- Grupul Bosch a achizitionat peste 40 de hectare de teren la marginea orasului Simeria, pentru a construi o fabrica de masini de spalat. Investitia se ridica la 110 milioane de euro, si va creste veniturile primariei cu peste 20 la suta.

- Proiectul, aflat la cea de-a III-a editie, are ca parteneri Inspectoratul Scolar Judetean Iasi, Biblioteca Judeteana „Gh. Asachi Iasi, Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida Iasi, Palatul Copiilor Iasi, Colegiul Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi, Colegiul Tehnic "Mihail Sturdza" Iasi, Liceul Tehnologic…

- Cateva sute de locuri de munca vor fi create, in cel mult doi ani, intr-un oraș din vestul țarii. BSH Hausgerate GmbH, o companie a grupului industrial Bosch, a anunțat, prin intermediul unui comunicat de presa, ca a cumparat un teren la Simeria, județul Hunedoara, pentru a construi o fabrica de mașini…

- BSH Hausgerate GmbH, o companie a grupului Bosch a achizitionat 40 de hectare de teren in Simeria, unde va construi o fabrica de masini de spalat. Investitorii sustin ca vor fi create peste 700 de locuri de munca.

- "Compania a achizitionat un teren de 40 hectare pentru construirea unei fabrici de masini de spalat. Partile contractante au convenit sa pastreze confidentialitatea cu privire la pretul de cumparare. Constructia unei hale de productie, precum si a unui centru logistic si a cladirilor administrative…

- Grupul german Bosch, unul dintre cei mai activi investitori straini din Romania, care are peste 5.000 de angajati in companiile locale, va investi 110 milioane de euro intr-o fabrica de masini de spalat in localitatea Simeria, din judetul Hunedoara. Localitatea Simeria se afla la numai 3 kilometri…

- Valoarea totala a investitiilor este de de aproximativ 110 milioane de euro si se estimeaza ca incepand din 2022 sa fie produse peste un milion de masini de spalat„BSH Hausgerate GmbH isi continua cursul de crestere in Europa si va investi aproximativ 110 milioane de euro intr-o noua locatie…

- BSH Hausgerate GmbH, o companie a grupului industrial Bosch, achizitioneaza teren la Simeria, judetul Hunedoara, pentru a construi o fabrica de masini de spalat rufe, se arata intr-un comunicat transmis miercuri de investitor.

- BSH Hausgerate, filiala a grupului Bosch, a achiziționat un teren de 40 de hectare pentru construirea unei fabrici de mașini de spalat la Simeria. Grupul spune ca va investi 110 milioane euro in țara, iar numarul de angajați va fi de 700.

- Vascar, unul dintre principalii producatori de preparate de carne si conserve din Romania, a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de peste 16 milioane de euro, in crestere cu aproximativ 10% fata de 2016, si estimeaza un avans de 14% in acest an. “In 2018 ne propunem sa extindem distributia…

- Compania de stat Romgaz a anuntat marti ca, incepand din 1 aprilie, va deveni operationala filiala care va gestiona activitatea de inmagazinare a gazelor naturale.Filiala poarta denumirea de SNGN Romgaz SA – Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiesti SRL. Astfel, incepand…

- Partile contractante au decis sa nu faca publica valoarea tranzactiei si detaliile contractuale, informeaza un comunicat Schweighofer. Cascade Empire a achizitionat padurile respective intre anii 2003-2011 si are in prezent un colectiv de 19 angajati, incluzand personalul diviziei de management forestier.…

- Producatorul roman Dacia, cel mai bine vanduta marca auto din Moldova, a initiat rechemarea in service a peste 1800 de masini Duster. Compania, care a depistat probleme ale sistemului de injectie, a anuntat ca reparatia va fi facuta gratuit.

- Producatorul roman de produse cosmetice Gerocossen a incheiat anul 2017 cu o crestere de 25% a cifrei de afaceri, la 14,5 milioane de lei, compania inregistrand si o majorare a exporturilor, iar planurile pentru 2018 includ diversificarea pietelor externe, precum si lansarea unor noi game de produse.…

- Producatorul de caști premium Seinnheiser va deschide o fabrica la Brașov. Compania germana, renumita pentru calitatea produselor sale audio, dar și a microfoanelor, lavalierelor sau a echipamentelor de televiziune, va realiza a patra sa fabrica in Industrial Park Brașov, care este situat in apropierea…

- Producatorul de medicamente Antibiotice Iasi va distribui dividende totale de 17,8 milioane lei, aferente profitului inregistrat anul trecut, din care actionarul majoritar, Ministerul Sanatatii, va primi 9,45 milioane lei. Valoarea unui dividend a fost stabilita la 0,0265 lei, iar plata…

- Producatorul german de tuburi si sisteme de plastic si metal Frankische a anuntat ca isi extinde activitatea de productie din Turda, pe motivul cresterii afacerilor din zona. Compania a intrat pe piata locala in urma cu trei ani.

- Producatorul de medicamente Biofarm Bucuresti (BIO) propune un un dividend brut per actiune de 0,019 lei, echivalentul unui randamnet de 6,16%. Suma totala indreaptata catre dividende este astfel de 18,7 milioane lei, reprezentand o rata de distributie de 52%. Compania farmaceutica a indreptat anul…

- Compania petroliera OMV vorbeste deja, in strategia sa pana in 2025, de o productie de gaze semnificativa si pe termen lung din perimetrul Neptun din Marea Neagra, aceasta desi decizia finala de a investi in acest perimetru va fi luata abia in a doua parte a acestui an. OMV, actionarul majoritar…

- Reynaers Aluminium, grup belgian activ pe segmentul solutiilor de aluminiu pentru sectorul de constructii, estimeaza o majorare cu aproximativ 10% a cifrei de afaceri pentru 2018 in Romania, dupa un avans de 15% in 2017, la aproximativ 7 milioane euro. Compania se asteapta ca segmentul rezidential…

- Bosch, lider global in furnizarea de tehnologii si servicii, a anuntat luni ca organizeaza o campanie care se adreseaza persoanelor ce doresc sa lucreze in cadrul fabricii din Cluj. In acelasi timp, grupul sustine absolventii prin programe dedicate tinerilor viitori manageri si printr-un program…

- ♦ Compania se asteapta la cresterea veniturilor in 2018 cu 24-28% ♦ „Suntem increzatori in 2018, avand in vedere recolta slaba pe tot globul, o tendinta la care Romania si Moldova au fost exceptii“ ♦ Pentru 2018, marja EBITDA 33-36% si marja de profit net 23-26%, presupunand absenta unor fluctuatii…

- Compania japoneza de automobile, Honda Motor Co intentioneaza sa isi dubleze cota de piata in India in urmatorii ani, datorita faptului ca a inceput sa iti sporeasca prezenta pe cea de-a cincea cea mai mare piata de automobile din lume, a declarat seful unitatii de vanzari locale pentru Reuters.…

- Grupul Jidvei preconizeaza pentru 2018 afaceri de 40 mil. Euro. Compania mizeaza anul acesta pe export. Producatorul de vinuri Jidvei, detinut de familia Necsulescu, si-a bugetat pentru acest an afaceri mai mari cu 15% fata de anul precedent si merge cu pasi repezi spre pragul de 40 de milioane de euro.…

- Compania spaniola Escudo Web a prezentat la Mobile World Congress un smartphone construit special pentru cei mici, care poate fi controlat de parinti, de la distanta. PhoneKid, cum este numit smartphone-ul, foloseste o versiune modificata de Android care confera parintelui rolul de administrator.…

- Amazon le ofera angajatilor pâna la 5.000 de dolari pentru a demisiona, daca sunt de acord sa demisioneze. Compania vrea sa ramâna numai cu cei mai buni și dedicați angajați, scrie Business Insider. ”Vrem ca oamenii care lucreaza…

- Producatorul legendarei arme de asalt AK 47 trece pe mainile investitorilor privati. Compania de stat a anuntat ca isi reduce participarea sa de la 51% la 25% in favoarea directorului sau general, Alexei Krivoruciko (CEO-ul este deja actionar) si omului de afaceri Andrei Bokarev, un industrias care…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a raportat pentru anul trecut un profit net de 303 milioane lei, mai mare cu 172% fata de anul anterior, conform datelor preliminare anuntate joi de companie. De asemenea, veniturile din exploatare…

- Producatorul de aeronave IAR Brasov a inregistrat anul trecut afaceri de 185 milioane lei, in crestere cu 21%, si un profit net de 11 milioane lei, in scadere de la 12,2 milioane lei in 2016, potrivit raportului financiar preliminar. Profitul din exploatare s-a majorat la 16,4 milioane lei,…

- Producatorul de gaze Romgaz a incheiat 2017 cu un profit net de 1,8 miliarde lei, cu 82% peste nivelul din 2016, in timp ce cifra de afaceri a companiei a crescut cu 35%, la 4,5 miliarde lei, potrivit raporului financiar preliminar. ”Cresterea cifrei de afaceri provine din majorarea cu 32,6%…

- Compania de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca au fosturmatoarele oferte pentru procedura de achizitie publica a contractului "Proiectare si executie varianta de ocolire Bacau": Asocierea IC ICTAS INSAAT SANAYI VE TICARET A.S - SC TANCRAD SRL; Asocierea SC PHOENIX TRANSBAC SRL…

- Purcari Wineries se va lista, joi, la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), la un pret de 19 lei/actiune, potrivit unui anunt al companiei. Iniţial, compania anunţa că evenimentul va avea loc în jurul datei de 14 februarie. Preţul de ofertă pentru cele 9,8 milioane…

- Compania KROLL a fost angajata sa investigheze furtul din sistemul bancar moldovenesc de persoane afiliate fostului premier Vlad Filat, condamnat în acest dosar. Este vorba de adjunctul sau pe linie de partid - Valeriu Streleț, care a efectuat presiuni și asupra fostului guvernator…

- Producatorul preparatelor farmaceutice Biofarm (BIO) a raportat in aceasta seara la bursa rezultatele financiare preliminare pentru 2017 in care arata ca a obtinut venituri din vanzari de 170 mil. lei, plus 12% si un profit net in crestere cu 24% la 36 mil. lei. Datoriile companiei au urcat de la…

- Producatorul de mobilier Elvila va fi listat, din 1 februarie, pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti. Compania a fost fondata in 1990 de antreprenorul Viorel Catarama si detine 25 de magazine la nivel national, dintre care 14 proprii si 11 in sistem de franciza si distribuitori.…

- Subsidiara locala a a grupului Flex (Flextronics) din Singapore, care produce componente pentru echipamente de comunicatii, IT si medicale, a semnat un parteneriat cu grupul Iulius pentru inchirierea a 1.200 de metri patrati in cladirea de birouri United Business Center 1 (UBC 1) din ansamblul multifunctional…

- Compania italiana detine o fabrica de mobilier unde 600 de angajati produc zilnic peste 800 de canapele. Producatorul de mobilier Ditre International, parte a grupului italian Ditre, recruteaza in prezent 171 de oameni pentru fabrica de canapele din Arad, cele mai multe joburi disponibile…

- Producatorul de echipamente electrice AAGES Targu Mures (AAG) a semnat un contract de 800.000 de euro cu subsidiara din Ungaria a distribuitorului de echipamente si sisteme pentru constructii HILTI, potrivit unui raport publicat la bursa. „Compania a semnat un contract in valoare de 800.000…

- Compania miniera Cupru Min Abrud va finaliza in 2018 construcția stației de neutralizare a apelor acide, investiție importanta in protecția mediului. Consiliul de Administratie al companiei miniere Cupru Min SA anunta rezultate economice cu ”cresteri importante” in anul 2017. Potrivit unui comunicat…

- Compania spaniola Gas Natural Fenosa scoate la vanzare filiala din Moldova, scrie presa spaniola. Decizia a fost luata dupa evaluarea tuturor activelor din strainatate. Proprietarii companiei considera ca activele intreprinderii din tara noastra sunt problematice.

- ELKO Romania, companie membra a grupului ELKO specializata in distribuția unei game largi de echipamente și soluții IT, anunta semnarea acordului de distributie cu 2N. Compania 2N a fost infiintata in 1991 si a devenit rapid un important dezvoltator de solutii de telecomunicatii. Ulterior, gama de…

- Premierul Mihai Tudose a trimis joi Corpul de control la Compania de autostrazi (CNAIR), potrivit unor surse din Ministerul Transporturilor. CNAIR e condusa de Stefan Ionita, iar Adrian Mladinoiu face parte din conducere. Ambii sunt considerati apropiatii lui Liviu Dragnea. ...

- Producatorul de software Bitdefender a semnat un parteneriat de licentiere a tehnologiilor cu producatorul american de echipamente pentru retele Netgear, care va include in produsele sale solutiile de securitate pentru dispozitive smart, dezvoltate in Romania, sub denumirea Netgear Armor. Parteneriatul…

- Producatorul roman de solutii de securitate, Bitdefender, anunta semnarea unui acord cu americanii de la Netgear, in vederea securizarii retelelor de internet ale utilizatorilor. Potrivit unui comunicat al companiei româneşti, echipamentele furnizate de compania americană de reţelistică…

- Allview, compania care a lansat primul smartphone sub brand romanesc, scoate pe piata a treia versiune pentru asistentul vocal AVI, ce promite „o interfata noua si acces mai rapid la functiile telefonului mobil”, potrivit unui comunicat din partea companiei. AVI este primul asistent digital…

- Compania suedeza H&M a iscat o furtuna in social media si a retras o fotografie publicitara care infatisa un baiat de culoare imbracat cu un hanorac cu textul „coolest monkey in the jungle” („cea mai cool maimuta din jungla”), pentru care si-a cerut scuze, informeaza Bloomberg. Disputa…

- Producatorul de camere de actiune a declarat ca va concedia mai mult de 250 de muncitori din intreaga lume si va iesi din afacerea cu drone in incercarea de a redeveni rentabila pana in a doua jumatate a acestui an. In rezultatele preliminare trimestriale publicate luni, producatorul de camere de acțiune…

- Producatorul de camere video sport GoPro, prezent si in Romania cu un birou, se tranzactioneaza pe bursa de la New York in scadere chiar si cu 20% fata de sedinta precedenta dupa ce compania a anuntat ca se asteapta la vanzari in trimestrul patru mai mici decat cele previzionate, va concedia 250…

- Companiile care au castigat licitatia pentru realizarea unui tunel sub Dunare, in dreptul orasului Galati, cheama in judecata Primaria si Consiliul Local deoarece au refuzat sa continue proiectul. Concernul international doreste sa inceapa lucrarea estimata la peste 230 de milioane de euro.

- Tunelul din Muntii Hunedoarei care a fost sapat in vremea auto-ungarilor se afla la cativa kilometri de Castelul Corvinilor, intr-o zona in care natura ofera peisaje spectaculoase. Lung de aproape 800 de metri, tunelul sapat in munte a fost inaugurat in anul 1900 si se numara printre putinele constructii…