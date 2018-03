Stiri pe aceeasi tema

- Compania austriaca OMV vrea sa investeasca in urmatorii sapte ani un miliard de euro in cele trei rafinarii ale grupului - Schwechat, Burghausen si Petrobrazi, in perspectiva intentiei de a dubla capacitatea de rafinare pe termen lung, potrivit Agerpres, care citeaza dintr-un comunicat al OMV referitor…

- Grupul austriac OMV intentioneaza sa isi majoreze profitul operational cu 70% in urmatorii opt ani, cu ajutorul preluarilor internationale, extinderii activitatilor de rafinare si prin noi reduceri ale cheltuielilor, transmite Reuters. OMV vrea sa obtina un profit inainte de dobanzi si taxe, excluzand…

- Ca tendinta, grupul austriac se bazeaza pe cresterea cereii de gaze naturale la nivel european, mai ales in contextul tranzitiei de la carbuni spre tehnologii mai curate in productia de energie. "In acest context, scopul OMV este de a deveni un jucator important din Nord-Vestul pana in Sud-Estul Europei.…

- Rainer Seele, CEO-ul OMV, actionarul majoritar al OMV Petrom, unicul producator local de petrol si gaze, spune ca grupul austriac are un buget de achizitii de 10 miliarde de euro pana in 2025. "Vom avea un buget de investitii anual de circa 2-2,5 miliarde de euro in perioada 2018-2025. Este…

- Schimbul prin care principalele companii de utilitati din Germania vor imparti activele furnizorului de energie Innogy ar putea face sectorul mai competitiv, a afirmat luni ministrul Economiei, Brigitte Zypries, semnaland sprijinul autoritatilor de la Berlin pentru aceasta tranzactie, transmite Reuters,…

- Numarul locurilor de munca vacante in Germania a atins un nivel record in trimestrul patru din 2017, se arata intr-un raport publicat de Institutul pentru cercetarea fortei de munca (IAB), transmite Reuters. În ultimul trimestru din 2017, existau 1,18 milioane locuri de muncă neocupate la…

- Membrii Partidului Social Democrat din Germania (SPD, centru-stanga) au votat in favoarea coalitiei cu conservatorii cancelarului Angela Merkel, a anuntat duminica dimineata postul de televiziune ZDF citat de Reuters.Citește și: Soferii de pe bancheta din spate conduc Polonia, Romania si Republica…

- Prim-ministrul ungar, Viktor Orban, a declarat vineri ca partidele de opozitie s-ar putea coaliza pentru a incerca sa inlature de la putere partidul sau, Fidesz, in cadrul alegerilor din 8 aprilie. Astfel, spune Orban, Ungaria se va transforma intr-un refugiu pentru migranti. Declaratiile vin dupa ce…

- Atacul este analizat de institutiile de securitate din Germania, care actioneaza pentru strangerea de informatii privind obiectivele si identitatea hackerilor, potrivit unor surse. Miercuri au aparut informatii ca hackeri avand legaturi cu Rusia, acuzati pentru o serie de atacuri cibernetice…

- "Pentru Austria, acesta este un proiect pozitiv", a declarat Kurz, dupa o intalnire cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, la Moscova. Rusia livreaza gaze naturale Germaniei printr-o serie de conducte amplasate in Marea Baltica, denumite Nord Stream. In 2015, Gazprom si un grup de companii…

- Norvegia, un stat cu putin peste 5 milioane de locuitori si cu un PIB de 370,6 miliarde de dolari, se mentine pe primul loc la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, depasind cele mai puternice natiuni din punct de vedere economic si sportiv, Statele Unite, Germania si Canada. Norvegia…

- Cererea de carburanti s-a majorat semnificativ anul trecut, cu 6,7%, ca urmare a cresterii economice a Romaniei si suplimentarii parcului auto al tarii cu 630.000 de masini, a declarat, miercuri, Mariana Gheorghe, CEO al OMV Petrom, intr-o conferinta de presa. "Cel mai important factor a fost…

- Mai precis, Grupul OMV Petrom a realizat un profit in anul care tocmai a trecut de 2,491 miliarde de lei, in crestere cu 139% fata de anul 2016, cand compania a realizat un profit de 1,043 de miliarde de lei, scrie capital.ro. "In 2017, rezultatul din exploatare CCA excluzand elementele speciale aproape…

- ExxonMobil si OMV Petrom vor extrage 6 miliarde de metri cubi de gaze pe an din blocul Neptun din Marea Neagra, din 2020-2021, iar Romania va produce in total 18-20 de miliarde de metri cubi de gaze, daca vor fi dezvoltate toate proiectele din Marea Neagra.

- Autoritațile din SUA investigheaza grupul german Daimler, proprietarul marcilor Mercedes și Smart, in privința unui software care ar fi ajutat compania sa treaca testele de emisii, scrie Reuters , care citeaza ziarul german Bild am Sonntag. Investigația vine dupa ce grupul german Volkswagen au recunoscut…

- Ministrul de Finante din landul Bavaria, Markus Soeder, a respins miercuri orice proiect de expansiune a zonei euro care sa includa Romania si Bulgaria, si a afirmat ca partidul sau conservator, Uniunea Crestin-Sociala (CSU), se opune eurobondurilor si crearii unui post de ministru european de Finante,…

- Sigmar Gabriel a promis kosovarilor ca ii va ajuta pentru a obtine recunoasterea independentei si din partea statelor UE care inca nu au recunoscut-o. Romania a refuzat sa recunoasca independeța fostei regiuni srarbești. Considerat leaganul statului sarb, Kosovo a suferit intr-un interval istoric…

- Serbia va trebui sa accepte independenta Kosovo pentru a putea adera la Uniunea Europeana, a declarat miercuri seara la Pristina ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, care a promis totodata kosovarilor ca ii va ajuta pentru a obtine recunoasterea independentei si din partea statelor UE care…

- Grupul american Ford a solicitat obtinerea unei licente bancare in Germania, pentru a se asigura ca isi va putea finanta in continuare afacerile in Europa dupa ce Marea Britanie va iesi din Uniunea Europeana, a relatat o publicatie germana, transmite Reuters, conform news.ro.Cererea a fost…

- „Exista, intr-adevar, o anumita diferențiere pe anumite poziții fundamentale ale Uniunii Europene (UE), in care țarile din Europa Centrala și de Est, cum e Polonia, au opinii diferite. Una din aceste teme, pe care o știm cu toții, este problema imigranților și a cotelor pentru primirea de imigranți.…

- Romania va face parte din planul de 11 miliarde de euro al Daimler prin care grupul german planuieste sa „electrizeze“ intreaga sa gama de autoturisme. Fabrica de cutii de viteze din Sebes este pe aceeasi harta cu uzinele din Germania, Polonia, Ungaria, Statele Unite, Africa de Sud sau Asia.

- CTP, cel mai mare dezvoltator si administrator pe termen lung de parcuri industriale si logistice premium din Romania si Europa Centrala si de Est, si DSV, companie aflata pe locul cinci la nivel mondial pe piata de transport si logistica, au incheiat un acord pentru inchirierea a aproximativ 40.000…

- BUCURESTI, 6 feb — Sputnik, Georgiana Arsene. Acuzatii terifiante privind boicotarea accesului afaceristilor români pe pietele din Rusia! Directorul comercial al firmei de mobila SIMEX, Gabriel Antoniu Lavrincik prezinta fapte de o gravitate extrema, lucruri despre care presa economica…

- Compania britanica Vodafone confirma ca se afla in stadiul preliminar al discutiilor cu Liberty Global privind achizitionarea unor active din Europa continentala detinute de aceasta companie. Nu sunt negocieri privind o combinare a celor doua firme, a anuntat compania britanica, raspunzand…

- Proiectul gazoductului Nord Stream 2 a mai depasit un obstacol dupa ce compania responsabila de acest proiect a primit autorizatia necesara pentru constructia si operarea conductei in apele teritoriale ale Germaniei, precum si in zona de coasta din jurul orasului Lubmin, a anuntat miercuri operatorul…

- BERD, care si-a suspendat activitatile in Rusia dupa impunerea sanctiunilor occidentale in 2014, iese gradual de pe piata rusa. Anul acesta, BERD va inchide cinci dintre cele sapte birouri din Rusia, au declarat recent pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Sovcombank…

- Cota de piata a Gazprom pe piata europeana a gazelor, unde genereaza majoritatea veniturilor sale, a crescut anul trecut la nivelul record de peste 35%, de la aproximativ 33% in 2016, a afirmat marti presedintele companiei ruse, Viktor Zubkov, la o conferinta pe teme energetice care se desfasoara la…

- Politia Capitalei solicita sprijin in vederea depistarii unui barbat care, in cursul lunii august 2017, a plecat de la domiciliul din sectorul 3 cu destinatia Germania, pentru a munci in strainatate si nu a mai putut fi contactat telefonic si nici nu a revenit pana in prezent. Potrivit Politiei Capitalei,…

- Dupa ce a cucerit Ungaria și Cehia, reușind sa se situeze printre primele cinci branduri, una dintre cele mai importante companii din Germania iși face intrarea in țara noastra.Gigantul nu vrea sa dea nicio șansa concurenței de pe piața romaneasca. Conform Bugetul.ro, firma a facut deja demersuri…

- Rock Star Construct, sub care opereaza brandul Piatra Online, a incheiat 2017 cu afaceri de 24 mil. lei (aprox. 5,3 mil. euro) in crestere cu peste 7% fata de 2016, pentru anul in curs planurile companiei vizeaza continuarea investitiilor in dezvoltare precum si consolidarea brandului. „In…

- CEO-ul OMV vorbeste, intr-un interviu acordat Hotnews.ro, despre orizonul proiectului Neptun, de la Marea Neagra, dezvoltat de Petrom si Exxon, dar si care ar putea fi liniile strategiei de piata a Petrom. Nu in ultimul rand, seful OMV aduce lamuriri si cu privire la relatia companiei romanesti cu Gazprom.

- Romania se afla pe primul loc in Europa Centrala si de Est in ceea ce priveste numarul de acte normative adoptate anul trecut, iar aproape jumatate dintre acestea au impact direct sau semnificativ asupra IMM-urilor, a declarat, marti, Florin Jianu, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderi…

- Grupul francez Carrefour a anuntat achizitionarea unei participatii de 17% la retailerul online de moda Showroomprive.com, cu suma de 79 de milioane de euro, de la retailerul de mobilier Conforama, potrivit Reuters.

- Grupul german de utilitati E.ON, prezent si pe piata din Romania, a anuntat luni ca isi va vinde restul actiunilor pe care le mai detine la Uniper, fosta sa divizie de productie de energie pe baza de combustibili fosili, catre grupul finlandez Fortum Oyi, informeaza Reuters.

- Firma vasluiana a achizitionat pe bursa peste 60% din volumul gazelor tranzactionate. Societatea furnizeaza gaze in aproape toate judetele tarii, avand printre clienti in portofoliu clienti cu greutate – universitati, spitale, aeroporturi etc. Adrian Tighici, directorul Gaz Est Vaslui, a precizat ca,…

- In 2017 ponderea vanzarilor de masini electrice si hibride a fost in Norvegia de 52% din totalul masinilor noi vandute, scrie Reuters. Norvegia este in fata tuturor tarilor in ceea ce priveste ponderea masinilor electrice in parcul auto total, iar asta se datoreaza si faptului ca exista subventii generoase,…

- Romania a fost, in anul 2016, principalul furnizor de clapari de ski pentru celelalte state UE, 27% din claparii de schi exportati intracomunitar provenind din Romania, arata datele publicate vineri de Eurostat. Danemarca a furnizat 68% din brazii de Craciun pentru statele membre UE, in timp…

- Danemarca a furnizat 68% din brazii de Craciun pentru statele membre UE, in timp ce 36% din lumanarile de Craciun au venit din Polonia, conform Agerpres. Germania a fost principalul furnizor de bomboane de ciocolata si trenulete de jucarie, in timp ce Franta a fost principalul furnizor de vin si curcani.…

- P3, unul dintre cei mai mari dezvoltatori de spatii logistice din Romania, a anuntat miercuri dupa-amiaza achizitia a peste 17 hectare de teren langa parcul P3 Bucharest, cu intentia de a dezvolta parcul pana la 500.000 m2 in urmatorii doi ani. Cererea in crestere de spatii logistice,…

- OMV va discuta cu partenerul american Exxon despre proiectul "Neptun" din Marea Neagra, pentru ca in 2018 sa se ia decizia finala de investitie, iar acest lucru este inclus in calendar, a declarat miercuri directorul general al OMV, Rainer Seele, la o intalnire cu jurnalistii, transmite APA.…

- Potrivit unui comunicat al Enterprise Investors, cumparatorul este Xella Group, unul dintre cei mai importanti producatori mondiali de materiale de constructii pentru zidarie din domeniul betonului celular autoclavizat (BCA) si domenii conexe. Tranzactia este conditionata de obtinerea aprobarii…

- Grupul chinez CEFC si compania est-europeana Penta Investments au avansat o oferta comuna pentru preluarea Central European Media Enterprises (CME), compania mama a Pro TV, in timp ce fondul PPF s-a retras din cursa, au declarat surse citate de Reuters.Central European Media Enterprises face…

- Romania se situeaza pentru al patrulea an consecutiv pe primul loc in topul regional al modificarilor legislative, cu peste un sfert din totalul de legi adoptate intre 1 august 2016 – 1 august 2017 in sase tari din Europa Centrala si de Est (ECE). Mai mult, tara noastra inregistreaza de departe…

- CEZ AS, cel mai mare producator de energie din statele foste comuniste din Uniunea Europeana, a primit aprobarea Comisiei antimonopol din Bulgaria pentru a-si vinde termocentrala din Varna companiei bulgare Sigda, transmite Reuters. CEZ, care isi vinde toate activele din Bulgaria, a acceptat luna…