Stiri pe aceeasi tema

- Acest lucru poate fi observat si analizand estimarile pentru bugetul de investitii pe anii urmatori: 393 milioane lei in 2019 si 1,4 miliarde lei in 2020, banii urmand a fi asigurati din fonduri de coeziune. „ApaVital va depune spre aprobare in anul 2018 aplicatia de finantare, urmand ca, dupa aprobare,…

- Datoria publica a Romaniei a crescut anul trecut cu 1,235 miliarde euro, la 33,53 miliarde euro, potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Citeste si: Ministrul Finantelor isi NUANTEAZA declaratiile pe IMPOZITAREA Bisericii: 'O sa discutam cu Patriarhia...'…

- Aproximativ 120 de kilometri de drumuri judetene din Vrancea vor fi modernizati total in urmatorii trei ani, cu bani de la Uniunea Europeana. Este vorba despre proiecte finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala, prin Programul Operational Regional.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat, marti, 13 februarie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind supunerea spre adoptare Parlamentului a aprobarii Contractului cadru de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii (Romania UE cofinantare pentru transport 2014-2020), semnat…

- Pe aeroportul din Otopeni nu a fost realizata nicio investitie in perioada 2013-2015, unii angajati au primit zeci de mii de lei intr-un an, dar au lucrat mai putin de doua ore, iar instruirea profesionala s-a realizat in locatii precum Kuala Lumpur, Tokyo sau Las Vegas, potrivit unui raport finalizat…

- Cu aceasta ocazie, viceprim-ministrul Stanescu a apreciat ca finantarile europene disponibile pentru beneficiarii publici si privati pentru lunile ianuarie, februarie si martie au fost deja lansate, o suma de 3,1 miliarde de euro fiind directionata in principal pentru serviciile de sanatate, in vederea…

- Romania a reușit inca o performanța negativa, legata de unele fonduri europene pe care Uniunea Europeana ni le pune la dispoziție. Deși autoritațile centrale s-au laudat ani la rand ca atragem tot mai mulți bani europeni, pe anumite programe operaționale, adevarul este unul dezastruos. Și daca ne uitam…

- Grupul sud-coreean Samsung Electronics a raportat miercuri o crestere de 73% a profitului net pentru trimestrul patru 2017, gratie cererii puternice pentru chipurile sale de memorie si display-uri, transmite AFP. De asemenea, pentru intregul an 2017, compania a realizat un profit net in crestere cu…

- Pentru ca nu gaseste bani sa o construiasca, statul ar putea pune cruce Autostrazii Targu Mures – Iasi, potrivit surselor economica.net. Din cauza ca nu ar avea suficient trafic, creditorii internationali ezita sa finanteze cea mai scumpa sosea de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- O Declarație de unire cu Romania a fost votata, marți, in Parcova, raionul Edinet, din Republica Moldova. Potrivit Platformei Unioniste ”Acțiunea 2012”, citata de news.ro, semnatarii declarației iși exprima atat bucuria de a sarbatori Centenarul Marii Uniri alaturi de romani, cat și „adeziunea la valorile…

- Patru investitori romani și un italian au lansat GapMinder, un fond de investitii cu capital de risc pentru start-up-uri inovatoare din Romania. GapMinder are un buget initial de 26 milioane de euro și „este primul fond de capital de risc creat ca urmare a selectiei derulate de Fondul European de Investitii”,…

- Guvernul vrea sa finalizeze pana in 2030, 11 autostrazi, 19 drumuri expres, zeci de operatiuni de modernizare si variante ocolitoare in valoare totala de 27 miliarde de euro. De la bugetul de stat si din fonduri europene poate asigura insa doar 40% din necesar (10,9 miliarde de euro), iar pentru restul…

- Delegația chineza a fost condusa de directorul adjunct al China International Travel Service Beijing Co., LTD, cel mai mare operator de turism din China, care deruleaza o campanie de promovare a potențialului turistic romanesc pe piața chineza. Grupul de vizitatori a fost compus din reprezentanți…

- Grupul informatic american Apple a anuntat miercuri seara ca va plati un impozit de 38 de miliarde de dolari pentru repatrierea profiturilor realizate in strainatate si de asemenea a promis ca va crea...

- Grupul informatic american Apple a anuntat miercuri seara ca va plati un impozit de 38 de miliarde de dolari pentru repatrierea profiturilor realizate in strainatate si de asemenea a promis ca va crea peste 20.000 de locuri de munca si va deschide un nou campus in SUA, in cadrul unui plan de investitii…

- Viceprim-ministrul Paul Stanescu a discutat marti, la Palatul Victoria, cu delegatia oficiala si economica din Japonia condusa de Kotaro Nogami, director adjunct al cabinetului prim-ministrului Japoniei, seful misiunii economice. Exemple de co...

- Mica Unire primește la Cluj mai mulți bani de centenarul Marii Uniri Clujul iși face buget pentru Mica Unire, la inițiativa primarului și a 26 de consilieri locali. Unul singur nu a semnat. Consiliul Local va aproba miercuri bugetul pentru evenimentele dedicate Micii Uniri, cea de la 24 ianuarie…

- ​Producatorii auto promit investitii totale de peste 90 miliarde dolari pentru dezvoltarea unui numar mare de masini electrice, insa multi dintre directorii din domeniu se intreaba daca publicul va fi dispus sa le cumpere, arata o analiza Reuters. In China se va investi cel mai mult, fiind si cea mai…

- Promis intr-o campanie electorala de mai-marii politici de atunci, Titu Bojin și Ilie Sarbu, noul camin cultural din Becicherecu Mic nu a devenit realitate in urmatorii ani, la fel ca multe alte angajamente avansate de politicieni, dar neonorate. Acum, insa, exista un proiect depus la Compania Naționala…

- Peste 6,5 miliarde de cuvinte sunt cautate zilnic prin intermediul motoarelor de cautare, iar peste trei sferturi dintre acestea sunt inregistrate pe Google, releva un studiu de specialitate, citat de un canal de marketing online. Potrivit sursei, la nivel global, 40% din totalul traficului…

- Produsul intern brut al Romaniei a inregistrat in trimestrul al treilea din 2017 o crestere cu 8,8% pe seria bruta si cu 8,6% pe seria ajustata sezonier, raportat la perioada similara din 2016, anunța Institutul National de Statistica. Totodată, la nouă luni, PIB-ul a urcat cu 7%, pe seria…

- Numarul nasterilor inregistrate la maternitatea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu a crescut in 2017 pentru al cincilea an consecutiv. Datele consemnate indica un total de 2990 de nasteri, dintre care 55 gemelare si una de tripleti. Per total, s-au inregistrat 3047 de nou-nascuti, dintre care…

- Ministerul Finantelor Publice a plasat luni o emisiune de obligatiuni de 500 milioane de lei, cu scadenta la 9 ani si o dobanda de 4,25% pe an. La licitatie au participat sase dealeri primari. Volumul total al cererii a fost de 1,29 miliarde lei, din care bancile au licitat in nume…

- Ministerul Finantelor Publice are in vedere atragerea de resurse financiare de pe pietele externe prin emiterea de euroobligatiuni intr-un volum de 4,5 - 5 miliarde de euro (echivalent), in functie de evolutiile, conditiile si oportunitatile oferite de aceste piete, si efectuarea de trageri din imprumuturi…

- Masayoshi Son, fondatorul SoftBank Group Corp, a strans 93 de miliarde de dolari pentru a infiinta cel mai mare fond de investitii in domeniul hi-tech. Acest capital gigant il poate ajuta sa parieze pe viitorul serviciilor de ride-hailling precum Uber, inteligenta artificiala, dispozitive conectate,…

- Dezastrele naturale au provocat pierderi de 306 miliarde de dolari, in 2017, dupa cum estimeaza o companie elvețiana. Suma este in creștere cu 63% fața de anul precedent. Uragane, cutremure și incendii de vegetație sunt doar cateva dintre catastrofele care au facut ravagii in acest an. Pierderile economice…

- Volumul creditului neguvernamental a atins in noiembrie nivelul record de 235,6 mld. lei, inregistrand o crestere de 6,8% fata de perioada similara a anului trecut, determinata de majorarea creditului in lei cu un ritm lunar de 1,4% si cu un ritm anual de 16,1%, la 145,7 mld. lei. “Majorarea…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Uniunea Europeana (UE), Banca Europeana de Investitii (BEI) si Banca Mondiala ofera un pachet de finantare in suma de 270 de milioane de euro pentru a asigura interconectarea permanenta intre retelele electrice din Moldova si Romania, potrivit…

- Organizatorii Jocurilor Olimpice de vara din 2020 de la Tokyo au anuntat, vineri, o noua reducere "importanta" a bugetului, capitala japoneza fiind sub presiune pentru a tine sub control costurile tot mai ridicate ale competitiei, informeaza AFP. Bugetul global al Jocurilor a fost fixat…

- Republica Moldova și Banca Europeana de Investiții (BEI) au convenit sa prelungeasca pina la 31 decembrie 2018 termenul limita pentru acordarea de fonduri din creditul BEI de 75 de milioane de euro pentru Proiectul de reabilitare a drumurilor. Acest fapt il prevede modificarea N2 la contract incheiat…

- Un miliard de euro, bani obtinuti printr-un imprumut de la Banca Europeana de Investitii (BEI), vor fi utilizati pentru a acoperi contributia bugetului de stat pentru cofinantarea unor proiecte prioritare de transport, din cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020.

- Legea pentru aprobarea Contractului cadru de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii (Romania UE cofinantare pentru transport 2014-2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017, a fost adoptata miercuri in sedinta de Guvern.

- Proiectul de interconectare cu retele energetice din Romania este mai aproape de implementare. Ministerul Economiei si Infrastructurii a semnat acorduri de imprumut cu Banca Europeana de Investitii si Banca Europeana pentru Reconstructii si Dezvoltare.

- Guvernul a aprobat in ședința de astazi un proiect de lege pentru aprobarea Contractului cadru de finanțare dintre Romania și Banca Europeana de Investiții (BEI), in valoare de 1 miliard de euro. Contractul a fost semnat in data de 18 iulie 2017, la Luxemburg, de catre ministrul Finanțelor Publice…

- PSD Cluj anunța investiții de un miliard de euro în județul Cluj, dar banii vin toți din fonduri europene. Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, a semnat luni, 18 decembrie, în prezența Prim-ministrului României, Mihai Tudose și…

- Corina Cretu, comisar european, a declarat, luni, la Palatul Victoria din Bucuresti ca din luna agust si pana in prezent Romania a reusit sa atraga fonduri europene in valoare de 4,3 miliarde euro. Cretu sustine ca in aceste zile sunt discutate si ultimele detalii prinvind finantarea unor proiecte in…

- Guvernul si-a indeplinit angajamentul luat anul acesta in privinta atragerii de fonduri europene, a anuntat luni premierul Mihai Tudose, precizand ca sunt depuse la Bruxelles acte pentru plati de 5,2 miliarde de euro. "Am fost consecventi si ne-am indeplinit pe anul acesta (...) angajamentul.…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) a anuntat joi ca va acorda primul sau credit in lei catre o companie din Romania, respectiv un imprumut echivalent cu 50 de milioane de euro, care va fi acordat companiei Transgaz, informeaza banca printr-un comunicat de presa.

- Un nou raport publicat miercuri, 13 decembrie, evidentiaza realizarile celor cinci fonduri ale UE de la inceputul perioadei de finantare, in conditiile in care punerea in aplicare a programelor din perioada 2014-2020 a atins in prezent viteza de croaziera.

- Parlamentul European și-a dat, marți, acordul pentru ca Fondul european pentru investiții strategice (EFSI), lansat in perioada Comisiei Juncker, sa fie extins pana la finele lui 2020 și de asemenea anvelopa acestui fond sa fie majorata pana la cel puțin 500 miliarde de euro, informeaza AFP. …

- Parlamentul European și-a dat, marți, acordul pentru ca Fondul european pentru investiții strategice (EFSI), lansat in perioada Comisiei Juncker, sa fie extins pana la finele lui 2020 și de asemenea anvelopa acestui fond sa fie majorata pana la cel puțin 500 miliarde de euro, informeaza AFP. …

- ​Statul marocan a anuntat semnarea a 26 de conventii cu companii producatoare de componente auto, promisiunile fiind ca acestea vor investi in total 1,2 miliarde euro si vor crea peste 11.500 de locuri de munca directe, scrie AFP. In Maroc, la Tanger, se afla cea mai mare uzina auto din Africa, unde…

- Proiecte de perspectiva in sectorul energetic. Guvernul a decis initierea negocierilor asupra Contractului de finanțare cu Banca Europeana de Investiții pentru interconectarea electrica intre Moldova si Romania.

- Traficul de droguri reprezinta cea mai mare piata ilegala din Uniunea Europeana, generand in fiecare an venituri de 24 de miliarde de euro, releva un raport facut public miercuri de agentia europeana de politie Europol, transmite dpa. Peste o treime din gruparile de crima organizata sunt implicate…

- Moldova va beneficia de suportul BEI pentru asigurarea interconectarii electrice cu Romania. Cabinetul de miniștri a aprobat astazi inițierea negocierilor privind proiectul Contractului de finanțare intre Republica Moldova și Banca Europeana de Investiții (BEI) privind interconectarea

- Banca Europeana de Investiții urmeaza sa acorde Republicii Moldova un imprumut in valoare totala de 80 milioane de euro, pentru construcția unei stații back-to-back in Vulcanești și a unei linii de transport de 400 kV intre Vulcanești și Chișinau, precum și pentru extinderea stațiilor de transformare…

- Guvernul Moldovei va solicita Bancii Europene de Investiții (BEI) sa prelungeasca termenul final pentru alocarea resurselor financiare din creditul de 75 de milioane de euro pentru reabilitarea drumurilor. Astfel, Guvernul a aprobat semnarea Amendamentului nr. 2 la Contractul de finanțare dintre Republica…

- Comisia parlamentara Economie, Buget și Finanțe a organizat, astazi, dezbateri publice pe marginea subiectului privind Bugetul de stat pentru anul 2018, transmite CURENTUL. La ședința au participat membrii Comisiei, reprezentanți ai Guvernului, ai autoritaților publice locale, experți, asociații…

- Fermierii romani vor putea beneficia de credite de investiții și de dezvoltare in condiții avantajoase, in baza unui instrument de finanțare cu partajarea riscului, in valoare de 126 de milioane de euro, derulat prin Fondul European de Investiții (FEI), Romania fiind a cincea țara din Uniunea Europeana…

- Luni, Peter Szijjarto se va intalni la Budapesta cu premierul chinez Li Keqiang, in timpul summitului "16+1" China - Europa Centrala si de Est, la care participa peste 1.000 de oameni de afaceri.Potrivit datelor prezentate de catre guvernul ungar aferente primelor opt luni din 2017, exporturile…