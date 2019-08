Stiri pe aceeasi tema

- Grupul britanic BP a convenit vanzarea proprietatilor sale din Alaska pentru 5,6 miliarde de dolari, companiei private Hilcorp Energy, retragandu-se din regiune dupa o prezenta de 60 de ani, transmite Reuters, potrivit news.roAcordul, care include participatii la cel mai prolific camp petrolier…

- Actiunile Apple au urcat miercuri cu 4,4%, iar capitalizarea companiei s-a apropiat de 1.000 de miliarde de dolari, dupa ce compania a raportat rezultate trimestriale care au calmat ingrijorarile investitorilor datorita imbunatatirii vanzarilor in China; mai multe firme de brokeraj au anticipat un efect…

- Noul premier britanic Boris Johnson a anuntat joi ca in urmatoarele saptamani va incepe angajarea a inca 20.000 de politisti in Regatul Unit, transmite Reuters. Institutul pentru Studii Fiscale estimeaza ca fortele de ordine suplimentare vor costa circa 1,1 miliarde de lire (circa 1,2 miliarde de euro)…

- „Primele concluzii care ar putea fi facute pe baza acestui raport sunt ca: unul la mana – in cadrul acestor banci, in special a Bancii de Economii (BEM), și sunt date exemple foarte clare, elocvente, in aceasta privința, managementul a fost fraudulos. Deci, in pofida unor informații, inclusiv din partea…

- Grupul farmaceutic american AbbVie a anuntat marti preluarea compatriotului Allergan, producatorul Botox, in cadrul unei tranzactii mixte, numerar si actiuni, cu o valoare de aproximativ 63 miliarde dolari, transmite Reuters.Investitorii Allergan ar urma sa primeasca 0,8660 actiuni AbbVie…

- Grupul chinez Alibaba a depus cerere, in mod confidential, pentru listarea la bursa din Hong Kong, prin intermediul careia ar putea atrage pana la 20 de miliarde de dolari, cel mai devreme in trimestrul al treilea al acestui an, a declarat o sursa apropiata situatiei, transmite Reuters, conform news.ro.Un…

- Piata publicitatii online din Statele Unite, dominata de Google ti Facebook, va atinge 160 de miliarde de dolari in 2023, fata de 107 miliarde de dolari in 2018, sustinuta de categorii cu ritm rapid de crestere, cum sunt videourile pentru dispozitive mobile, potrivit unui raport realizat de firma…