de Guvern, toate proprietatile sunt inregistrate gratuit pentru cetateni in Sistemul integrat de cadastru si carte funciara.

- Un sondaj IRES arata ca o treime dintre romani nu au auzit ca Romania detine presedintia Consiliului Uniunii Europene. Studiul a fost facut in intervalul 7-9 ianuarie pe un esantion de 1.356 de persoane de peste 18 ani.