Grupul ArcelorMittal ar putea vinde combinatul de la Galati, la solicitarea Comisiei Europene

- Combinatul siderurgic din Galați ar putea fi vandut de compania ArcelorMittal. Tranzacția ar putea avea loc pentru a compensa preluarea Ilva, cea mai mare otelarie din Europa. Grupul ArcelorMittal vrea sa achizitioneze cel mai mare mare combinat din Europa, dar Uniunea Europeana i-ar putea impune sa…

- Grupul ArcelorMittal incearca sa cumpere cel mai mare combinat din Europa, situat in Italia, dar ar putea fi obligat sa vanda unele unitati detinute in prezent, daca se va stabili ca astfel va avea o pozitie dominanta in UE. In acest sens a fost intocmita o lista care a fost trimisa Comisiei Europene,…

- Primariile din toata țara se pot inregistra de miercuri, 21 martie, iar mai tarziu pot depune cereri de finanțare a punctelor de acces internet – wireless gratuit in spațiile publice, prin intermediul portalului web WiFi4EU , lansat azi de Comisia Europeana. ”Localitațile din toata Europa sunt invitate…

- Potrivit presei internationale, ArcelorMittal intentioneaza sa vanda mai multe unitati din Europa pentru a nu incalca regulile concurentei si cele privind monopolul. Aceasta in conditiile in care, pe 15 martie, ArcelorMittal a depus o oferta de cumparare a celei mai mari otelarii din Europa, Ilva…

- "Exista o lipsa de coordonare atat in cadrul guvernului, intre institutiile care pun in aplicare Agenda digitala, cat si intre guvern si asociatiile, initiativele si partile interesate din mediul IT, fapt care duce la politici digitale nationale slabe si la lipsa unui numitor comun si a unei directii…

- In cel mai recent raport de țara privind evoluția economica a Romaniei, Comisia Europeana critica ferm reducerea contribuției virate Pilonului II, despre care afirma ca a fost „motivata de probleme fiscale pe termen scurt, fara legatura cu performanța buna a fondurilor de pensii private”…

- In cel mai recent raport de tara privind evolutia economica a Romaniei, Comisia Europeana (CE) a criticat reducerea contributiei virate Pilonului II de pensii administrate privat, avertizand ca aceasta masura va pune probleme suplimentare sistemului de pensii, a anuntat luni Asociatia pentru Pensiile…

- CCR a transmis Comisiei Europene ca nu mai doreste sa fie implicata in discutiile privind raportul MCV, o decizie stranie, avand in vedere ca magistratii Ccr au fost laudati in repetate randuri in rapoartele Bruxelles-ului pentru modul in care au sustinut statul de drept. Surse din sistemul judiciar…

- Comisia Europeana se pregateste sa introduca "taxa digitala" pe veniturile realizate in Uniunea Europeana de marile companii americane din sectorul tehnologiei, cum sunt Google, Facebook si Apple, estimarile indicand ca aceasta noua taxa va genera venituri anuale de aproximativ cinci miliarde de euro.…

- Primarul Ploiestiului Adrian Dobre a plecat la Strasbourg si Bruxelles pentru a discuta cu reprezentantii Comisiei Europene asupra posibilitatii de atragere de fonduri europene in mod direct, fara intermediari. De data aceasta noutatatea este reprezentata de faptul ca primarul va discuta direct…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri, proiectul de lege prin care se interzice, incepand cu 1 iulie, introducerea pe piata nationala a pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire, cu maner, urmand ca acestea sa fie interzise si de la comercializare, din prima zi a anului viitor.…

- Reformele au determinat executivul comunitar sa lanseze impotriva Poloniei o procedura fara precedent prin care s-ar putea ajunge inclusiv la sanctiuni, executivul de la Varsovia avertizand insa ca in opinia sa eventuale sanctiuni nu ar face decat sa amplifice sentimentele eurosceptice, transmit…

- Europarlamentarul Daniel Buda considera ca reactia ministrului de Externe Teofor Melescanu la raportul Comisiei Europene este “una lipsita de simtul realitatii” si cere demisia demnitarului. Potrivit unui comunicat al parlamentarului roman, prin afirmațiile sale, Teodor Melescanu “demonstreaza ca nu…

- Emmanuel Macron si Angela Merkel au o ”mare responsabilitate” in relansarea Europei, pusa din nou la incercare de partide populiste si de extrema dreapta in Italia, a declarat prim-vicepresedintele Comisiei Europene (CE) Frans Timmermans, care se intalneste cu seful statului francez marti, relateaza…

- Numai produsele care contin 100% miere trebuie sa poata fi etichetate sub acest nume, iar Comisia Europeana poate garanta acest lucru prin revizuirea legislatiei, a subliniat eurodeputata Daciana Sarbu in plenul Parlamentului European, solicitand sprijin financiar mai consistent pentru apicultori si…

- Guvernul Romaniei trebuie sa trimita Comisiei Europene proiecte de dezvoltare a zonelor miniere. A fost lansat proiectul pilot destinat zonelor carbonifere aflate in tranziție. 4 state membre UE fac parte din acest proiect pilot, fiind vorba de Grecia, Polonia, Slovacia și Germania. Valea Jiului…

- Uniunea Europeana lucreaza la realizarea unei metodologii unitare pentru alimentele cu dublu standard, reglementari care nu exista la aceasta data, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. 'Am avut discutii la Bruxelles si i-am multumit comisarului (Phill…

- Viziunea britanica asupra relatiei sale viitoare cu UE dupa Brexit este "bazata pe o pura iluzie", a afirmat vineri presedintele Consiliului European, Donald Tusk. "Ma bucur ca guvernul britanic pare sa se indrepte catre o pozitie mai detaliata, dar, daca este adevarat ceea ce a aparut in…

- Liderii statelor membre ale Uniunii Europene, reuniti vineri la Bruxelles in cadru informal, au respins propunerea ca presedintele Comisiei Europene sa fie in mod automat unul dintre 'capii de lista' selectionati de catre partidele politice europene pentru alegerile europarlamentare, dar…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca reactia Comisiei Europene privind cererea ministrului Justitiei de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este una fireasca, adaugand ca Tudorel Toader indeparteaza Romania de perspectiva de ridicare a MCV. …

- "Comisia Europeana a adoptat noile BAT-uri (best available techniques - cele mai bune tehnici disponibile n.r) privind limitele de noxe care sunt mult mai restrictive. Conform noilor cerinte, este nevoie de un complex de masuri, atat tehnice, cat si la nivel investitional. Tehnic inseamna masuri…

- Serbia nu a vorbit niciodata impotriva Rusiei si nu o va face. Speram ca altii din Europa vor realiza acest lucru. Am dezvoltat si vom continua sa dezvoltam si sa consolidam legaturile noastre cu Rusia. Cu aceasta ocazie, as dori sa urez succes Rusiei la alegerile prezidentiale. Sper ca aceasta cooperare…

- Premierul Viorica Dancila si presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, au discutat, miercuri, la Bruxelles, despre Justitie si statul de drept in Romania, liderul european exprimandu-si speranta ca sistemul judiciar "nu va fi supus la incercari". "Cateodata putem avea impresia ca…

- Romanii spera ca, pana in 2019, sa fie ridicat Mecanismul de Cooperare si Verificare, pentru ca "nu este normal ca Romania sa preia presedintia (Consiliului Uniunii Europene - n.r.) cu o sanctiune", a declarat, miercuri, la Bruxelles, premierul Viorica Dancila, in conferinta de presa comuna cu presedintele…

- Intr-o scrisoare deschisa adresata secretarului general al CE, Alexander Italianer, organizatia Alter-EU, o coalitie de ONG-uri specializate in combaterea coruptiei, afirma ca ''Barroso nu si-a respectat angajamentul de a nu face lobby in numele (bancii) Goldman Sachs''.Dupa cei zece ani…

- De la 1 ianurie 2019, Romania va interzice comercializarea pungilor din plastic subtire si foarte subtire, cu maner. Proiectul initiat de Guvern, care transpune o directiva europeana, a fost votat in unanimitate de senatori. "Proiectul interzice, incepand cu data de 1 iulie 2018, introducerea…

- Cu o poluare a aerului accentuata si convocata de Comisia Europeana pe 30 ianuarie pentru depasirea limitelor de emisii destinate protejarii sanatatii europenilor, Germania a decis sa reactioneze. Proiectul vizeaza imbunatatirea calitatii aerului si incurajarea conducatorilor auto de a…

- Facebook, Twitter și Google+ au operat o serie de modificari la nivelul clauzelor de furnizare a serviciilor, in urma solicitarilor Comisiei Europene de respectare a normelor UE privind protecția consumatorilor. Cu toate acestea, modificarile publicate joi, 15 februarie, asigura numai…

- Vin critici dure dinspre Bruxelles, dupa ce Comisia Europeana a emis un raport care prevede noi scumpiri si o decelerare a cresterii economice, in Romania. Europarlamentarul Siegfried Muresan sustine ca pentru a remedia destabilizarea economica, Guvernul trebuie sa renunte la toate masurile nesustenabile…

- Comisia Europeana va lansa in luna mai o campanie de testare a produselor alimentare din 16 tari ale Uniunii Europene, pe fondul acuzatiilor privind calitatea inferioara a marfurilor vandute in Europa de Est, anunta Vera Jourova, comisarul UE pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de Gen. “Comisia…

- Schimbarile legislative care vizeaza Justitia din Romania si respectarea statului de drept fac obiectul unei dezbateri organizata miercuri, 7 februarie, in Parlamentul European. "Mersul reformei sistemului judiciar din Romania si amenintarea pe care aceasta ar putea-o reprezenta la adresa…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalnește, miercuri, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Un subiect important pe agenda discuțiilor va fi situatia din Romania referitoare la modificarile aduse cadrului legislativ…

- Reprezentanta CE, dupa declaratiile lui Dragnea: Nu facem comentarii la comentarii Comisia Europeana nu face comentarii despre comentarii, dar urmareste indeaproape procesul parlamentar si modificarile la legile Justitiei, se arata intr-un raspuns al reprezentantei Comisiei Europene, dupa ce Liviu Dragnea…

- Exclusiv pentru Realitatea TV. Comisia Europeana ofera un raspuns transant dupa declaratiile incendiare facute aseara de Liviu Dragnea. Seful PSD a acuzat delegatia Comisiei Europene ca a transmis la Bruxelles informatii false.

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a pledat pentru introducerea unui "salariu social minim" mai intai in zona euro, apoi in toate tarile Uniunii Europene, relateaza AFP. "Cred ca trebuie peste tot in Europa, in toate tarile membre, incepand cu zona euro, un salariu social…

- Presedintele Klaus Iohannis se va deplasa la Bruxelles, pe 31 ianuarie, pentru o intalnire cu Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, anunta Executivul UE. Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului va avea o intalnire si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, unul…

- Presedintele Klaus Iohannis se va deplasa la Bruxelles pe 31 ianuarie, pentru o intalnire cu Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, anunta Executivul Uniunii Europene.Potrivit agendei prezentate de Comisia Europeana, pe 31 ianuarie va avea loc o conferinta de presa comuna a presedintelui…

- Presedintele Klaus Iohannis se va deplasa la Bruxelles pe 31 ianuarie, pentru o intalnire cu Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene. Potrivit agendei prezentate de Comisia Europeana, pe 31 ianuarie va avea loc o conferinta de presa comuna a presedintelui Klaus Iohannis cu Jean-Claude Juncker.…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat joi, in replica la scrisoarea Comisiei Europene (CE) privind modificarile legilor justitiei, ca mesajul de la Bruxelles este „o pripeala“ din partea Comisiei si ca „probabil ca de la Bruxelles se vede diferit“.

- Circa 1000 de salariati ai ArcelorMittal Galati s-au adunat din nou pentru a protesta fata de oferta de marire a salariilor avansata de administratia Combinatului in cadrul negocierilor Contractului Colectiv de Munca aflate in plina desfasurare. Oamenii au inceput protestele de l inceputul anului, dar…

- Comisia Europeana urmeaza sa discute la reuniunea sa de miercuri de la Bruxelles despre „ultimele evolutii privind situatia din Romania”, conform ordinii de zi a sedintei disponibile pe site-ul executivului comunitar.

- Comisia Europeana urmeaza sa discute la reuniunea sa de miercuri, de la Bruxelles, despre “ultimele evolutii privind situatia din Romania”, conform ordinii de zi a sedintei disponibile pe site-ul executivului comunitar. La capitolul “Diverse” pe agenda reuniunii Comisiei este trecuta ...

- directiva UE 2281/2016 pentru aparatele de climatizare si agregatele de racire pentru realizarea confortului Cea mai recenta dintr-o serie de implementari esalonate sub egida Comisiei Europene in vederea cresterii eficientei energetice si reducerii emisiilor de carbon in intreaga Europa, Directiva privind…

- Uniunea Europeana declara razboi ambalajelor din plastic, ca parte a unui plan mai amplu de curatare a mediului european, incercand sa se asigure ca orice astfel de ambalaj va fi reutilizabil sau reciclabil pana in 2030. Mobilizat de decizia Chinei, care a interzis importul de deseuri reciclabile,…

- Protest la combinatul siderurgic galatean. Negocierea contractului colectiv de munca pe 2018 a intrat in impas. Angajatii, reprezentati de sindicate, ar dori o majorare a salariilor cu 20%, in timp ce conducerea ofera o majorare cu 50 de lei. Protestul a avut loc in fata cladirii administrative, la…

- Schimbarea becurilor clasice cu cele LED aduce economii substantiale in factura de energie electrica, chiar si in Romania, unde preturile la energia vanduta consumatorilor casnici sunt printre cele mai mici din Europa. Cat castigati la factura si la ce trebuie sa va uitati. Daca inlocuiti un bec clasic,…

- CEO-ul Enel, Francesco Starace, a participat miercuri, la Bruxelles, la prima intalnire a membrilor platformei europene multipartita la nivel inalt pentru implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabila (ODD) ale ONU, in urma includerii Grupului Enel in aceasta platforma, in octombrie 2017. Potrivit…

- In urma includerii Grupului Enel in platforma europeana multipartita la nivel inalt pentru implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabila (ODD) ale Organizatiei Natiunilor Unite in octombrie anul trecut, CEO-ul Enel, Francesco Starace, a participat ieri la prima intalnire a membrilor platformei ce…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, in aceasta saptamana, la conferința la nivel inalt cu tema „Perspective pentru viitorul nostru – Elaborarea cadrului financiar multianual“, organizata de Comisia Europeana in pregatirea dezbaterii de catre colegiul comisarilor…

- Ungaria este gata sa isi majoreze pana la 1,2% din PIB contributia la bugetul Uniunii Europene, a declarat luni Janos Lazar, sef de cabinet al premierului Ungariei, citat de MTI. "Suntem convinsi ca nu putem avea mai multa Europa cu mai putini bani", a spus ministrul ungar intr-o conferinta de presa…