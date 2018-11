Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea Stat Islamic (SI) a revendicat responsabilitatea pentru cinci atacuri ce au avut loc intr-o zona pe care organizatia o numeste ''Statul Africa de Vest'', atacuri soldate saptamana trecuta cu 118 victime, relateaza vineri agentia Reuters.

- Premierul francez, Edouard Philippe, si primarita Parisului, Anne Hidalgo, au condus ceremoniile de comemorare, marti, a atentatelor coordonate de gruparea Stat Islamic la Paris in noiembrie 2015, soldate cu 130 de morti, relateaza agentia Reuters. In fata Teatrului Bataclan, unde au fost…

- Coletul suspect care a determinat vineri evacuarea sediului Ministerului grec de Externe s-a dovedit a fi inofensiv, fiind vorba cel mai probabil de o farsa, relateaza Reuters. Pachetul, adresat vicepremierului Yiannis Dragasakis, continea de fapt un tensiometru electronic, au precizat surse citate…

- Un cutremur puternic, cu magnitudinea de cel putin 6,4, a afectat vestul Greciei vineri dimineata, conform agentiilor de monitorizare a cutremurelor, cauzand pagube mici, dar nu si victime, scrie Reuters.

- Asasinarea jurnalistei bulgare Viktoria Marinova - cel de-al treilea reprezentant al mass-media din Uniunea Europeana asasinat in decurs de un an - a provocat un val de indignare in Europa, Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) cerand ''o ancheta completa si riguroasa''…

- Reteaua terorista sunnita Stat Islamic a revendicat atacul armat produs sambata la o parada militara desfasurata in orasul iranian Ahvaz, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro preluat de mediafax.Citește și: Hotarare INCENDIARA in CEx - Social - democrații, DECIZIE CRUCIALA privind guvernul…

- Organizatia agentiilor nationale antidoping (iNADO) a solicitat Agentiei Mondiale Antidoping (AMA/WADA) sa nu ridice sanctiunile dictate impotriva Rusiei, cu ocazia sedintei comitetului executiv, programata joi, considerand ca autoritatile de la Moscova "nu si-au indeplinit obligatiile" asumate, informeaza…

- Presedintele Liberiei, fostul mare fotbalist George Weah, a avut o aparitie surprinzatoare marti in echipa nationala, la aproape 52 de ani, in meciul amical castigat de Nigeria cu scorul de 2-1, la Monrovia, relateaza Reuters. Liberia perfectase acest meci amical pentru a retrage celebrul tricou cu…