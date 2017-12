Gruparea Stat Islamic a revendicat atacul de miercuri de la un centru comercial din Sankt Petersburg (Amaq)

Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea terorista Stat Islamic a revendicat atacul de miercuri, dintr-un supermarket din Sankt Petersburg, soldat cu ranirea a 13 persoane, conform unui comunicat difuzat de organul sau de propaganda Amaq, potrivit Hotnews. Presedintele rus Vladimir Putin afirmase, joi, ca atacul este ...

- Gruparea jihadista Stat Islamic (SI) a revendicat atacul soldat cu 13 raniti, miercuri, intr-un supermarket din Sankt Petersburg, in Rusia, conform unui comunicat difuzat de organul sau de propaganda...

- Vladimir Putin a ordonat joi ”lichidarea pe loc” a autorilor unor atentate care pun in pericol fortele de ordine, in urma unui ”act terorist” la Sankt Petersburg, intr-un context de amenintare legata de intoarcerea in tara a jihadistilor plecati sa lupte in Siria, relateaza AFP.Explozia unei…

- Explozia dintr un supermarket miercuri in Sankt Petersburg, care a facut 13 raniti, a fost provocata de o bomba artizanala lasata in zona de depozitare a bagajelor, a anuntat Comitetul national antiterorist, informeaza joi AFP, preluat de Agerpres.Treisprezece persoane au fost ranite in explozia produsa…

- Explozia de miercuri dintr-un supermarket din Sankt Petersburg, soldata cu 13 raniti, a fost un act terorist, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin. "Ieri, la Sankt Petersburg a fost comis un act terorist", a afirmat Putin in deschiderea unei ceremonii de decorare a militarilor rusi care au…

- Explozia produsa miercuri in depozitul unui supermarket din Sankt Petersburg, in urma caruia zece persoane au fost ranite, a fost cauzata de un "dispozitiv exploziv improvizat", a declarat Svetlana Petrenko, purtatoare de cuvant a Comisiei de Investigatii din Rusia, potrivit postului France 24. "Potrivit…

- Cel puțin zece persoane au fost ranite intr-o explozie care a avut loc intr-un supermarket din Sankt Petersburg. Autoritațile ruse au anunțat ca deflagrația a fost provocata de o bomba artizanala, care a fost echivalenta cu puterea a 200 de grame de TNT, relateaza Russia Today și AFP. Explozia a avut…

- Mai multe persoane au fost ranite, miercuri, in explozia ce a avut loc intr-un supermarket din Sankt Petersburg.Пятый канал публикует первые кадры из магазина в Петербурге, где произошёл взрыв.https://t.

- ''O deflagratie a avut loc catre ora locala 18,30 (15,30 GMT) intr-un supermarket de pe bulevardul Kondratiev din Sankt Petersburg. Potrivit primelor informatii, exista mai multi raniti'', a indicat politia intr-un scurt comunicat, potrivit Agerpres. Citeste si Accident ingrozitor in Rusia,…

- Fostul campion, Viorel Soroceanu, in varsta de 63 de ani, a fost gasit mort in parcarea unui centru comercial din Iasi. Soroceanu a decis sa isi ia viata din cauza unei boli la ficat si a lasat si un bilet de adio, transmite corespondentul Mediafax.

- Pompierii filipinezi au descoperit un cadavru si se crede ca alte 36 de persoane blocate in cladirea devastata au decedat in urma unui incendiu care a cuprins centru comercial din Davao, in sudul Filipinelor, au anuntat duminica autoritatile locale, potrivit The Associated Press.

- Jucatoarele române de tenis Simona Halep, liderul mondial, Sorana Cîrstea si Irina Begu vor participa la turneul WTA de la Sankt Petersburg (Rusia), care se va desfasura în perioada 29 ianuarie - 4 februarie 2018 si va avea premii totale de 733.

- Jucatoarele romane de tenis Simona Halep, liderul mondial, Sorana Cirstea si Irina Begu vor participa la turneul WTA de la Sankt Petersburg (Rusia), care se va desfasura in perioada 29 ianuarie - 4 februarie 2018 si va avea premii totale de 733.900 dolari, potrivit site-ului WTA. ''Sunt…

- Un pont de la americani despre un atac planificat la Sankt Petersburg a ajutat la salvarea multor vieti, iar Rusia si Statele Unite ar trebui sa incerce sa coopereze in acelasi fel si in viitor, a declarat luni un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza Reuters. Washingtonul a…

- Vladimir Putin i-a telefonat președintelui american, Donald Trump, cu scopul de a-i mulțumi pentru eforturile depuse de CIA, care a dejucat un atentat în Sankt Petersburg. Atacul viza catedrala "Doamnei noastre din Kazan". Administrația Prezidențiala a Federației Ruse…

- Rusia a dejucat in atentat asupra catedralei din Sankt Petersburg, cu ajutorul CIA. Informațiile oferite de Agenția Centrala de Informații a SUA au ajutat membrii serviciilor secrete ruse sa opreasca un atac terorist, relateaza BBC News. Ajutorul oferit de CIA nu era cunoscut pana acum. Informația a…

- Operatiune in forta a FSB impotriva unei celule a Statului Islamic descoperita in al doilea oras ca marime din Rusia. Serviciul federal de securitate rus (FSB) a anuntat vineri dezmembrarea unei celule a gruparii jihadiste Statul Islamic care pregatea atentate la Sankt-Petersburg, ce ar fi urmat sa…

- Omul de afaceri iesean Mihail Eusebiu Siminiceanu, alaturi de partenerul sau Gabriel Marchievici, a cumparat cu circa 2,7 mil. euro un teren de circa trei hectare, parte a uzinei de camioane Roman Brasov, aflata in insolventa din 2014. Investitorii vor sa faca aici un parc de retail.

- Intalnirea a avut loc in Sala Tronului de la Reședința "Danilovski" și a fost prilejuita de vizita la Moscova a unei delegații a Bisericii Ortodoxe Romane cu ocazia festivitaților dedicate implinirii a 100 de ani de la restabilirea instituției patriarhatului in Biserica Ortodoxa Rusa."Preafericitul…

- Terenurile si cladirile celui mai mare complex comercial planuit in Deva anilor 2.000, dar abandonat inainte de realizarea investitiei, au fost scoase la licitatie publica de lichidatorul judiciar.

- Melomanii care vor alege sa se afle in aceasta seara in Sala „Capitol” a Filarmonicii de Stat „Banatul” din Timisoara vor avea parte de un „meniu” muzical de structura clasica: uvertura, concert instrumental si suita. „Este un program interesant si spectaculos, la fel ca maestrul Bruno Aprea (foto),…

- Gruparea Stat Islamic a revendicat primul sau atac comis in Kashmirul indian, spunand ca se afla in spatele atentatului sinucigaș intreprins vineri in orașul Srinagar impotriva unui grup de polițiști, relateaza luni agenția dpa. Atacul, comis de catre mai mulți indivizi înarmați,…

- Sute de oameni au luat cu asalt un centru comercial din Capitala, unde a fost organizata "Noaptea Reducerilor". Amatorii de shopping și-au putut gasi haine, incalțaminte, produse cosmetice și accesorii la preturi mai mici.

- Polițiștii sectorului Centru din cadrul Directiei de Politie a municipiului Chisinau au identificat si retinut un individ în vârsta de 25 de ani, originar din raionul Ialoveni, fiind banuit de furtul a unor grile metalice de canalizare pluviala, în valoare de peste 10 000 de…

- Actrița australiana Nicole Kidman a inaugurat marți seara sezonul Sarbatorilor de Craciun la exclusivistul centru comercial parizian Printemps, ale carui vitrine devin la sfarșit de an o atracție tradiționala pentru turiștii din intreaga lume, relateaza EFE, potrivit Agerpres.ro.

- Organizația jihadista Statul Islamic a revendicat atacul comis marți impotriva sediului postului de televiziune Shamshad TV din Kabul de catre un comando de barbați inarmați deghizați in polițiști, care au ucis cel puțin doua persoane, relateaza AFP și Reuters. Atacul, purtat cu puști…

- Cel puțin 200 de oameni au fost reținuți in Moscova, scrie tvrain.ru, cu referire la agenția TASS. Alte surse anunța ca ar fi vorba de 263 de reținuți. Unor reținuți le-au fost confiscate arme, articole de aparare personala și alte obiecte interzise. Rețineri au avut loc prin toata Rusia, inclusiv…

- Atacul terorist din New York a oferit din nou un prilej oficialilor ruși sa traga spuza pe turta sa. De exemplu, Konstantin Kosacev, șeful Comisiei pentru Afaceri Internaționale al Consiliului Federației, camera superioara a parlamentului rus, sustine ca atacul care a dus la moartea a 8

- Politistii din Prahova efectueaza, miercuri, opt perchezitii la domiciliile unor persoane banuite de implicarea intr-un scandal care a avut loc intr-un centru comercial. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, descinderile au loc in municipiul Ploiesti si in…

- Organizarea Cupei Mondiale din Rusia este amenințata de gruparea islamica ISIS, cea care a avut in acest an un atentat cu bomba la metroul din Sankt Petersburg. De aceasta data, teroriștii l-au vizat și pe starul argentinian Lionel Messi.

- Un individ inarmat cu un pistol a luat ostatici intr-un centru comercial din oraselul britanic Nuneaton, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate citate de cotidianul The Guardian. Potrivit Politiei din regiunea West Midlands, nu este vorba despre un incident terorist.

- Statul Islamic a revendicat sambata atacul sinucigas comis vineri impotriva unei moschei siite din Kabul, soldat cu cel putin 39 de morti, scrie AFP, citand un comunicat transmis de organizatia jihadista.

- Vedeta tv si fiica a fostului primar din Sankt Petersburg, Ksenia Sobtchak si-a anuntat candidatura la alegerile prezidentiale din Rusia din martie 2018. Opozitia a denuntat un show de prost gust al Kremlinului. Ksenia, al carei tata, Anatoli Sobtchak, a fost mentorul politic al lui Vladimir Putin,…

- O delegație parlamentara romana, condusa de senatorul PSD Ioan Stan, președintele Grupului Roman al Uniunii Interparlamentare (GRUI) a participat la cea de a de-a 137-a Adunare a Uniunii Interparlamentare (UIP) și reuniunile asociate, desfașurata la Sankt Petersburg, intre 14 și 18 octombrie a.c. Stan…

- Uniunea Europeana de Handbal (EHF) a admis protestul echipei HC Sankt Petersburg și a anulat rezultatul final al meciului retur din Rusia cu FH Hafnarfjordur (37-33, dupa prelungiri) din cadrul turul 2 preliminar al Cupei EHF, pentru ca regulamentul competiției prevede in acest caz executarea loviturilor…

- Incendiu de proporții la un centru comercial din orașul Cehov din suburbia Moscovei. Flacarile au pornit din interiorul cladirii si s-au extins pe o suprafata de peste trei mii de metri patrați mistuind totul in calea lor.

- Larijani, aflat la Sankt Petersburg cu ocazia unui forum parlamentar internațional, a mai spus ca o retragere a Washingtonului din acordul nuclear ar putea provoca haos global. Iranul spera ca Rusia va juca un rol in soluționarea situației legate de acest acord, a declarat Larijani la intalnirea…

- O retragere a Statelor Unite ale Americii din acordul internațional referitor la programul nuclear iranian va insemna sfarșitul ințelegerii semnate in iulie 2015, a declarat vineri președintele parlamentului iranian, Ali Larijani, citat de agenția TASS, transmite Reuters. Larijani, aflat…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, va efectua o vizita în Rusia, în 2018, informeaza Yuri Ushakov, consilier prezidential rus, citat de Tass. Palatul Elysee a confirmat planul lui Macron de a se întâlni cu liderul de la Kremlin, scrie Mediafax. Potrivit…

- Un incendiu uriaș a izbucnit duminica intr-un mare centru comercial situat la sud-vest de Moscova, provocand evacuarea a 3.000 și facand raniți, a anunțat Ministerul rus pentru Situații de Urgența intr-un comunicat, transmite AFP. Aproape 55.000 de metri patrați din acest centru comercial,…

- Un zgaraie-nori din orașul Sankt-Petersburg a devenit cea mai inalta cladire din Europa, scrie euronews.com. Centrul Lahta, care va fi finisat anul urmator, a atins deja inalțimea de 374 de metri, potrivit contructorilor acestuia.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Vladimirovici Putin iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Acesta s-a nascut pe 7 octombrie 1952, la Leningrad, URSS, astazi Sankt Petersburg, Rusia. Cu aceasta ocazie, președintele Republicii Moldova, Igor Dodon i-a adresat un mesaj de felicitare, urindu-i "multa sanatate,…

- La scurt timp dupa masacrul din Las Vegas, agenția oficiala de știri a Statului Islamic, Amaq, a revendicat atacul armat in care 59 de persoane au murit și alte 507 au fost ranite. Atacatorul, identificat de poliție drept Stephen Paddock, in varsta de 64 de ani, nu era un susținator al gruparilor teroriste,…

- Gruparea jihadista Statul Islamic (SI) a revendicat luni atacul din Las Vegas (SUA), soldat cu cel puțin 50 de morți și peste 400 de raniți, precizand ca autorul se convertise la islam in urma cu cateva luni, relateaza Reuters.

- Un tanar din Cluj-Napoca, Luca Iclodean, a fost ranit, luni, in atacul armat din Las Vegas. Mama tanarului a postat pe o retea de socializare un apel pentru prieteni de a se ruga pentru fiul sau, aflat in operatie. Carmen Iclodean, mama lui Luca, a postat, luni, pe o retea de socializare un mesaj in…

- Gruparea terorista Stat Islamic a revendicat, prin agenția sa de propaganda Amaq, atacul de duminica, de la Marsilia, informeaza, luni, Reuters citata de Agerpres. Barbatul care a înjunghiat mortal, duminica, doua femei în gara Saint-Charles din Marsilia era cunoscut poliției…