- Gruparea extremista numita New IRA a admis ca este responsabila pentru uciderea jurnalistei Lyra McKee. Intr-o declarație data pentru Irish News, gruparea a recunoscut uciderea tinerei și a cerut "scuze sincere" familiei și prietenilor sai. Lyra McKee, in varsta de 29 de ani, a fost impușcata in cap…

- Poliția din Irlanda de Nord a anunțat ca i-a eliberat duminica pe cei doi tineri care fusesera reținuți în dosarul morții jurnalistei Lyra McKee, iar acuzațiile împotriva acestora au fost retrase, potrivit Reuters citat de Mediafax.„Doi barbați, în vârsta de 18 și 19…

- Cei doi barbati sunt retinuti conform legislatiei antiteroriste si au fost condusi la un post de Politie din Belfast pentru a fi interogati, a precizat Politia din Irlanda de Nord (PSNI). Politia a difuzat vineri seara imagini surprinse pe camerele de supraveghere in timpul "incidentului" si a lansat…

- Politia nord-irlandeza a arestat doi tineri de 18 si 19 ani in legatura cu uciderea jurnalistei Lyra McKee, in varsta de 29 de ani, in contextul protestelor lansate de disidenti republicani in urma unor raiduri ale politiei in cartierul Creggan din Londonderry, joi seara, a anuntat sambata serviciul…

- Doi tineri de 18 si 19 ani au fost arestați in legatura cu uciderea jurnalistei Lyra McKee in timpul protestelor lansate de disidenti republicani in urma unor raiduri ale politiei in cartierul Creggan din Londonderry, joi seara. Cei doi au fost arestați in baza legilor antiteroriste ale Marii Britanii…

- Jurnalista Emilia Șercan susține ca a fost amenințata cu moartea. Mesajul a fost primit pe telefon și ar avea legatura cu demersurile jurnalistei privind deconspirarea plagiatelor de la Academia de Poliție. Emilia Șercan va fi in direct la ora 16.00 cu Adriana Nedelea. Și tot atunci, reporterul Libertatea…

- Sandra McCurry, din Belfast, Irlanda, s-a refugiat in munca dupa ce și-a pierdut membrii familiei. Acum 17 ani, soțul ei, Raymond, s-a sinucis, apoi fratele ei, David, și, acum doi ani, fiul ei in varsta de 28 de ani. Fiul cel mare al femeii, Andrew, 35 de ani, povestește ca mama lui s-a chinuit mulți…