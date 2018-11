Stiri pe aceeasi tema

- Grupul austriac Erste a extins joi accesul clientilor din Romania la platforma digitala George, disponibila in prezent in Austria, Cehia si Slovacia, unde are peste 3 milioane de utilizatori.Platforma a fost proiectata de hub-ul de la Viena al Erste Group, cu aportul mai multor IT-iști romani. George…

- AAA Auto, unul din cele mai importante lanturi de distribuitori de masini second-hand din Europa Centrala si de Est, intentioneaza sa revina pe piata din Romania in 2020 si sa-si extinda operatiunile din Polonia anul viitor, informeaza Radio Praga. Compania ceha a iesit de pe ambele piete in 2009,…

- În urma perchezițiilor efectuate ieri de catre polițiștii clujeni, împreuna cu inspectorii fiscali germani, au fost identificați 35 de suspecți. Aceștia au fost audiați de catre organele de poliție, fiind cercetați pentru savârșirea infracțiunilor de evaziune fiscala sub forma…

- Romanii sunt un popor fascinant. Cand in tari din regiune incepeau sa incolteasca curente nationaliste si eurosceptice, ei isi alegeau un presedinte dintr-o minoritate etnica. Acum, cand in Ungaria, Polonia, Cehia si Slovacia opinia publica devine din ce in ce mai eurofoba, in Romania creste cota de…

- Liderii celor 12 state care fac parte din Inițiativa celor Trei Mari se reunesc luni și marți la București pentru a discuta probleme legate de dezvoltarea economica a statelor din regiunea Europei Centrale si de Sud-Est. Inceputa in urma cu trei ani, Initiativa celor Trei Mari a pornit ca un proiect…

- In ceea ce priveste pretul mediu in orele de varf (9:00 - 22:00), acesta s-a majorat cu 80% fata de inceputul lunii, de la 184 de lei pe MWh, la 329 lei pe MWh.Pretul a fost in crestere continua in luna august, pe fondul productiei scazute de energie din surse regenerabile, cu exceptia…

- Polonia si-a propus sa devina un hub energetic in Europa Centrala si de Est, a declarat marti presedintele polonez Andrzej Duda, cu ocazia unei vizite de stat in Australia si Noua Zeelanda, informeaza PAP. Andrzej Duda a subliniat ca Polonia lucreaza in prezent la diversificarea surselor de…

- Reprezentanții magazinului Diego din Alba Iulia au acceptat invitația site-ului www.proalba.ro și ne vorbesc despre soluțiile pe care le ofera in materie de amenajari și reamenajari. Raportul excelent dintre raport și calitate, promoțiile lunare, gama diversificata de produse, consultanța și fidelizarea…