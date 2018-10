Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul de la Viena a votat miercuri favorabil proiectul de lege in virtutea caruia alocatiile acordate copiilor lucratorilor straini care nu traiesc impreuna cu parintii lor in Austria vor fi ajustate in functie de costul vietii din tarile lor de origine, in cazul copiilor cu parinti romani aceasta…

- Ministerul Sanatatii precizeaza, referitor la cazul unei fetite care necesita un transplant pulmonar in regim de urgenta, ca, in situatia in care exista un accept prezumtiv al unei clinici din Italia, Ministerul Sanatatii va relua discutiile cu autoritatile din Italia in scopul incheierii unui acord…

- Romania ocupa locul 52 din 140 in clasamentul competitivitații globale realizat de World Economic Forum, nivel menținut și cu un an in urma. ​Scorul general obtinut de Romania este de 63,5 puncte din 100, punctajul obținut plasandu-ne dupa Bulgaria (locul 51), Cehia (locul 29), Estonia (32), Slovenia…

- AAA Auto, unul din cele mai importante lanturi de distribuitori de masini second-hand din Europa Centrala si de Est, intentioneaza sa revina pe piata din Romania in 2020 si sa-si extinda operatiunile din Polonia anul viitor, informeaza Radio Praga. Compania ceha a iesit de pe ambele piete in 2009,…

- În urma perchezițiilor efectuate ieri de catre polițiștii clujeni, împreuna cu inspectorii fiscali germani, au fost identificați 35 de suspecți. Aceștia au fost audiați de catre organele de poliție, fiind cercetați pentru savârșirea infracțiunilor de evaziune fiscala sub forma…

- “Absenta”, serialul thriller apreciat de critici, revine in 2019 la televiziunile AXN din Europa Centrala (Polonia, Romania, Ungaria, Bulgaria, Cehia, Slovacia, Slovenia, Macedonia, Muntenegru, Serbia, Moldova, Bosnia Hertegoniva). Filmarile pentru cel de-al doilea sezon sunt in desfasurare in Sofia,…

- Noua șefi de stat, doi presedinti de parlamente nationale, un premier si un ministru al Afacerilor Externe, alaturi de Jean Claude Juncker, se vor afla luni și marți la București. Eveimentul care-i reunește este Summitul Initiativei celor Trei Mari (3SI), platforma politica ce agrega priecte economice…

