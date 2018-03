Stiri pe aceeasi tema

- Vreme de primavara astazi la Constanta. Locuitorii care au iesit de dimineata la plimbare s au putut bucura de razele timide ale soarelui. Se pare ca iarna a plecat de la malul Marii Negre iar primavara se instaleaza usor usor.Potrivit meteorologilor, in Dobrogea, vremea va intra intr un proces de incalzire.…

- Un sistem MIM-23 Hawk declanșeaza o racheta deasupra Marii Negre in zona de antrenament a unitații militare Capu Midia, 19 iulie 2017.(FOTO: Armata S.U.A., Nicholas Vidro, Detașamentul 7 al Mobile Public Affairs) O mie de soldați NATO au descins vara trecuta in baza militara UM 01853 Capu Midia, situata…

- Plaja de la Capu Midia va fi luni, 12 martie, scena de desfasurare a secventelor de desant amfibiu si de lupta impotriva unor grupari paramilitare ostile, conform scenariului tactic al Exercitiului multinational Spring Storm 18, condus de Componenta Operationala a Fortelor Navale. Infanteristii marini…

- Peste 1.700 de militari romani si straini participa, incepind de luni, timp de 10 zile, la Spring Storm 18, unul dintre cele mai mari exercitii multinationale, organizat de Fortele Navale Romane, pe teritoriul Dobrogei si in apele internationale ale Marii Negre. Potrivit Statului Major al Fortelor Navale,…

- Peste 1.700 de militari romani si straini participa, incepand de astazi pana pe 15 martie, la unul dintre cele mai mari exercitii multinationale, organizat de Fortele Navale Romane, pe teritoriul Dobrogei si in apele internationale ale Marii Negre.Exercitiul Spring Storm 18 are la baza un concept unic…

- Un grav accident rutier a avut loc, ieri dupa amiaza, la iesirea din Movilita, judetul Constanta. Potrivit informatiilor primite, la telefonul de urgenta 112, trei persoane, printre care doi copii, au fost ranite, unul dintre ei fiind in stare foarte grava.La locul interventiei s au deplasat mai multe…

- Dan Petrescu are o soție superba . La cei 40 de ani ai sai, Adriana Petrescu este una dintre cele mai senzuale vedete din showbiz-ul romanesc. Iata cum s-a fotografiat soția lui Dan Petrescu la plaja. Adriana Petrescu, soția fostului fotbalist Dan Petrescu, s-a fotografiat pe o plaja din Dubai și a…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua avertizare cod portocaliu pentru intervalul 1 martie, ora 23.00 – 4 martie, ora 10.00. Fenomene vizate: precipitații mixte și polei, ninsori moderate cantitativ și strat consistent de zapada, intensificari ale vantului. In intervalul menționat, temporar…

- Marea iși arata furia, zilele acestea, ațațata de vantul puternic ce vine din larg. Singurul care pare ca ii ține piept cand iși arunca amenințator inspaimantatoarele valuri la mal este Cazinoul din Constanța. O cladire imbatranita de vreme și de nepasarea autoritaților și care, in anul Centenarului…

- Aceasta brosura a fost editata pentru a constientiza si intelege ca MAREA UNIRE din 1918 a fost si ramane pagina sublima a Istoriei Romanesti, fapta istorica a intregii natiuni romane . CENTENARUL (Romania 100 – 1918-2018) incepe din anul 2013.In conformitate cu prevederile Tratatului de pace de la…

- Show-ul “Ie, Romanie” incepe joi, 1 martie, și vineri, 2 martie, de la ora 21.15, la Antena 1 și va debuta ca o aventura rurala, al carei scop este acela de a descoperi fete frumoase și harnice și oameni talentați din cele noua regiuni istorice ale Romaniei: Maramureș, Bucovina, Transilvania, Oltenia,…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța cod portocaliu incepand de luni, 26 februarie, ora 03.00, pana joi, 1 martie, ora 10.00. In acest interval se anunța temperaturi foarte scazute, atat noaptea, cat și ziua, zonele afectate fiind județele din Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia…

- Copil de 5 ani, blocat in casa, la Constanta. Vecinii au fost alertati de tipetele micutului și au cerut ajutorul pompierilor. Miercuri dimineața, un apel la 112 a anunțat ca un copil de 5 ani este blocat intr-un un imobil de pe strada Soveja, din Constanța, potrivit Observator.ro. Vecinii au fost cei…

- Pe parcursul discuțiilor, cei doi oficiali au abordat subiecte legate de situația de securitate din regiunea Marii Negre și prioritațile aliate pentru viitorul Summit NATO. In acest context, ministrul Mihai Fifor a evidențiat ca recentele evoluții de securitate din aceasta zona intaresc nevoia consolidarii…

- Marele antropolog elvetian Eugene Pittard, autor al revolutionarei opere "Le Races et lrsquo;Histoireldquo; 1924 , a fost indragostit de Romania, tara in care a petrecut mult timp si careia i a dedicat una dintre cartile sale, scriind cuvintele: "Poporului roman, pe care, in timpul lungilor mele campanii…

- Analistii financiari certificati (Certified Financial Analists - CFA) se asteapta ca in acest an cursul sa treaca pragul de 4,7 lei/euro, indicele ROBOR la 3 luni sa urce spre 3% si ca inflatia in urmatoarele 12 luni sa creasca la 3,7%, arata un sondaj publicat luni de CFA Romania. „In…

- Poet, evocator in versuri baladesti, de inspiratie folclorica, al vietii marinarilor, George Dan s a nascut pe 10 februarie 1916 in satucul Cadievu din judetul Caliacra, "o localitate de tatari si turci din Dobrogea, aceasta poarta a Orientului si fereastra a Marii Negre" cum avea sa si descrie el insusi…

- Cea de-a doua ediție a celui mai mare festival pe plaja din Romania, NEVERSEA, va avea loc in perioada 5-8 iulie 2018, in Constanța. Povestea NEVERSEA continua și in 2018 cu experiențe unice, artiști in premiera in Romania și cu cei mai frumoși fani care, incepand din acest an, vor vedea de pe plaja…

- Participantii la Neversea 2017 au cheltuit 20 de milioane de euro pentru cazari, transport sau distractie. Festivalul continua si in acest an in Constanta, iar primele 5.000 de abonamente vor fi puse in vanzare incepand din 7 februarie. Cea de-a doua editie a celui mai mare festival de…

- Despagubirile totale pe care Chevron trebuie sa le plateasca Romaniei se ridica la 97,2 milioane de dolari, potrivit casei de avocatura Zamfirescu Racoti & Partners, care a reprezentat Agenția Naționala pentru Resurse Minerale (ANRM) in procesul cu gigantul american de la Camera Internaționala de Comerț…

- Departamentul american al Apararii a prezentat o inregistrare video care surprinde apropierea periculoasa a unui avion de vanatoare rus de o aeronava americana de recunoastere, in spatiul aerian international al Marii Negre. „Pe 29 ianuarie 2018, un avion american de tip EP-3 Aries care zbura…

- Doua grupari navale NATO, alcatuite din sapte nave de lupta, vor face o escala de cateva zile in portul Constanta, in perioada 1-4 februarie. Din partea Fortelor Navale Romane, la activitatile celor doua grupari navale din Marea Neagra, participa fregata Regele Ferdinand si dragorul maritim Lupu Dinescu.…

- Descoperire macabra in aceasta dimineata in zona digului de pe plaja Modern din Constanta. Din primele informatii un cadavru a fost observat plutind pe apa. La fata locului intervin pompierii de la ISU Dobrogea. Trupul victimei va fi preluat de Morga Cimitirului Constanta pentru efectuarea necropsiei.…

- Gruparea navala permanenta NATO din care fac parte fregata Regele Ferdinand, desfasoara in perioada 30 ianuarie-17 februarie activitati specifice de supraveghere a traficului maritim in bazinul Marii Negre

- Aeronava de recunoaștere a survolat ore in șir de-a lungul coastelor sudice și sud-vestestice ale Crimeei anexate, deasupra apelor internaționale ale Marii Negre. Aeronava de recunoaștere radioelectronica cu raza lunga de acțiune a Forțelor Aeriene ale SUA EP-3E Aries II a efectuat luni, 29 ianuarie,…

- Thomas Spratt 1811 1888 s a nascut in familia comandantului de nava James Spratt, evidentiat in victoria de la Trafalgar impotriva flotei lui Napoleon I 1805 . Fiul intra si el in marina in 1827, ajungand comandant in 1849. In 1842 el a realizat cercetari stiintifice Anatolia otomana, iar in 1852 in…

- Loredana, vacanța intr-o vila de lux inspirata de satele omaneze. Artista a petrecut una din cele mai speciale vacanțe de pana acum, alegand unul din cele mai admirate și premiate resorturi eco din lume. Alaturi de fiica ei, Elena, artista s-a bucurat de cinci zile de relaxare și experiențe de neuitat…

- Meteorologii anunța ca in intervalul 20 ianuarie, ora 15 – 21 ianuarie, ora 06 se vor fi precipitații sub forma de ploaie, lapovița și ninsoare cu vant moderat in Muntenia și Dobrogea. In...

- In weekend, Romania va fi afectata de un ciclon de origine mediteraneana care va aduce precipitatii si sub forma de ninsoare, chiar in weekendul in care sunt anuntate proteste de mare amploare in toata tara, cat si in diaspora. "Va fi maine (sambata - n.red.) in partea de sud, est si centru.…

- Serviciile de securitate bosniace verifica in prezent informatiile din presa privind crearea unei grupari paramilitare proruse, ce ar fi fost constituita cu acceptul liderului sarbilor din Bosnia, Milorad Dodik, a indicat joi o sursa din politia de la Sarajevo, transmite AFP. ''Agentia de ancheta…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis coduri PORTOCALIU si GALBEN, de ninsori masive si viscol, pentru judetul Neamt. CODUL PORTOCALIU este valabil in intervalul 18 ianuarie, ora 1:00 – 18 ianuarie, ora 17:00, fiind vizate județele Iași, Vaslui, Vrancea, Galați, Tulcea și zona joasa a…

- Un avion de pasageri a iesit de pe pista si a ramas blocat in noroi, sambata noaptea, dupa aterizarea pe aeroportul international din orasul Trabzon, situat in nordul Turciei, transmit DPA si Anadolu, citate de Agerpres. Imaginile publicate de Anadolu arata eforturile autoritatilor…

- Vantul puternic si zapada ingreuneaza traficul rutier Foto: Arhiva. Vântul puternic si zapada care a cazut în ultimele ore, chiar daca nu în cantitati însemnate, produc primele probleme în traficul din Dobrogea. Centrul INFOTRAFIC al Politiei Române transmite…

- Unsprezece persoane si-au pierdut viata in urma unei lupte cu arme la periferia statiunii mexicane de pe litoralul din Acapulco intre membrii din politia comunitara auto-numita si locuitorii orasului, relateaza Reuters.

- Agenția Naționala de Meteorologie a dat publicitații prognoza meteo pentru perioada 1-14 ianuarie, pe regiuni geografice. PROGNOZA METEO MUNTENIA Temperaturile medii diurne se vor încadra de la 11 grade în prima zi pâna la 6...8 grade în intervalul 2 - 6 ianuarie. În…

- Intalnirea dintre protestatari și Mihai Tudose a starnit furia unora dintre manifestanții din Piața Victoriei. Alianța Strada ii critica dur pe membrii grupurilor civice care au stabilit intrevederea de miercuri cu premierul."In legatura cu intalnirea solicitata de un numar de grupari civice…

- In ceea ce priveste cursul de schimb euro/leu, peste 90% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni. Astfel, valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de sase luni este de 4,6891 (in crestere cu 470 pips fata de valoarea inregistrata in exercitiul anterior),…

- Primaria Pitesti va organiza un spectacol in noaptea de revelion. Astfel, Sore si Vunk vor concerta la Pitesti in noaptea dintre ani. Ultima actualizare: Miercuri, 20 Decembrie 2017 11:09

- Trupul unei creaturi ciudate a fost adus de valuri pe o plaja din Queensland, iar expertii nu stiu din ce specie face parte. Animalul bizar seamana cu un rechin, au titrat jurnalistii de la Daily Mail. Imaginile au facut inconjurul lumii, iar unii dintre oameni il vad ca pe un semn al apocalipsei.

- Meteorologii anunța ca vor fi ninsori, lapovița și intensificari ale vantului pana luni, la ora 15:00. Zonele vizate sunt cele montate, sudul, estul și sud-estul țarii. Astfel, pana luni, 18 decembrie, la ora 15, va ninge in general moderat cantitativ in Carpații Meridionali și de Curbura…

- Nu este deloc o figura de stil atunci cand vorbim despre Dobrogea ca despre o "Dacie in miniatura". Aici s au stabilit, dupa 1878, romani din toate teritoriile romanesti, dar, in primul rand, din zona Sibiului, Brasovului, din Basarabia, din Arges etc. Acestia au adus cu ei nu doar prezenta colonizatoare,…

- KMG International vrea sa continue dezvoltarea regionala, in Bulgaria, Republica Moldova, Romania si Georgia, iar tinta pe urmatorii patru ani este o cota de 25% pe piata romaneasca si de 12% in Bulgaria, un element important in sustinerea cresterii fiind programele de investitii derulate la rafinaria…